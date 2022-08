Sebastian Vettel marque un doublé dans un match de football caritatif étoilé

Le quadruple champion du monde de Formule 1, Sebastian Vettel, a fait preuve de remarquables talents de footballeur lors d’un récent match de charité. Le pilote Aston Martin a montré qu’il était aussi agile avec ses pieds qu’au volant d’une F1. Vettel a participé au match “Champions for Charity” à Francfort le 25 août et a marqué deux fois.

Dans le match de charité, l’équipe dirigée par Mick Schumacher a verrouillé les cornes contre l’équipe de l’icône de la NBA Dirk Nowitzki. Alors que l’équipe de Mick Schumacher représentait la Keep Fighting Foundation, Dirk Nowitzki jouait pour sa propre association caritative. L’événement Champions for Charity dure depuis quelques années maintenant. Le match rend hommage au légendaire père de Mick, Michael Schumacher. Le célèbre pilote se remet toujours de la grave blessure à la tête qu’il a subie lors d’un accident de ski en 2013.

Malgré la victoire de l’équipe de Mick Schumacher, Sebastian Vettel a volé la vedette avec son talent sur le terrain. Le premier des deux objectifs de Vettel devient viral sur les réseaux sociaux. Une page de fans du pilote allemand a tweeté la vidéo du but de Vettel.

Dans la vidéo, on peut voir Vettel esquiver le dernier défenseur de l’équipe Nowitzki All-Star. Vettel décoche alors un tir intelligemment déguisé et déjoue à la fois le gardien et le défenseur. Les internautes s’émerveillent devant la vidéo de Vettel trouvant le fond du filet de manière impressionnante.

Le match “Champions for Charity” de cette année a réuni certains des meilleurs athlètes allemands comme Mats Hummels, Kevin Trapp, Lukas Podolski et Sami Khedira.

Cependant, c’est l’ancien pilote Red Bull Sebastian Vettel qui a le plus impressionné par ses capacités de footballeur. Plusieurs internautes se sont même demandé si Sebastian Vettel pouvait jouer en Bundesliga.

Il convient de mentionner que Vettel a récemment annoncé sa retraite de la Formule 1 à la fin de la saison.

L’Allemand a fait ses débuts avec BMW Sauber lors du Grand Prix des États-Unis 2007. Vettel a remporté les quatre championnats avec Red Bull entre 2010 et 2013. Le pilote légendaire est troisième sur la liste de tous les temps des vainqueurs du Grand Prix avec 53 victoires.

