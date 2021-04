Sebastian Lletget a été suspendu de deux matchs pour avoir utilisé une insulte anti-gay. Sam Navarro-USA TODAY Sports

La Major League Soccer a suspendu le milieu de terrain de LA Galaxy Sebastian Lletget pour deux matchs et lui a infligé une amende d’un montant non divulgué pour avoir utilisé une insulte anti-gay sur Instagram.

Dans une vidéo que Lletget a publiée sur Instagram le 9 avril, Lletget a utilisé une insulte espagnole en giflant son coéquipier Julian Araujo sur la nuque après une séance d’entraînement Galaxy. Il a supprimé la vidéo de son compte Instagram peu de temps après l’avoir publiée.

De plus, Lletget doit suivre une formation sur la diversité, l’équité et l’inclusion par l’entremise de Athlete Ally.

Lletget, qui a débuté lors de la victoire d’ouverture de la saison du Galaxy contre l’Inter Miami CF, manquera les matchs contre les Red Bulls de New York le 25 avril et le Seattle Sounders FC le 2 mai.

Lletget a par la suite présenté plusieurs excuses, dont une lors d’un appel Zoom avec les journalistes le 14 avril. Lors de cet appel, Lletget a retenu ses larmes et a déclaré qu’il travaillera avec MLS pour essayer de devenir un allié de la communauté LGBTQ +.

« J’ai fait une erreur et j’essaie d’en assumer l’entière responsabilité », a déclaré Lletget. «J’ai dit un mot qui n’aurait pas dû être dit. Et bien qu’il y ait eu beaucoup de discussions et de débats sur la signification du mot à cause des différents dialectes en espagnol et dans les cultures, la vérité est que c’est un mot nuisible et qu’il ne devrait ont été dit. «

Il a ajouté: «Pour aller de l’avant, je veux vraiment faire ma part. Je déteste que cette porte ait été ouverte de cette façon, mais j’ai toujours voulu être impliqué dans des causes sociales et j’ai toujours voulu être un allié. J’espère qu’il y a une lueur d’espoir et que maintenant la porte est ouverte, et je suis plus qu’heureux de la franchir et de l’assumer et d’aider et d’aider différentes communautés. «

Dans son annonce, MLS a déclaré qu’elle «reconnaît et apprécie les excuses rapides de Lletget et la responsabilité qu’il a prise pour ses actions».

La suspension de deux matchs est un match plus court que les sanctions passées pour l’utilisation d’insultes anti-gay. Marc Burch, alors des Sounders, et Alan Gordon des San Jose Earthquakes ont été frappés d’interdictions de trois matches pour avoir utilisé un tel langage sur le terrain de jeu. La suspension de Burch a eu lieu en 2012 tandis que l’interdiction de Gordon a été imposée en 2013.

Une source connaissant la situation a déclaré que l’interdiction de Lletget était moindre parce qu’il n’avait pas utilisé l’insulte de manière « conflictuelle ».

Lletget joue pour le Galaxy depuis 2015. Plus récemment, il est apparu pour l’équipe nationale masculine des États-Unis lors de ses deux matches amicaux de mars.