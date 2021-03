Sebastian vettel a déclaré qu’il se sentait «bouleversé et en colère» après avoir qualifié un modeste 18e sur son Aston Martin débuts avant l’ouverture de la saison dimanche Grand Prix de Bahreïn . Le quadruple champion du monde, qui a rejoint l’ancienne équipe Racing Point cette année après avoir quitté Ferrari, n’a pas réussi à faire la coupe de Q1 et a eu du mal à faire impression. «C’est ce que c’est», a-t-il dit. «Nous devrons voir ce que nous pouvons faire demain, mais j’apprends encore. Si je panique maintenant, cela aiderait-il? Bien sûr, je suis bouleversé et en colère que ce n’était pas de notre faute, d’une certaine manière, de ne pas réussir, mais nous devons le prendre et faire ce que nous pouvons pour la course.

