Sebastian Vettel prendra sa retraite de la F1 à la fin de la saison | Nouvelles du monde

Le quadruple champion de Formule 1 Sebastian Vettel prendra sa retraite à la fin de la saison en cours.

Le pilote, 35 ans, verra les courses restantes avec l’équipe actuelle Aston Martin avant de s’éloigner.

Vettel est l’un des pilotes les plus titrés de l’histoire du sport, ayant remporté quatre championnats consécutifs en 2010, 2011, 2012 et 2013 – tous avec Red Bull.

Il a également piloté pour Ferrari au cours de sa carrière, qui a débuté en 2007.

L’Allemand a remporté 53 courses, troisième du classement de tous les temps derrière Michael Schumacher avec 91, et le Britannique Sir Lewis Hamilton avec 103.

Dans un communiqué, Vettel a déclaré: “J’ai eu le privilège de travailler avec de nombreuses personnes fantastiques en Formule 1 au cours des 15 dernières années – il y en a beaucoup trop pour les mentionner et les remercier.”

Il a ajouté : “La décision de prendre ma retraite a été difficile à prendre pour moi, et j’ai passé beaucoup de temps à y réfléchir ; à la fin de l’année, je veux prendre un peu plus de temps pour réfléchir à ce sur quoi je vais me concentrer ensuite; il est très clair pour moi qu’en tant que père, je veux passer plus de temps avec ma famille.

“Mais aujourd’hui, il ne s’agit pas de dire au revoir.

“Il s’agit plutôt de dire merci – à tout le monde – et notamment aux fans, sans le soutien passionné desquels la Formule 1 ne pourrait pas exister.”

Lawrence Stroll, président exécutif de l’équipe Aston Martin F1, a déclaré: “Nous lui avons clairement fait comprendre que nous voulions qu’il continue avec nous l’année prochaine, mais au final, il a fait ce qu’il pensait être juste pour lui et sa famille. , et bien sûr nous respectons cela.

“Il a piloté des courses fantastiques pour nous et, dans les coulisses, son expérience et son expertise avec nos ingénieurs ont été extrêmement précieuses. Il est l’un des plus grands de tous les temps en Formule 1, et ce fut un privilège d’avoir été capable de travailler avec lui.

“Il continuera à courir pour nous jusqu’au Grand Prix d’Abu Dhabi 2022 inclus, qui sera sa 300e participation au Grand Prix. Nous lui offrirons un adieu fabuleux.”

Le directeur de l’équipe d’Aston Martin, Mike Krack, a déclaré : “Sebastian est un superbe pilote – rapide, intelligent et stratégique – et bien sûr ces qualités vont nous manquer. Cependant, nous avons tous appris de lui, et les connaissances que nous avons acquises de travailler avec lui continuera à profiter à notre équipe longtemps après son départ.”

Il a ajouté: “Lorsque nous deviendrons pleinement compétitifs – et nous le deviendrons – l’un des architectes de ce futur succès sera Sebastian, et nous lui en serons toujours reconnaissants.”