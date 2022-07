Sebastian Vettel: Lewis Hamilton rend hommage à son rival de Formule 1 à la retraite

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les pilotes de F1 ont rendu hommage à Sebastian Vettel après l’annonce de sa retraite.

Les pilotes de F1 ont rendu hommage à Sebastian Vettel après l’annonce de sa retraite.

Lewis Hamilton a félicité son rival Sebastian Vettel pour avoir soutenu sa campagne contre le racisme, après que le quadruple champion du monde a confirmé qu’il se retirerait de la Formule 1 à la fin de la saison.

Vettel a annoncé jeudi, avant le GP de Hongrie de ce week-end, qu’il signera au Grand Prix d’Abu Dhabi de fin de saison en novembre, qui marquera sa 300e course.

Hamilton et Vettel ont tous deux fait leurs débuts en F1 en 2007 et ont ensuite partagé 10 des 13 prochains championnats du monde à partir de 2008.

Vettel a été à plusieurs reprises aux côtés de Hamilton alors que le Britannique s’agenouillait pour protester contre les inégalités raciales au cours de la saison 2020, et a également été un militant véhément pour d’autres droits de l’homme et problèmes environnementaux.

“Sebastian ne manque pas de bravoure”, a déclaré Hamilton jeudi, après avoir rendu hommage à Vettel sur les réseaux sociaux.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Il a été l’un des très, très rares pilotes de l’histoire de la course à représenter bien plus que lui-même. Il a utilisé sa voix dans des choses pour lesquelles je me suis battu et m’a soutenu, il a pris le genou, il est parti sur son son propre voyage et s’est tenu sur la grille et s’est battu pour des choses auxquelles il croyait et pour le plus grand bien.

Vettel s’est mis à genoux à plusieurs reprises aux côtés de Lewis Hamilton

“Je pense que c’est juste un très bel être humain et je suis vraiment reconnaissant d’avoir été ici à une époque où il courait.

“Regarder ses championnats du monde était impressionnant. Je suis triste d’être arrivé aujourd’hui et d’avoir vu les nouvelles, mais je sais que tout ce qu’il fera et fera au-delà de cela sera encore mieux.”

Après avoir fait ses débuts en 2007, Vettel a remporté quatre championnats du monde consécutifs pour Red Bull entre 2010 et 2013, dont le premier a fait de lui le plus jeune vainqueur du titre du sport.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Jetez un coup d’œil au parcours de Vettel pour remporter ses quatre championnats du monde de F1 pour Red Bull. Jetez un coup d’œil au parcours de Vettel pour remporter ses quatre championnats du monde de F1 pour Red Bull.

L’Allemand de 35 ans, qui a passé six saisons avec Ferrari après avoir rejoint l’équipe italienne en 2015, verra le reste de sa dernière campagne avec Aston Martin.

Vettel est actuellement troisième sur la liste des vainqueurs de Grand Prix de tous les temps avec 53 victoires, derrière seulement Hamilton et Michael Schumacher, tandis que ses 13 victoires en 2013 le laissent à égalité avec Schumacher pour le plus de victoires en une saison.

“Vous ne pourriez jamais le compter” | “Tout le monde dans le paddock l’aime”

Plusieurs autres pilotes ont rendu hommage à Vettel alors qu’ils s’adressaient aux médias jeudi.

Charles Leclerc (coéquipier Ferrari de Vettel 2019-20)

Charles Leclerc et Vettel ont été coéquipiers pendant deux saisons chez Ferrari

Certainement une légende de ce sport. Pour moi, j’ai passé deux ans dans la même équipe que Sebastian et j’ai beaucoup grandi en tant que pilote et en tant que personne.

J’ai parcouru ce chemin avec lui, donc il m’a vu changer en tant que personne, ce qui, je pense, a un lien spécial.

Il a toujours été super gentil et c’est ce qui me manquera le plus chez Seb, c’est juste la personne qu’il est. Juste un gars simple et très gentil. J’espère qu’il viendra encore nous voir dans les courses l’année prochaine.

