Sebastian Stan réfléchit à son rôle de Donald Trump

En préparation au rôle de Donald Trump, Sebastian Stan affirme avoir modifié son alimentation pour lui ressembler.

Lors d’un entretien avec Divertissement hebdomadairela star de Marvel, qui apparaîtra dans le biopic de l’ex-président L’apprenti, a déclaré qu’en jouant une version jeune de lui, il avait mangé des ramen avec « un tas de sauce soja ».

« Nous approchions du tournage et n’étions pas d’accord sur les prothèses, a-t-il déclaré. « C’est à ce moment-là qu’Ali a dit : ‘Peut-être que tu devrais commencer à prendre du poids au niveau du visage parce que tu es plus âgé maintenant, donc tes joues sont plus creuses, et ce n’est pas Marvel.’

Faisant appel à un nutritionniste, Sebastion a déclaré que l’expert lui avait conseillé d’augmenter sa consommation de sodium pour gonfler le visage.

« Il m’a dit : ‘Ce que j’ai besoin que tu fasses, c’est de prendre des ramen, d’ajouter un peu de sauce soja et de commencer à en manger' », a-t-il raconté.

De même, le réalisateur Ali Abbasi a également pesé sur sa transformation, affirmant qu’ils avaient un « chemin étroit à parcourir », ajoutant que si Stan portait « 10 % de prothèses en plus », cela « ressemblerait à Saturday Night Live », mais s’il portait 10 % de prothèses en plus, cela « ressemblerait à Saturday Night Live ». moins, ce serait « juste Sebastian avec une perruque ».

L’apprenti sortira en salles le 11 octobre.