Champion à quatre reprises Sebastian vettel espère dire adieu à Ferrari avec un sourire dimanche, mais a admis que son séjour de six ans en Italie se terminait finalement par des larmes d’échec.

L’Allemand de 33 ans, qui a rejoint Ferrari en 2015, a offert une évaluation extrêmement honnête et réaliste de son passage en Italie, malgré 14 victoires, lorsqu’il a admis que son objectif était de remporter un cinquième titre.

Ce total fait de lui le troisième pilote le plus titré de l’histoire de l’équipe derrière le septuple champion Michael Schumacher, avec 72 victoires, et Niki Lauda avec 15.

Mais imiter son idole Schumacher en tant que vainqueur du titre Ferrari avait été sa cible.

« Cela ne change rien, nous avons toujours échoué », a-t-il déclaré aux journalistes.

«Nous avions l’ambition de remporter le championnat et nous ne l’avons pas fait.

« Nous étions confrontés à une très forte combinaison équipe-pilote, l’une des plus fortes que nous ayons vues jusqu’à présent, mais notre objectif était d’être plus fort que cela et, à cet égard, nous avons échoué.

« Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles, mais dans l’ensemble, je pense que ce n’est pas injuste. C’est juste la vérité. Rien de mal à le dire à haute voix. »

LIRE AUSSI | Sebastian Vettel heureux de conseiller le fils de son idole Mick Schumacher avant ses débuts en F1

Il a rejeté une suggestion selon laquelle les pressions de l’attente des «tifosi» avaient contribué aux échecs de l’équipe.

« La pression en Italie? Les fans et ainsi de suite, oui, c’est là, mais finalement je me suis toujours fixé les attentes les plus élevées et je pense que j’étais le premier et le meilleur juge si je ne les atteignais pas », at-il ajoutée.

« Alors, rassurez-vous, quand j’ai bourré la voiture dans le gravier en Allemagne [2018], Je n’étais pas heureux avant que les ‘tifosi’ ne soient pas heureux …

Vettel rejoindra Racing Point, rebaptisé Aston Martin l’année prochaine, et pense avoir tiré profit de ses expériences Ferrari.

« Tout ce qui s’est passé est arrivé pour une raison. L’essentiel de mon côté est de m’assurer que j’en ai appris et je pense avoir grandi avec.

« Dans l’ensemble, je me sens beaucoup plus à l’aise, ou dans un meilleur endroit maintenant, qu’il y a toutes ces années, mais cela n’a certainement pas toujours été facile et direct. »

Le passage de Vettel dans l’équipe basée à Silverstone signifie que le Mexicain Sergio Perez, qui a remporté sa première victoire en F1 au Grand Prix de Sakhir dimanche dernier, fait face à un avenir incertain.

Son seul espoir pour un siège la saison prochaine est avec Red Bull s’ils décident de ne pas retenir Alex Albon.

« J’ai de bonnes options pour 22 », a déclaré Perez. « Donc, si je dois arrêter, ce n’est pas un désastre. »

Parmi les autres en mouvement après la finale de dimanche, citons Daniel Ricciardo, qui remplace les équipes de Renault par McLaren, et Carlos Sainz qui quitte McLaren pour remplacer Vettel chez Ferrari.

Haas change les deux pilotes. Kevin Magnussen est absent dimanche après le départ de Romain Grosjean, qui est rentré chez lui après son incroyable évasion après un crash de boule de feu à grande vitesse au Grand Prix de Bahreïn.

Daniil Kvyat devrait également quitter Alpha Tauri où le Japonais Yuki Tsunoda est sur le point de le remplacer dans la tenue propulsée par Honda.