Sebastian Vettel et trois autres conducteurs réprimandés pour ne pas avoir retiré leurs t-shirts pendant l’hymne national hongrois

Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Carlos Sainz et Lance Stroll ont été réprimandés pour ne pas avoir retiré les t-shirts portant des messages liés à l’initiative du sport We Race As One pour l’hymne national hongrois.

Vettel, qui a montré son soutien à la communauté LGBTQ+ en Hongrie lors de l’événement de ce week-end à la suite d’une législation controversée imposée récemment dans le pays, portait un t-shirt arc-en-ciel « du même amour » avant la course, qu’il portait également pendant l’hymne.

Les trois autres pilotes portaient toujours leurs t-shirts We Race As One (WRAO).

En vertu des directives émises aux équipes par le directeur de course de la FIA, les pilotes sont libres de porter un « t-shirt WRAO délivré par la GPDA ou toute tenue véhiculant un message en faveur des valeurs WeRaceAsOne » avant la course lors de la cérémonie du sport lorsque les pilotes se réunissent initialement à l’avant de la grille.

La note indique également: « La FIA, la Formule 1, les équipes et les pilotes sont unis en tant que sport pour soutenir les principes de WeRaceAsOne, l’initiative créée par la Formule 1 dans le cadre du mouvement #PurposeDriven de la FIA. Chaque pilote peut choisir de marquer ce moment avec leur propre geste, tout en respectant les principes fondamentaux des Statuts de la FIA. »

L’hymne national suit immédiatement cette procédure et, selon les directives, la FIA déclare que les pilotes doivent « retirer leurs t-shirts et se déplacer vers leur position de carte de visite pour l’hymne national, portant leurs combinaisons de course ».

Après s’être entretenus avec les quatre pilotes convoqués après la course de dimanche, les commissaires sportifs ont déclaré pour chacun d’eux dans leurs décisions de non-conduite : « Le pilote a expliqué qu’il avait oublié d’enlever le t-shirt WRAO à temps pendant l’hymne national car de l’arrivée de la pluie. »

Vettel avait dit plus tôt Sky Sports F1: « Je suis content s’ils me disqualifient. Ils peuvent faire ce qu’ils veulent de moi, je m’en fiche. »

Jeudi, Lewis Hamilton a publié sur les réseaux sociaux son propre soutien aux personnes LGBTQ+ en Hongrie et a vivement critiqué le gouvernement du pays pour les lois interdisant la représentation de l’homosexualité aux jeunes.

Parlant du soutien de Vettel à ce problème, Hamilton a déclaré: « Je pense que c’est merveilleux que Seb ait pris position ce week-end pour vraiment s’exprimer au nom de la communauté LGBTQ+ ici. J’en ai parlé au début du week-end et je le pense était important pour lui de le faire.

« Ce ne sera probablement pas trop compliqué, mais nous devons prendre position, nous encourageons la diversité et l’inclusivité et cette communauté est incluse à 100% dans cela. Je suis fier de lui. »