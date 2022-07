Sebastian Vettel ignore les discussions sur la retraite au Grand Prix de France

Sebastian Vettel a rejeté jeudi les spéculations sur son avenir et a déclaré qu’il espérait continuer à courir en Formule 1 et qu’il parlait à Aston Martin de rester.

Le quadruple champion du monde de 35 ans sera en fin de contrat à la fin de cette année et a été lié à d’autres équipes et à une éventuelle retraite ces derniers mois.

Mais il a déclaré lors d’une conférence de presse avant le Grand Prix de France de ce week-end qu’il avait clairement l’intention de rester.

“Je cours ce week-end et le suivant”, a-t-il répondu, interrogé sur ses projets.

« Évidemment, j’ai dit qu’à un moment donné, nous commencerons à parler. Je parle à l’équipe.

“Je pense qu’il y a une intention claire de continuer et nous verrons bientôt où nous en sommes.”

A LIRE AUSSI | Jonas Vingeard prolonge son avance sur le Tour de France après sa victoire à l’étape 18

Il a ajouté que les informations suggérant qu’il pourrait passer à McLaren pour remplacer Daniel Ricciardo, si l’Australien passait à autre chose, n’étaient que des rumeurs.

Vettel a remporté ses quatre championnats avec Red Bull de 2010 à 2013, mais a eu du mal à reproduire ses meilleurs résultats après être passé chez Ferrari avant de rejoindre Aston Martin l’an dernier.

Le chef d’équipe d’Aston Martin, Mike Krack, a déclaré qu’il souhaitait conserver le pilote allemand, ajoutant que ce serait Vettel, qui a soutenu activement les campagnes environnementales, qui aurait pris la décision.

Vettel a marqué 15 points cette année, contre son coéquipier Lance Stroll, fils du propriétaire de l’équipe, qui en a trois. L’équipe est neuvième du championnat des constructeurs.

Vettel a déclaré qu’il était optimiste quant à l’amélioration des résultats ce week-end.

“J’ai hâte d’y être – nous avons eu une mise à jour pour Silverstone, mais nous n’avons pas encore tout compris, alors peut-être que cette semaine nous aurons plus de réponses.

“C’est excitant et j’espère que nous pourrons être plus compétitifs, revenir au milieu de terrain et plus dans le mix – ce serait bien.”

Il a déclaré que le circuit plat et relativement plat du Castellet, construit sur un plateau chaud et sec de broussailles à 20 kilomètres à l’intérieur des terres de la Méditerranée à l’est de Marseille, était «ce qu’il est… pas le circuit le plus excitant du monde.

“Mais c’est encore assez difficile et techniquement exigeant.”

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.