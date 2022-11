Sebastian Vettel joue dans sa dernière qualification F1 à Abu Dhabi

Le quadruple champion du monde Sebastian Vettel a reculé les années en participant à sa dernière séance de qualification de Formule 1 lors du Grand Prix d’Abou Dhabi.

Le joueur de 35 ans, qui met un terme à sa carrière après la course de dimanche, avait l’air absolument inspiré alors qu’il attaquait la piste éclairée de Yas Marina et traversait un trafic plus lent, traînant son Aston Martin loin du haut de gamme à un neuvième placez le point de la grille.

“Ça prenait vie, je prenais vie”, a déclaré Vettel, qui compte 57 pôles en carrière, après la séance.

« Je suis content de la façon dont la séance s’est déroulée.

“C’était un peu émouvant avant de monter dans la voiture, mais une fois que j’étais dans la voiture, tout était pensé pour qualifier les tours”, a-t-il ajouté.

Vettel a remporté son dernier titre mondial il y a plus de dix ans alors que cela fait plus de trois ans que l’Allemand n’a pas remporté une course.

Mais il laisse à la Formule 1 un homme plus populaire qu’il ne l’était même à son apogée.

Tout au long du week-end d’Abu Dhabi, les pilotes et les chefs d’équipe ont parlé de Vettel avec affection.

Sa famille, dont son père Norbert et ses trois jeunes enfants, généralement tenus à l’écart des regards du public du paddock de Formule 1, étaient présents.

Son garage Aston Martin a été décoré d’une photographie d’un jeune Vettel et de son costume de karting vert d’enfance.

Samedi après les qualifications, une majorité du paddock, y compris Mick Schumacher, le fils de son idole d’enfance Michael, s’est avéré faire ses adieux au joueur de 35 ans en faisant un tour de la piste de Yas Marina portant ‘Danke Seb’ t -chemises.

Vettel, attendant sur la ligne droite départ-arrivée, a salué chaque finisseur.

Mis à part leurs rivalités en piste, les 20 pilotes se sont réunis pour un dîner d’adieu pour Vettel jeudi soir.

Ils sont nombreux à arborer son casque aux couleurs en hommage ce week-end.

Le double champion du monde Fernando Alonso, l’un des plus féroces rivaux de Vettel, en fait partie.

“Je m’occuperai de lui au départ et au premier tour”, a déclaré l’Espagnol qui s’alignera derrière Vettel sur la sixième ligne de la grille en 11e.

“Espérons que nous verrons tous les deux le drapeau à damier.”

