Sebastian Vettel reste sceptique quant aux qualifications de sprint, mais le quadruple champion du monde se dit « ouvert » au nouveau format de la Formule 1 2021 et espère que cela apportera plus d’excitation aux week-ends de Grand Prix.

Vettel a critiqué les nouveaux formats potentiels de F1 ces dernières années et a déclaré en mars, alors que la spéculation sur les courses de sprint augmentait, que les courses de mise en grille « n’avaient aucun sens », tout en affirmant également l’idée de les introduire pour pimenter un L’événement était « plus un correctif qu’un correctif ».

Les « qualifications de sprint » ont maintenant été confirmées pour trois Grands Prix en 2021 – les qualifications étant reportées à vendredi pour définir la grille pour une course plus courte de 100 km samedi, qui définira ensuite la grille pour la course principale de dimanche.

S’adressant à Ted Kravitz de Sky F1 avant le GP du Portugal, Vettel a expliqué sa prudence face aux nouveaux formats, mais a déclaré qu’il était désormais « assez ouvert » aux qualifications de sprint.

« De toute évidence, c’est décidé, nous allons donc essayer », a déclaré Vettel. « Le raisonnement derrière tout ça … il y a probablement deux façons de l’expliquer. L’officiel si ça devrait être plus excitant.

«J’espère que c’est le cas, et si cela s’avère plus excitant et que les gens l’apprécient, nous devons peut-être nous remettre à zéro et nous adapter.

«S’ils n’aiment pas ça et que nous ne l’aimons pas, alors revenons en arrière.

« Je suis généralement contre la création de gâchis exprès, sinon vous pourriez [as well] lancez les dés, mais nous verrons. Avec un peu de chance [we] rapprochez les voitures de plus en plus pour que nous n’ayons plus à penser à ces choses.

« Maintenant, je suis assez ouvert et nous verrons comment ça se passe. »

Les qualifications de sprint, qui récompenseront les trois premiers pilotes avec des points, devraient faire leurs débuts en F1 au GP britannique de juillet.

« Les pilotes sont ouverts d’esprit sur le format – et c’est tout ce que nous demandons, que les pilotes gardent l’esprit ouvert afin que nous puissions évaluer cet événement et ensuite nous décidons si à l’avenir cela fera partie de la saison de F1 », a déclaré F1. Ross Brawn.

« Si cela ne fonctionne pas, nous mettons [our] mains en l’air et nous y réfléchirons à nouveau. «

Les pilotes de F1 réagissent à la confirmation des qualifications Sprint

Lewis Hamilton

«J’ai toujours dit que nous devions avoir une sorte de format différent sur certaines courses de l’année. Des endroits comme Monaco par exemple, où il fait beau mais ce n’est pas forcément une course passionnante.

« J’aime le fait qu’ils soient ouverts d’esprit, qu’ils apportent des changements et je pense que grâce à ces week-ends expérimentaux, ce sport en apprendra beaucoup sur la façon dont nous pouvons déployer de meilleures courses à l’avenir. »

Max Verstappen

« J’attends juste avec impatience, j’espère que cela apporte encore plus d’excitation. J’espère que cela ne rendra pas la course de dimanche un peu plus ennuyeuse quand on sait bien sûr ce qui se passe déjà dans la Sprint Race en termes de compétitivité des voitures. . Mais je ne veux pas paraître négatif, voyons simplement ce qui se passe et j’espère que c’est une bonne chose. «

Fernando Alonso

« Je pense que c’est bien, tout d’abord. Une nouvelle idée, une nouvelle idée. C’est la saison à essayer, car je pense qu’en 2022 il y a de grands espoirs pour une meilleure Formule 1.

« Il y a des choses que nous aimons regarder en tant que spectateur à la maison, qui sont les qualifications – l’adrénaline – et le départ de la course, donc nous avons maintenant cela deux fois.

« Alors pourquoi pas? Personne ne peut dire pour le moment si c’est une bonne ou une mauvaise chose, mais nous sommes tous d’accord pour dire que c’est bien de tester et bien d’essayer, alors allons-y. »

Carlos Sainz

« Je suis optimiste à ce sujet. Je pense que la Formule 1 fait un bon effort, un bon travail en essayant d’expérimenter avec des formats. C’est un an avant un grand changement de règle l’année prochaine et cela vous permet en quelque sorte d’expérimenter un peu avec ça genre de trucs.

« Le fait que nous allons avoir des courses avec les qualifications de sprint va être intéressant. Je ne pense pas que cela changera trop l’ordre mais cela ajoute une course supplémentaire au week-end qui pourrait être plus intéressante car à la fin la course est ce que nous apprécions le plus. «

George Russell

« Le changement apporte un peu plus d’excitation, il apporte trois jours d’action appropriée. Je pense que c’est un concept intéressant, nous devons lui donner une chance de voir comment nous allons, mais je suis excité pour cela.

« Si cela apporte de l’action, si cela suscite de l’enthousiasme, c’est dans l’intérêt de tout le monde. »