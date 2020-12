La veille de Noël est le jour le plus sacré du calendrier royal, la reine réunissant généralement sa famille à sa retraite à Norfolk, Sandringham, pour échanger des cadeaux avant de célébrer avec un festin festif.

Cette année, cependant, Sa Majesté était au château de Windsor pour une réunion avec Boris Johnson.

J’entends que le Premier ministre a pris la décision sans précédent d’appeler la reine le 24 décembre pour tenir une réunion téléphonique avec elle immédiatement après avoir scellé l’accord historique sur le Brexit.

«Je pense que c’est la première fois qu’un monarque parle à un Premier ministre la veille de Noël depuis la guerre», me dit un courtisan. «Dire que c’est inhabituel serait le dire légèrement.

Boris rencontre généralement la reine le mercredi et le fait au téléphone depuis l’introduction des règles de distanciation sociale.

Le Premier ministre Boris Johnson (à gauche) s’adressant à la reine Elizabeth II lors de leur audience hebdomadaire, Londres, 25 mars 2020

Il aurait reporté la réunion de la semaine dernière parce qu’il était au milieu de négociations tendues sur le Brexit avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Un porte-parole du palais de Buckingham confirme que le Premier ministre a eu son « audience hebdomadaire régulière avec la reine par téléphone le jeudi 24 décembre », mais refuse de commenter ce dont ils ont discuté. La reine aura cependant tenu à entendre la nouvelle que Boris avait conclu les négociations tortueuses de quatre ans de son gouvernement avec l’UE.

Lors du référendum, le palais s’est plaint après qu’un journal tabloïd ait publié un article avec le titre: «Queen Backs Brexit». Le rapport citait une source anonyme affirmant que le monarque avait « laissé déchirer » le vice-premier ministre de l’époque, Nick Clegg, à propos de l’Europe au château de Windsor.

Cependant, Clegg a déclaré plus tard: « Je veux dire, l’idée que la reine de tous les peuples prendrait même la peine de donner à quelqu’un d’aussi insignifiant qu’un vice-Premier ministre « ici aujourd’hui, parti demain » une langue fouettée sur l’Europe, je pense juste que … si absurde.

Je me demande si Boris parviendra à garder leur conversation secrète? David Cameron a admis avoir commis une « terrible erreur » après avoir laissé échapper que la reine avait « ronronné sur toute la ligne » quand il lui a dit que l’Écosse avait voté non à l’indépendance.

Ferry lance son propre hommage au tragique Tennant

Otis Ferry a rendu un hommage émouvant à son amie Stella Tennant et a appelé à plus d’aide pour ceux qui souffrent.

Le top model Stella, 50 ans, est décédé trois jours avant Noël, ce qui a incité le fils de la légende de Roxy Music Bryan Ferry à partager cette photo.

Il l’a lié à des photos de sa mère, l’ancienne mannequin Lucy Birley, décédée en 2018, et de son amie, la défunte styliste Isabella Blow. «La tragédie continue», a commenté Otis. «Combien d’autres personnes incroyables et merveilleuses pouvons-nous perdre avant d’élargir notre vision des traitements et de mettre fin à cette cruelle épidémie? La nature connaît le chemin. Chérissez ceux que vous aimez. ‘

Le top model Stella, 50 ans, est décédé trois jours avant Noël, ce qui a poussé Otis Ferry, le fils de la légende de la musique Roxy Bryan Ferry, à partager cette photo

Cela pourrait être une intrigue de son film festif Love Actually: le scénariste Richard Curtis a fait appel à l’aide après qu’un personnage du père Noël de 5 pieds a disparu devant sa porte d’entrée à Notting Hill à Londres.

«Celui qui a volé notre Père Noël, faites-lui savoir qu’il nous manquera», déclare Emma Freud, partenaire de longue date de Curtis. «Il est dans notre famille depuis longtemps, alors prenez bien soin de lui.

Sir David pourrait-il être plus écologique?

SIR David Attenborough a pris une résolution pour le nouvel an – être encore plus écologique.

Et, pour le prouver, le naturaliste et présentateur de Blue Planet, âgé de 94 ans, a demandé un permis de construire pour fixer des panneaux solaires sur le toit de sa maison édouardienne du sud-ouest de Londres.

Selon les documents qu’il a soumis à son conseil local, les panneaux permettront d’économiser 1,96 tonne d’émissions de carbone – l’équivalent de la plantation de 90 arbres.