Daniel Ricciardo (coéquipier Red Bull de Vettel en 2014)

C’est d’une certaine manière triste bien sûr parce que vous perdez vraiment une légende du sport.

Évidemment personnellement, j’ai passé du temps à ses côtés, ce qui a été un privilège. J’ai beaucoup appris en 2014 à ses côtés et même avant cela, en étant pilote de réserve et en étant juste autour de l’équipe et en regardant comment il travaillerait. Il avait beaucoup de bons traits et un moyen d’amener les gens derrière lui et de se rallier. C’est juste une personne très motivée et il nous manquera certainement.

C’est un pilote très à l’écoute, qui connaît très bien le sport parce qu’il l’a juste vécu et respiré. C’était comme si c’était tout. Cela semble assez simple, mais il savait tout ce qui se passait, donc vous ne pouviez jamais le compter.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Vettel a expliqué plus en détail la raison pour laquelle il a décidé de se retirer de la Formule 1 à la fin de la saison. Vettel a expliqué plus en détail la raison pour laquelle il a décidé de se retirer de la Formule 1 à la fin de la saison.

Fernando Alonso (deuxième derrière Vettel aux Championnats du monde 2010, 2012 et 2013)

(Ce n’est) pas la nouvelle que je veux. Il y avait des rumeurs l’année dernière selon lesquelles il s’arrêterait peut-être, mais cette année, cela s’est réalisé.

Un pilote incroyable, une légende de notre sport. J’ai passé tellement de temps et (j’ai eu tellement) de batailles avec lui au cours de ma carrière avec lui.

Il va donc me manquer, et pas seulement en tant que pilote, je pense qu’il a des valeurs très fortes et qu’il est un très bon être humain. Je lui souhaite le meilleur et il va nous manquer.

Mick Schumacher (encadré par son compatriote allemand Vettel)

Il laissera un gros trou derrière lui, c’est certain. C’est évidemment quelque chose qui me touche probablement un peu plus que d’autres, simplement parce que je perds un ami dans ce sens.

Évidemment, je le verrai à côté de la piste, mais sur la piste et juste avoir quelqu’un à qui parler, c’est définitivement une perte.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Simon Lazenby est rejoint par Martin Brundle pour discuter de la retraite de Vettel et anticiper le GP de Hongrie de ce week-end. Simon Lazenby est rejoint par Martin Brundle pour discuter de la retraite de Vettel et anticiper le GP de Hongrie de ce week-end.

Max Verstappen

Il a tellement accompli dans ce sport qu’il est tout à fait compréhensible qu’il prenne sa retraite. Le voir partir est quelque chose que vous pouvez voir venir. Tout le monde vieillit et, bien sûr, ce n’est pas agréable pour les fans de Seb, mais ces choses arrivent et maintenant il peut passer du temps avec sa famille.

En F1, vous travaillez si dur pour réaliser toutes ces choses qu’il a accomplies et maintenant il est temps pour lui de s’amuser.

Carlos Sainz

Pour moi, avant même d’arriver en Formule 1, c’était un grand modèle. J’ai eu le privilège d’être un pilote de simulation quand il était à son apogée avec Red Bull, remportant les championnats. J’ai pu voir à quel point il était professionnel et cela m’a donné un bon aperçu de la façon dont vous devez vous comporter et comment vous devez être, pour être un pilote de F1 à succès comme lui.

Tout le monde dans le paddock l’aime et vous n’entendrez personne dire du mal de Seb. Je pense que cela reflète sa personnalité – sa vie en tant qu’être humain, pas seulement en tant que conducteur.

Il va nous manquer et j’espère aussi que nous pourrons le revoir dans le paddock pour aider au développement dans certains domaines dont je pense qu’il a beaucoup parlé et j’espère qu’il pourra continuer à nous donner un coup de main de ce côté.