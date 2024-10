Sebastian Kidder, le beau-fils de Ric Flair, se suicide à 24 ans

Ric Flair pleure la mort de son beau-fils, Sebastian Kidder, après que le jeune homme de 24 ans s’est suicidé samedi.

Sa mère, Wendy Barlow, a confirmé la tragique nouvelle à TMZ et a déclaré au média que la famille avait « le cœur brisé » par la mort de son fils.

«Je suis dévasté et choqué. C’est une épidémie chez vos jeunes gens. Et la santé mentale », a déclaré Barlow.

Sebastian Kidder s’est suicidé samedi à l’âge de 24 ans. Instagram

Ric Flair (à droite) avec son beau-fils Sebastian Kidder (à gauche). Instagram

La police enquête actuellement sur la mort de Kidder des suites d’une blessure par balle samedi après-midi au domicile familial de Géorgie.

Flair n’a fait aucun commentaire public sur la mort de Kidder.

Kidder est le fils de Barlow et un ancien partenaire avec qui elle était avant d’épouser la légende de la WWE en 2018.

Flair faisait partie de la vie de Kidder avant le mariage entre sa mère et le lutteur professionnel, selon TMZ, remontant à près d’une décennie et demie.

Ric Flair (à gauche) avec Wendy Barlow (à droite) et son fils Sebastian Kidder (à droite) Instagram

Ric Flair (troisième à gauche) et Sebastian Kidder (deuxième à droite) sur une photo de famille. Instagram

Flair a annoncé le mois dernier que lui et Barlow se séparaient.

Kidder était musicien et avait sorti son premier album plus tôt cette année intitulé « Under the Moon ».

Dans le cadre d’une tournée promotionnelle pour la sortie de l’album, Kidder est apparu dans « Good Day Atlanta » où il a discuté de l’inspiration de l’album.

« [The album was inspired by] beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, beaucoup de pleurs dans un coin et juste l’espoir que les mots sortent. Non, je plaisante », a déclaré Kidder, selon US Weekly. « C’est en fait très romantique, [that] est probablement le cœur de l’album. Beaucoup d’énergie sexuelle [and] il y a beaucoup de désir là-dedans, donc quelque chose auquel les gens peuvent s’identifier, c’est sûr.

Ric Flair L’Observateur de Charlotte, Jeff Sin

Au cours de l’interview, Kidder a également expliqué que Flair lui avait donné « beaucoup de conseils ».

Malheureusement, la mort de Kidder n’est pas la première fois que Flair perd un enfant.

Son fils Reid Flair est décédé à l’âge de 25 ans en mars 2013 d’une overdose de drogue après avoir été découvert dans une chambre d’hôtel à Charlotte.

Si vous avez des pensées suicidaires ou si vous vivez une crise de santé mentale, vous pouvez appeler ou envoyer un SMS au 988 ou discuter au 988lifeline.org pour des conseils de crise gratuits et confidentiels.