Il n’y aura sûrement pas d’objections de la part des voisins qui incluent le guitariste de Who Pete Townshend, le présentateur de télévision Fearne Cotton et l’ancienne star du rugby Lawrence Dallaglio.

Qui se plaindrait d’un trésor national?

Un jeu de société de Noël parmi certains des propriétaires de maisons les plus élégants de l’ouest de Londres était de vérifier s’ils étaient mentionnés dans The Life And Times Of The Notting Hill House Doctor, par l’agent immobilier Niall McMahon.

Dans les mémoires, il révèle les achats de maisons de plusieurs millions de livres des déménageurs et des shakers et comment il a empêché Hugh Grant et Julia Roberts de tourner le film Notting Hill dans son propre jardin. McMahon remarque: «Des jours sans fin de câbles et d’errance de« films amoureux »ne semblaient pas la bonne chose à permettre. Tout à fait raison aussi.

Carey n’est pas seulement chaud – mais elle est ébullition fou aussi

Les acteurs affirment toujours qu’ils ne lisent pas leurs propres critiques. Mais Carey Mulligan a été gravement offensée après qu’un critique américain a suggéré qu’elle n’était pas suffisamment belle pour être choisie dans son prochain film, Promising Young Woman.

La star britannique joue un personnage, Cassie, qui feint l’ivresse pour ramasser des hommes dans les bars, ce qui incite le critique Dennis Harvey à laisser entendre dans la bible de l’écran Variety que Mulligan avait fait une erreur.

«Margot Robbie est productrice ici, et on peut (peut-être trop facilement) imaginer que le rôle aurait pu lui être destiné», a écrit Harvey.

Carey Mulligan dans une scène du film ‘Promising Young Woman’, par Focus Features

«Alors que, avec cette étoile, Cassie porte son équipement de ramassage-appât comme une mauvaise traînée; même ses longs cheveux blonds donnent l’impression d’être enfilés.

Mulligan, 35 ans, rétorque: « J’ai lu la critique, car je suis une personne faible. Et j’ai contesté cela. J’avais l’impression de dire que je n’avais pas assez chaud pour réussir ce genre de ruse.

Elle ajoute: « Nous ne permettons plus aux femmes de paraître normales ou de ressembler à une vraie personne. Pourquoi toutes les femmes qui sont à l’écran doivent-elles ressembler à un mannequin?

« Cela est devenu quelque chose où l’attente de beauté et de perfection à l’écran est devenue complètement incontrôlable. »

Il a été un ami du président Richard Nixon, un ministre du Cabinet et «ancien retard», ainsi qu’un membre du clergé de l’Église d’Angleterre.

Mais la vie improbable de Jonathan Aitken comprend même une rencontre avec l’agent double George Blake, décédé le lendemain de Noël à l’âge de 98 ans. Cela s’est produit en 1964 à Wormwood Scrubs lorsque Blake était l’un des deux détenus qui ont débattu contre l’Union d’Oxford. «C’était dans le sens de« cette Assemblée estime que la vie dans une école publique britannique est bien pire que la vie dans une prison britannique », me dit Aitken, l’un des deux hommes d’Oxford.

Blake, ajoute-t-il, a mérité des acclamations lorsqu’il a dit: « Mes amis, vous devez m’aider à sortir de ça. » Il s’est échappé deux ans plus tard.

Nous enfreignons les règles? Non, dit le père de Cara

Cara Delevingne a partagé une photo d’elle-même avec Poppy, leur père Charles et sa sœur aînée Chloé célébrant Noël cette semaine

Les mannequins de la société Cara et Poppy Delevingne ont été accusés d’avoir enfreint les règles de verrouillage le mois dernier lorsqu’ils ont assisté à la fête du 30e anniversaire de la pop star Rita Ora.

De toute évidence, ils n’avaient pas peur d’attirer une attention similaire cette semaine lorsque Cara a partagé une photo d’elle-même avec Poppy, leur père Charles et sa sœur aînée Chloé célébrant Noël.

«Joyeux joyeux! Popping Della Vite avec la famille », a écrit Cara, faisant référence à la marque de prosecco qu’elle et ses sœurs ont lancée plus tôt cette année.

Les quatre ménages séparés ont posé dans le salon de la maison de Poppy dans l’ouest de Londres, ce qui a suscité des spéculations selon lesquelles ils auraient pu bafouer les règles. Mais Charles me dit que la photo a en fait été prise des semaines avant l’entrée en vigueur des restrictions de niveau 4.