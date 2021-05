Sebastian Korda brise le titre à Parme avant Roland-Garros 2021

A la veille de Roland-Garros, l’Américain de 20 ans Sebastian Korda a marqué une percée dans sa carrière en battant l’Italien Marco Cecchinato, 6-2, 6-4, à Parme pour un premier titre. Korda, le fils de l’ancien numéro 2 mondial et vainqueur de l’Open d’Australie Petr Korda, n’avait atteint qu’une seule finale du circuit ATP avant l’événement de Parme. Cecchinato, qui a remporté ses trois titres sur terre battue, est originaire de Brescia, à 90 kilomètres de Parme. Les fans autorisés à participer à l’événement pour la première fois ont apporté leur soutien au garçon local. « Aujourd’hui, j’ai affronté un adversaire très coriace et la foule n’a pas été facile », a déclaré Korda. « Ils ont continué à l’encourager, mais je suis vraiment fier de moi et de la façon dont je l’ai géré. »

Bien que son père soit tchèque, Sebastian Korda, né en Floride, a choisi de représenter les États-Unis.

La victoire de samedi a fait de lui le premier joueur américain à remporter un tournoi sur terre battue depuis Sam Querrey à Belgrade il y a 11 ans.

« C’est quelque chose dont j’ai rêvé », a déclaré Korda, ajoutant qu’il s’attendait à remporter un titre plus tôt. Il a terminé deuxième lors d’un événement en Floride en janvier.

« Je pensais vraiment que j’allais le faire à Delray Beach, et j’avais un peu le cœur brisé. »

« Mais je suis resté positif, même avec une si mauvaise première partie de la saison sur terre battue », a-t-il déclaré. « J’ai pris quelques jours de congé, j’ai rechargé mes batteries et j’ai passé une très bonne semaine d’entraînement à Prague avec mon père et mon entraîneur », a déclaré Korda.

Korda joue Pedro Martinez au premier tour à Roland Garros où son père a atteint la finale en 1992 en perdant face à Jim Courier.

Il a atteint les 16 derniers l’an dernier lors de ses débuts dans le tableau principal à Paris avant de succomber à l’éventuel champion Rafael Nadal.

