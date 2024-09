Sebastian Stan se transforme en Donald Trump

Voici la première bande-annonce officielle du biopic sur Donald Trump réalisé par Ali Abbasi L’apprenti.

Confirmé aujourd’hui par le distributeur Briarcliff, le film sortira dans les cinémas américains le 11 octobre.

Réalisé par Ali Abbasi et écrit par Gabe Sherman, L’apprenti met en vedette Sebastian Stan, nominé aux Emmy Awards (Pam et Tommy) comme Trump, le lauréat d’un Emmy Jeremy Strong (Succession) comme le fougueux Roy Cohn, Martin Donovan (Principe) comme Fred Trump Sr et Maria Bakalova (Borat, le film suivant) comme Ivana Trump.

Le film retrace l’ascension au pouvoir du jeune Donald Trump grâce à un accord faustien avec l’influent avocat de droite et homme politique Cohn.

L’apprenti Le film a fait des vagues au Festival de Cannes en début d’année. Il y avait initialement une certaine incertitude quant à la sortie du film aux États-Unis. Le financier du film, Kinematics, soutenu par Dan Snyder, un partisan de Trump, aurait été offensé par la représentation de l’ancien président des États-Unis dans le film et aurait intenté une action en justice.

Le film a fait ses débuts aux États-Unis à Telluride après avoir été discrètement ajouté à la programmation du festival. Comme l’a rapporté Baz Bamigboye de Deadline, le film a connu une sortie sans problème. L’équipe derrière le film avait anticipé les recours juridiques visant à empêcher la projection et les protestations des partisans de l’ancien président.

En présentant le film, Abbasi a déclaré : « En tant que non-Américain, je me suis permis d’examiner en profondeur ce pays, ce système et certains personnages. »

Il a plaisanté : « Nous avions un invité spécial. Nous avions réservé trois places pour lui et ses gardes du corps, nous attendons toujours… il pourrait arriver dans le noir, on ne sait jamais. »

Vérifier L’apprenti bande annonce ci-dessus.