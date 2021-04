Le joueur de l’équipe nationale masculine de LA Galaxy et des États-Unis, Sebastian Lletget, s’est à nouveau excusé mercredi pour son utilisation d’une insulte anti-gay dans une vidéo qu’il a publiée sur son compte Instagram la semaine dernière.

Lletget a retenu ses larmes et a déclaré qu’il travaillerait avec la Major League Soccer pour essayer de devenir un allié de la communauté LGBTQ +.

« J’ai fait une erreur et j’essaie d’en assumer l’entière responsabilité », a déclaré Lletget. « J’ai dit un mot qui n’aurait pas dû être dit. Et bien qu’il y ait eu beaucoup de discussions et de débats sur la signification du mot à cause des différents dialectes en espagnol et dans les cultures, la vérité est que c’est un mot nuisible et qu’il ne devrait pas ont été dit. «

MLS avait précédemment annoncé qu’elle était au courant de la situation et qu’elle ouvrirait une enquête officielle. Lletget a déclaré qu’il avait été en contact avec le bureau de la ligue mais qu’il n’avait pas été informé d’une éventuelle mesure disciplinaire avant l’ouverture de la saison de l’équipe contre l’Inter Miami CF dimanche.

« Pour aller de l’avant, je veux vraiment faire ma part », a déclaré Lletget. « Je déteste que cette porte ait été ouverte de cette façon, mais j’ai toujours voulu m’impliquer dans des causes sociales et j’ai toujours voulu être un allié. J’espère qu’il y a une lueur d’espoir et maintenant la porte est ouverte, et je Je suis plus qu’heureux de le parcourir, de le prendre en main et d’aider et d’aider différentes communautés. «

Lletget a utilisé l’insulte espagnole en giflant son coéquipier Julian Araujo sur la nuque à l’extérieur d’une récente séance d’entraînement Galaxy et en supprimant la vidéo de son compte Instagram peu de temps après sa publication.

« Ce fut une mauvaise décision de mon côté et ce fut un moment de pure stupidité », a déclaré Lletget. « Je suis un humain, j’ai fait une erreur et c’est simplement ce qui s’est passé. Mais maintenant je veux rectifier ça. »

Lletget joue pour le Galaxy depuis 2015, avec 151 apparitions pour l’équipe. Plus récemment, il est apparu pour l’USMNT lors de ses deux matches amicaux de mars.