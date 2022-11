Sebastian Vettel: Lewis Hamilton s’attend à voir son rival revenir en F1 après sa retraite

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dans un échange humoristique, Lewis Hamilton pense que Sebastian Vettel reviendra en F1 malgré la retraite allemande après le GP d’Abu Dhabi

Sebastian Vettel admet qu’il envisagera probablement un retour au sport automobile de compétition après sa retraite imminente de la Formule 1, tandis que Lewis Hamilton s’attend à voir son rival de longue date revenir sur la grille.

Le quadruple champion du monde Vettel devrait participer à son dernier grand prix à Abu Dhabi ce week-end, après une carrière de 16 ans en F1 extrêmement décorée qui a comporté 53 victoires en course.

Vettel, 35 ans, a développé ces dernières années la réputation de détenir des intérêts en dehors de la F1, et poursuivre ceux-ci – ainsi que passer du temps avec sa famille – a été perçu comme un facteur important dans sa décision de prendre sa retraite après deux saisons avec Aston Martin.

Lorsqu’on lui a demandé jeudi s’il envisagerait de concourir dans d’autres disciplines du sport automobile, Vettel a répondu : “Je pense que naturellement, vous regardez d’autres choses. Je ne sais pas encore, c’est la réponse.”

“Je pense que j’attends avec impatience l’idée de rien au début, puis de voir ce que cela me fait. Il y a aussi beaucoup d’autres choses dans ma tête, d’autres intérêts et idées en dehors de la course.

“Évidemment, je fais ça depuis si longtemps et c’est au centre de ma vie, donc ça va être difficile de dire que ça ne va pas me manquer, mais combien et si ensuite je commence à regarder autre chose, on ‘je verrai.

“Pour une raison quelconque, j’ai toujours aimé le rallye, mais je peux voir que c’est un défi majeur car c’est tellement différent de ce que nous faisons dans les courses sur circuit classiques.”

Hamilton : Il reviendra

Le septuple champion du monde Hamilton, comme Vettel, a fait ses débuts en F1 en 2007 et le duo a développé une relation étroite.

Hamilton a réfléchi avec humour à la façon dont Vettel avait été une “nuisance” plus tôt dans leur carrière, avant de révéler qu’il s’attendait à ce que l’Allemand fasse un retour dans le sport.

“Nous avons toujours eu de si belles batailles”, a déclaré Hamilton. “J’étais juste assis ici en pensant que la plupart des pilotes revenaient. Vous allez probablement revenir. Vous reviendrez. La Formule 1 a une façon de vous aspirer à nouveau.

“Je ne pense pas que ce soit ‘un spectacle d’adieu’, c’est ‘à plus tard’, parce qu’il reviendra. Je vais mettre mon argent dessus pour qu’il revienne, juste prendre un congé sabbatique, comme un un an, peut-être deux ans maximum, puis revenir.” Répondant, Vettel a plaisanté: “Peut-être que nous pouvons passer un accord, quand vous voulez vous évader, je peux revenir. Je ne sais pas.”

Vettel et Hamilton ont concouru pour des titres à plusieurs reprises au cours des années 2010, la paire remportant tous les championnats sauf un au cours de la décennie.

Le pilote Aston Martin a notamment souligné le GP d’Azerbaïdjan de 2017, lorsque lui et Hamilton se sont affrontés alors qu’ils se battaient sous une voiture de sécurité, comme un moment clé de leur relation.

“Pour moi, Bakou n’a pas été un grand moment”, a déclaré Vettel. “Ce que j’ai fait n’était pas bien mais, en fait, je pense qu’à partir de ce moment, notre amitié s’est améliorée, donc je ne veux pas que cela n’arrive pas.”

Vettel : La finale de F1 “difficile à saisir”

Vettel s’est efforcé ces dernières années de sensibiliser les causes éloignées de la F1 qui le passionnent, notamment les droits de l’homme et le changement climatique.

Discutant du moment où ses pensées de se retirer de la F1 ont commencé, Vettel a souligné sa dernière année avec Ferrari.

“2020 n’a vraiment pas été une bonne année pour moi et la première fois que j’étais vraiment sur le point de savoir si j’ai une voiture ? Est-ce que je veux conduire ? Dois-je arrêter ? Et j’ai senti que je voulais conduire et j’étais très reconnaissant pour l’opportunité qui m’a été donnée”, a déclaré Vettel.

“Ces années ont été très importantes pour moi. Pas seulement le pilotage. Peut-être avoir de la place et la possibilité d’évoluer vers plus de hors-piste avec certaines des choses que j’ai abordées, je pense qu’elles étaient importantes pour nous tous.

“J’ai hâte d’être surpris et d’apprendre sur moi-même, et de passer plus de temps avec mes enfants et ma famille, ce qui sera un défi différent pour moi.”

Vettel, qui a remporté quatre championnats pour ne devancer que Juan-Manuel Fangio, Michael Schumacher et Hamilton, admet qu’il est toujours en train d’accepter la fin de sa carrière.

“Je suis conscient de ce qui se passe mais j’en suis heureux.

“J’ai apprécié ces deux dernières années. Même si d’un point de vue sportif il n’y avait rien à fêter, j’ai beaucoup appris.

“J’ai grandi et passé du bon temps avec l’équipe.”

“Un champion attentionné et implacable”

Plusieurs autres pilotes, dont plusieurs anciens coéquipiers de Vettel, ont rendu hommage à l’Allemand jeudi.

Daniel Ricciardo, McLaren – coéquipier de Vettel chez Red Bull en 2014

“Je n’ai que de bonnes choses à dire. C’est une personne très attentionnée.

“Je repense à 2013, lorsqu’il a remporté toutes les courses de la seconde moitié de la saison. C’était une approche implacable. Il voulait juste détruire la compétition.

“C’est un compétiteur brut.”

Max Verstappen, Red Bull – premier champion du monde Red Bull depuis Vettel

“Il a réussi en tant que junior et a pratiquement tout réussi dans le sport. Il a eu une carrière dont beaucoup de gens ne pouvaient que rêver, mais, en tant que personne, il a toujours été très attentionné.

“Une chose dont je me souviendrai toujours de Silverstone l’année dernière. Je suis revenu de l’hôpital au camping-car pour récupérer toutes mes affaires et il m’attendait là et il m’a dit ‘Max, tu vas bien ? Comment vas-tu ? ‘.

“Il n’est pas seulement là pour la performance, mais aussi avec de bonnes intentions.”

Charles Leclerc, Ferrari – coéquipier de Vettel en 2019 et 2020

“En tant que personne, il a été incroyable.

“En Formule 2, je me souviens avoir fait le travail sur simulateur, ce qui n’est pas facile car c’est vraiment fatigant.

“Je pensais que Seb ne savait probablement même pas que j’étais sur le simulateur, et j’ai reçu un jour une lettre me remerciant pour tout le travail acharné et cela signifiait beaucoup pour moi à l’époque.”

Fernando Alonso, Alpine – rival pour le titre en 2010 et 2012

“Danke Seb. Une dernière fois en partageant la piste avec vous, ce sera à la fois émouvant et triste, mais je vous souhaite tout le meilleur pour votre prochain chapitre.

“Nous avons partagé tellement de choses au cours des 15 dernières années, parfois nous nous sommes battus pour des championnats, parfois pour des septièmes places.

“Nous apprécions toujours chaque bataille et nous nous respectons autant que possible.”