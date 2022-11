Sebastian Vettel signe avec style avec des beignets festifs au circuit de Yas Marina

Le quadruple champion du monde Sebastian Vettel a mis fin à sa carrière phénoménale en Formule 1 lors du Grand Prix d’Abu Dhabi le 20 novembre. Le pilote allemand a terminé 10e pour marquer des points lors de la dernière course de sa carrière.

Le chant du cygne intense et émotionnel de Vettel était résumé par ses beignets fumant des pneus. Vettel a signé avec style en exécutant les beignets de fête sur le circuit de Yas Marina. La Formule 1 a partagé la vidéo réconfortante des beignets de Vettel sur Twitter. La publication est devenue virale avec plus de 480 000 vues sur Twitter.

Les internautes ont adoré le tweet touchant de F1 et le message a été inondé de commentaires des fans et des sympathisants de Vettel. De nombreux fans inconditionnels de Vettel ont laissé tomber des emojis cardiaques dans la section des commentaires et ont professé leur amour pour le pilote talismanique.

Un fan a écrit : « Quatre championnats du monde, 53 victoires en Grand Prix, 57 pole positions, 122 podiums et 299 victoires en course. Quel héritage à laisser derrière. Une légende absolue de notre sport et l’un des pilotes les plus divertissants à regarder. Danke Seb.

4 championnats du monde 53 victoires en grand prix 57 pole positions 122 podiums et 299 victoires en course. Quel héritage à laisser derrière. Une légende absolue de notre sport et l’un des pilotes les plus divertissants à regarder. Danke Seb💚💔— Gxmzs_.63 (@Gxmzs_63) 20 novembre 2022

Un autre fan a rendu hommage à Vettel et a tweeté : « Merci. Sebastian vettel. Vous êtes un héros, un champion du monde, une inspiration. Danke.

Vettel a couru à fond et s’est engagé dans une bataille palpitante contre Esteban Ocon d’Alpine sur plusieurs tours. Cependant, le joueur de 35 ans n’a pas pu terminer plus haut que la 10e place en raison d’une stratégie à un arrêt. Alors que l’Allemand aurait voulu monter sur le podium lors de sa dernière course, il peut tout de même être fier de ce qu’il a accompli au cours de sa glorieuse carrière.

Vettel a fait ses débuts avec BMW Sauber lors du Grand Prix des États-Unis 2007. Le pilote charismatique a ensuite remporté quatre championnats du monde avec Red Bull entre 2010 et 2013. Le pilote légendaire est troisième sur la liste de tous les temps des vainqueurs de Grand Prix avec 53 victoires.

Le prolifique Max Verstappen a terminé en haut du podium en remportant une 15e victoire record cette année. Le double champion du monde a réalisé une performance sublime pour Red Bull alors que Sebastian Vettel prenait sa retraite.

