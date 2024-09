Sebastian Stan dénonce un journaliste qui a qualifié sa co-star de « Different Man » de « bête »

Sebastian Stan s’est exprimé contre un journaliste qui a utilisé un terme offensant pour décrire sa co-star qui souffre d’une défiguration faciale.

Au Festival du Film de Berlin en février, un journaliste a demandé les acteurs de « A Different Man » lors d’une conférence de presse : « Que pensez-vous qu’il se passe après la transformation de cette soi-disant bête, comme ils l’appellent, en cet homme parfait ? »

Adam Pearson, l’un des co-stars de Stan, a neurofibromatose dans le film et dans la vraie vie.

Cette maladie génétique provoque la croissance de tumeurs dans le système nerveux et la peau.

Stan, 42 ans, a pris la défense de Pearson, 39 ans, et a poliment repoussé l’utilisation du terme « bête » par le journaliste.

« Je dois vous interpeller un peu sur le choix des mots ici », a déclaré la star de « Pam & Tommy ».

« Je pense que l’une des raisons pour lesquelles le film est important est que nous n’avons souvent même pas le vocabulaire adéquat », a poursuivi Stan. « Je pense que c’est un peu plus complexe que ça. Et évidemment, il y a des barrières linguistiques, etc. »

« Mais vous savez, bête n’est pas le bon mot, je pense », a-t-il ajouté.

Dans « A Different Man », Stan joue le rôle d’Edward, qui, après avoir subi une chirurgie faciale, devient obsédé par Oswald (Pearson), un acteur qui l’incarne dans une production scénique basée sur son ancienne vie.

Stan portait de lourdes prothèses pour représenter son personnage atteint de neurofibromatose dans la première moitié du film.

L’interview de Berlin a refait surface sur les réseaux sociaux cette semaine alors que Stan et le reste du casting font la promotion de Film A24 pour sa sortie en salles aux États-Unis le 20 septembre.

Dans un Entretien avec Variety Publié mercredi, Stan a parlé de son expérience de transformation dans le rôle avec l’aide de l’artiste prothétique nominé aux Oscars Mike Marino.

« Même si je ne tournais pas avant 11 heures, j’allais vers 5 heures du matin à son studio ou à son appartement », a déclaré Stan, qui a tourné le film à New York.

« J’avais envie de me promener dans la ville et de voir ce qui se passait. Sur Broadway, l’une des rues les plus fréquentées de New York, personne ne me regarde. C’est comme si je n’étais même pas là », a-t-il partagé, avant de révéler une réaction désagréable qu’il a reçue.

« Quelqu’un s’arrêtait immédiatement et frappait ouvertement son ami, le montrait du doigt et prenait une photo », a-t-il déclaré.

Stan a également révélé qu’il avait parlé à la mère de Pearson pour préparer le film.

« Elle m’a dit : ‘Tout ce que j’ai toujours voulu, c’est que quelqu’un marche dans ses chaussures pendant une journée’ », a-t-il déclaré à Variety. « Et je pense que c’est la chose la plus proche que j’aie jamais faite. »

Pearson, qui a reçu un diagnostic de neurofibromatose à l’âge de 5 ans et a commencé à souffrir de défiguration faciale à l’âge de 8 ans, a déclaré Personnes cette semaine, comment il confronte les gens qui voient son visage pour la première fois.

« On y va et on y va à fond », a-t-il partagé. « Du genre : « Salut, je m’appelle Adam. Je suis nouveau ici. On va devenir amis. » »

Stan a déclaré dans la même interview : « Adam est quelqu’un qui dit la vérité et il est incroyablement honnête. Nous avons tout de suite accroché. Il a été gentil en étant ouvert avec moi sur son enfance et ce qu’il a rencontré dans sa vie. Tout cela était essentiel pour que je puisse construire un passé pour mon personnage. »

« A Different Man » sort dans les salles vendredi.