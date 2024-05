Sebastian Stan et Annabelle Wallis font une rare apparition sur le tapis rouge

Il y a un nouveau couple de célébrités observé.

Sébastien Stan et Annabelle Wallis ont posé ensemble sur le tapis rouge du Festival de Cannes 2024 pour l’avant-première de son film le 20 mai, L’apprenti, dans laquelle le Frais l’acteur joue un jeune Donald Trump.

Sur une photo de l’événement, Sebastian, 41 ans, se penchait près d’Annabelle, 39 ans, tandis qu’elle regardait par-dessus son épaule, souriant à la caméra. Et les deux stars étaient habillées pour impressionner pour le cliché, avec le Moi, Tonya acteur portant un smoking noir élégant et le Peaky Blinders l’actrice optant pour une robe longue partiellement transparente et scintillante. Pour compléter son look, Annabelle portait ses cheveux longs et raides dans un style mi-haut et accessoirisée d’un simple bracelet manchette en argent.

La première de L’apprenti-qui met également en vedette Jérémie Fort comme Roy Cohn et Maria Bakalova comme Ivana Trump— marque une observation rare pour le couple, qui a déclenché pour la première fois des rumeurs de romance en mai 2022, lorsqu’ils ont été aperçus en train de se mettre à l’aise à Robert PattinsonC’est la fête du 36ème anniversaire. Depuis qu’ils sont liés, ils n’ont été vus en public ensemble qu’à quelques reprises, dont une fois en décembre 2022, lorsqu’ils ont été photographiés se tenant la main lors d’une promenade à New York alors qu’ils promenaient Zeus, le chien d’Annabelle.