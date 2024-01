Sebastian Stan parle de la prothèse faciale « A Different Man » à Sundance

Sebastian Stan a vécu une expérience enrichissante en se promenant dans les rues de New York avec des prothèses faciales pour Un homme différent.





Dans le prochain thriller psychologique du réalisateur Aaron Schimberg sur l’identité et l’obsession, Stan incarne Edward, un acteur qui subit une importante chirurgie reconstructive du visage pour transformer son apparence défigurée. Lorsqu’un autre acteur qui a les mêmes caractéristiques que lui (Adam Pearson) est choisi pour lui dans une production scénique basée sur sa vie, Edward devient obsédé par lui.





Après la première du film à Sundance ce week-end, Stan est monté sur scène avec ses partenaires Pearson, Renate Reinsve et le réalisateur Schimberg pour partager les réactions “limitées” qu’il a ressenties en portant ses prothèses en ville, notant que “les seules personnes qui étaient vraiment les meilleures”. les plus honnêtes étaient les enfants.





Adam Pearson et Sebastian Stan à la première à Sundance de “A Different Man”.

“C’était vraiment intéressant et un peu effrayant de voir à quel point l’interaction est limitée”, a observé Stan. “Elle est vraiment limitée entre deux extrêmes, soit [people] ne résoudra pas le problème, ni la surcompensation. Les seules personnes qui étaient vraiment les plus honnêtes étaient les enfants.





Racontant une interaction avec une petite fille, “Sa mère était juste un parent et essayait de faire la bonne chose, mais en faisant la bonne chose, elle empêchait en fait la petite fille de simplement vivre une expérience”, a déclaré Stan. “Elle était juste curieuse, et elle était courageuse et courageuse et c’est ça les enfants, n’est-ce pas ? C’est comme s’ils voulaient juste savoir. Ils n’ont pas de jugement. C’était vraiment une leçon d’apprentissage pour moi.”





Transformation de Sebastian Stan pour “A Different Man”.

Pearson, atteint de neurofibromatose, a inspiré le film après avoir travaillé avec Schimberg en 2018. Enchaîné à vie. L’acteur a déclaré à propos de la recherche d’un terrain d’entente avec Stan : “C’est le crochet que nous avons donné à Sebastian : vous ne savez pas ce que c’est que d’avoir une défiguration, mais vous savez ce que c’est de ne pas avoir d’intimité et d’avoir sa vie. constamment envahi », a déclaré Pearson. « Vous devenez une propriété publique. »









En conversation avec Variété Lors du festival, Stan a déclaré avoir passé entre 1,5 et 2 heures dans le fauteuil de maquillage avec Mike Marino, l’artiste prothésiste à l’origine de sa transformation, le qualifiant de “grand” collaborateur. À propos du temps passé sur la chaise, “Chaque moment où vous avez un peu de temps pour réfléchir à la journée est une bonne chose”, a déclaré Stan, soulignant qu’ils n’avaient filmé que 22 jours.





