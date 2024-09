Sebastian Stan, de The Apprentice, a perdu le sommeil en jouant Donald Trump

Alors que Sebastian Stan fait la promotion de son rôle le plus controversé à ce jour, on espère qu’il bénéficie d’un repos bien mérité.

Le nominé aux Golden Globes a récemment expliqué comment il s’est retrouvé dans la peau de Donald Trump pour le prochain film réalisé par Ali Abbasi. L’apprentiqui sortira le 11 octobre dans les salles américaines, juste à temps pour les électeurs indécis à l’approche du jour du scrutin.

« C’est un film Marvel », a-t-il plaisanté sur le Aujourd’hui montrer avant d’expliquer son processus. « Eh bien, [you] « J’ai essayé de dormir, ce que je n’ai pas fait. Il y a beaucoup de recherches, beaucoup de vidéos et de documentaires. Son ascension vers ce que nous voyons aujourd’hui a été très bien documentée. Et pour moi, c’est comme jouer d’un instrument. Vous vous asseyez au piano, vous vous améliorez avec la pratique, et finalement vous pouvez le faire en dormant. »

Espérons simplement qu’il ne s’est pas trop perdu dans le personnage, surtout aux côtés de Jeremy Strong, lauréat d’un Emmy et d’un Golden Globe, et acteur réputé pour sa méthode.

Écrit par Gabe Sherman, L’apprenti Le film suit l’ascension au pouvoir du jeune Donald Trump grâce à un pacte faustien avec l’influent avocat de droite et homme politique Roy Cohn (Strong). Le film met également en vedette Martin Donovan dans le rôle de Fred Trump Sr. et Maria Bakalova dans celui d’Ivana Trump.

Maria Bakalova et Sebastian Stan dans L’apprenti Apprentice Productions Ontario / Profile Productions / Films sur mesure

Après la première mondiale du film au Festival de Cannes en mai, où il a reçu une ovation de 11 minutes, l’équipe de campagne de Trump a lancé une lettre de cessation et d’abstention pour tenter d’empêcher la projection du film aux États-Unis. Mais la lettre semble avoir été vaine puisque le film a été projeté au Festival du film de Telluride le mois dernier.

La première bande-annonce du film est sortie plus tôt ce mois-ci, coïncidant avec le débat de Trump sur ABC News contre son adversaire, la vice-présidente Kamala Harris.