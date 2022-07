Sebastian Vettel quittera la F1 avec respect et affection

Le plus grand succès de Sebastian Vettel est un lointain souvenir mais le quadruple champion du monde quittera la Formule 1 à la fin de cette année avec plus de fans qu’il n’en avait à son apogée.

Vettel a remporté son dernier titre avec Red Bull il y a près de dix ans alors que cela fait près de trois ans que l’Allemand de 35 ans, alors chez Ferrari, n’a pas remporté une course pour la dernière fois.

La nouvelle jeudi de son départ à la fin de la saison a néanmoins déclenché une vague d’appréciation, le pilote Aston Martin étant salué comme une «légende», une «inspiration», un «ambassadeur», «l’un des plus grands de tous les temps et une« classe loi’.

“Tout le monde dans le paddock l’aime”, a déclaré aux journalistes l’Espagnol Carlos Sainz, pilote de simulateur chez Red Bull lorsque Vettel remportait deux succès consécutifs au championnat avec cette équipe, lors du Grand Prix de Hongrie jeudi.

“Vous n’entendrez pas quelqu’un dire du mal de Seb.”

“Je pense que cela ne parle que de sa personnalité, de sa vie en tant qu’être humain et pas seulement en tant que pilote”, a ajouté le joueur de 27 ans, qui a remplacé l’Allemand chez Ferrari l’an dernier.

L’ancien rival et sept fois champion du monde Lewis Hamilton a déclaré que Vettel “laissait ce sport mieux que vous ne l’avez trouvé, ce qui est toujours l’objectif”.

“Une telle inspiration et un type si humble”, a ajouté George Russell, coéquipier du Britannique chez Mercedes.

Le ton des hommages reflétait la transformation subie par Vettel depuis ses débuts en Formule 1 en 2007.

TÊTE DE PÉTROLE HARDCORE

“Petrolhead” inconditionnel, amateur de classiques du rock et étudiant passionné de l’histoire du sport, il a autrefois donné à ses voitures des noms comme “Randy Mandy” et “Kinky Kylie” et a pleuré la fin de l’ère du V10 bruyant et énergivore.

Le père de trois enfants, marié à sa chérie d’enfance, s’exprime désormais ouvertement sur des sujets allant de l’environnement et de la durabilité aux droits LGBTQ+.

Il ramasse les détritus des stands après les courses, se rend au travail à vélo et a effectué un stage en agriculture biologique et création d’un habitat pour les abeilles.

L’Allemand a même utilisé du carburant durable lors d’une démonstration dans la Williams de Nigel Mansell, vainqueur du Grand Prix de Grande-Bretagne en 1992, dont Vettel est maintenant propriétaire, pour célébrer le 30e anniversaire de ce triomphe à Silverstone.

“Je pense que nous vivons à une époque très décisive et la façon dont nous façonnons tous ces prochaines années déterminera nos vies”, a déclaré Vettel dans son annonce de retraite.

“Ma passion (F1) vient avec certains aspects que j’ai appris à ne pas aimer.”

En 2013, Vettel était considéré par certains comme un «méchant», arrachant la victoire à son coéquipier Mark Webber en Malaisie en 2013 et faisant une embardée dans la Mercedes de Hamilton à Bakou en 2018.

Il repartira comme toujours le plus jeune champion du monde, ses 53 victoires le plaçant au troisième rang de la liste de tous les temps menée par Hamilton et Michael Schumacher, son héros d’enfance.

Seuls Schumacher, Hamilton et le grand Juan Manuel Fangio des années 1950 ont remporté plus de titres.

“Il a tellement accompli dans le sport qu’il est vraiment compréhensible qu’il prenne sa retraite”, a déclaré le champion en titre de Red Bull, Max Verstappen.

“Il a eu une carrière incroyable, il a gagné beaucoup de courses, il a aussi gagné beaucoup de championnats… c’est un excellent ambassadeur pour le sport.”

