Sebastian Vettel conseille à Mick Schumacher de lui succéder chez Aston Martin

Sebastian Vettel a proposé vendredi à son ami et protégé Mick Schumacher de lui succéder chez Aston Martin la saison prochaine.

Le quadruple champion du monde à la retraite, qui est un ami proche de son compatriote allemand de 23 ans, a déclaré qu’il avait parlé au propriétaire de l’équipe Lawrence Stroll et recommandé le fils du septuple champion Michael Schumacher.

“Évidemment, j’ai parlé à Lawrence et je lui ai dit que je n’allais pas continuer”, a déclaré Vettel, 35 ans.

«Nous avons eu une très, très brève conversation sur ce qui pourrait être ensuite.

« J’ai mon avis. Je pense très fort à Mick. Je ne suis pas tout à fait objectif car je suis très proche de lui, mais je pense que c’est un grand pilote et qu’il apprend.

«Il continue d’apprendre quand les autres ralentissent ou cessent de progresser. Il a des qualités, mais il est aussi très jeune encore. Il n’a pas beaucoup d’expérience.

“Ce n’est pas ma décision, mais si on me le demande, je donnerai mon avis et je ne me retiendrai pas. En fin de compte, l’équipe devra prendre cette décision.

Schumacher, qui n’a plus de contrat avec Haas à la fin de cette année, a marqué son premier point en Formule 1 au Grand Prix de Grande-Bretagne plus tôt ce mois-ci et l’a suivi avec une autre solide finition en Autriche.

En tant que diplômé de l’académie Ferrari, l’équipe italienne aura également une certaine influence sur la prochaine étape de sa carrière.

“De toute évidence, il y a encore beaucoup à faire ici (chez Haas), c’est donc là que je me concentre pour le moment et ce que l’avenir nous réserve, nous le verrons”, a déclaré Schumacher.

“Ne jamais dire jamais, mais évidemment, mon objectif est Budapest en ce moment.”

Schumacher connaît Lawrence Stroll et son fils Lance, qui court pour Aston Martin, depuis ses jours de karting et a déclaré qu’ils avaient une relation solide.

“Je les connais depuis longtemps”, a-t-il déclaré à propos de la famille Stroll. “Et nous avons toujours été bons les uns avec les autres.”

Lors des essais de vendredi au Grand Prix de Hongrie, Schumacher était 17e derrière son coéquipier Haas Kevin Magnussen tandis que Vettel était septième et Stroll 14e dans l’Aston Martin mise à jour avec un nouvel aileron arrière.

