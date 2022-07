Sebastian Vettel rejette les rumeurs de McLaren alors que Daniel Ricciardo dit qu’il a “éclairci” l’avenir de la F1

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Daniel Riccardo dit qu’il “se sentait bien” de publier une déclaration confirmant qu’il souhaitait poursuivre son contrat avec McLaren

Sebastian Vettel a donné son indication la plus claire à ce jour qu’il avait l’intention de courir en Formule 1 en 2023 – mais a rejeté les “rumeurs” d’un déménagement chez McLaren.

Vettel, quadruple champion de F1 qui a été abandonné par Ferrari il y a deux ans, avait été suggéré d’envisager de prendre sa retraite en raison d’Aston Martin et de ses propres difficultés.

Interrogé jeudi sur son avenir, l’Allemand a plaisanté devant les médias : “Je cours ce week-end, et le suivant.”

“Évidemment, j’ai dit qu’à un moment donné, nous commencerons à parler”, a-t-il ajouté. “Je parle à l’équipe.

“Je pense qu’il y a une intention claire de continuer, et nous verrons bientôt où nous en sommes.”

Vettel a également été lié au siège de Daniel Ricciardo chez McLaren pour la saison prochaine, même si l’Australien a insisté sur le fait qu’il restait avec l’équipe.

“Je connais évidemment des gens là-bas, mais je pense que ce ne sont que des rumeurs”, a répondu Vettel.

Ricciardo, quant à lui, pense avoir “éclairci” son avenir avec une déclaration sur les réseaux sociaux.

Au milieu de rumeurs quasi constantes sur son avenir avec McLaren – en particulier après que l’équipe a signé plusieurs stars d’IndyCar qui visent un siège en F1 – Ricciardo a annoncé la semaine dernière qu’il verrait son contrat McLaren jusqu’à la fin de 2023 et qu’il n’est pas ” s’éloigner” de la F1.

L’octuple vainqueur de la course a fait face aux médias pour la première fois depuis ce message lors du GP de France.

“De toute évidence, publier une déclaration de ma part, je pense, clarifie en quelque sorte les choses”, a-t-il déclaré à Sky Sports F1. “C’est à 100% mes paroles, mes intentions.

“Je pense qu’il était temps de tracer une ligne en dessous et d’énoncer également mes intentions parce que, oui, j’ai un contrat, mais les gens diront:” Je me demande ce qu’il pense, est-ce qu’il veut toujours faire ça ? » Et je veux toujours le faire à 100 %.

“C’était bien.”

