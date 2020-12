Sebastian Vettel a déclaré qu’il serait sur place pour conseiller Mick Schumacher, fils de son idole d’enfance et sept fois champion du monde Michael, lorsqu’il fera ses débuts en Formule 1 l’année prochaine.

Le joueur de 21 ans pilotera pour l’Américain Haas en 2021 avec le Russe Nikita Mazepin, se faisant le nom de Schumacher pour la première fois depuis que son père Michael a pris sa retraite en Formule 1 en 2012.

« Il est clair que j’ai un lien très spécial avec son père », a déclaré Vettel aux journalistes par vidéoconférence lors du Grand Prix de Sakhir.

«C’est dommage que Michael ne puisse pas voir la progression de Mick ces dernières années et son entrée en Formule 1 maintenant. Pour ma part, je l’aime beaucoup, on s’entend bien et j’aime lui dire tout ce que je sais. «

Vettel a grandi en idolâtrant Schumacher senior, le pilote le plus titré de l’histoire de la Formule 1 avec 91 victoires et sept titres mondiaux, jusqu’à ce que Lewis Hamilton réécrive le livre des records cette saison.

Ce culte des héros s’est transformé en amitié lorsque Vettel a atteint les échelons de course et atteint la Formule 1.

Le couple a même partagé la grille lorsque l’Allemand âgé, qui n’a pas été vu en public depuis qu’il a subi une grave blessure à la tête dans un accident de ski en 2013, a fait son retour de trois ans chez Mercedes.

Vettel a déclaré qu’il aurait toujours pu compter sur Michael pour obtenir des conseils.

Interrogé sur les commentaires de Schumacher Jr. en disant que Vettel, quadruple champion du monde, était pour lui ce que son père avait été pour le joueur de 33 ans, il a dit: «Je suis flatté. Il est clair que j’ai vu son père gagner beaucoup plus de courses qu’il n’aurait pu me voir gagner », a déclaré le vainqueur à 53 reprises.

« Je pense qu’il est très important pour lui de trouver son propre chemin et de suivre son propre chemin », a ajouté Vettel.

«Mais autant que ça a aidé quand Michael avait quelque chose à dire quand je lui ai demandé et lui ai donné des conseils, j’essaye de faire de même pour lui.