Sebastian Vettel prendra sa retraite de la Formule 1 à la fin de la saison 2022

Sebastian Vettel a annoncé sa retraite de la Formule 1

Le quadruple champion du monde Sebastian Vettel a annoncé qu’il se retirerait de la Formule 1 à la fin de la saison 2022.

Après avoir fait ses débuts en 2007, Vettel a remporté quatre championnats du monde consécutifs pour Red Bull entre 2010 et 2013, dont le premier a fait de lui le plus jeune vainqueur du titre du sport.

L’Allemand de 35 ans, qui a passé six saisons avec Ferrari après avoir rejoint l’équipe italienne en 2015, verra le reste de sa dernière campagne avec Aston Martin.

Vettel est actuellement troisième sur la liste des vainqueurs de Grand Prix de tous les temps avec 53 victoires, derrière Lewis Hamilton et Michael Schumacher.

“La décision de prendre ma retraite a été difficile à prendre pour moi, et j’ai passé beaucoup de temps à y réfléchir”, a déclaré Vettel, qui a confirmé sa retraite dans une vidéo publiée sur Instagram jeudi.

“À la fin de l’année, je veux prendre un peu plus de temps pour réfléchir à ce sur quoi je vais me concentrer ensuite ; il est très clair pour moi qu’en tant que père, je veux passer plus de temps avec ma famille.

