L’ancien conseiller de Trump, Sebastian Gorka, a été contraint d’interrompre le PDG de MyPillow Mike Lindell sur Newsmax pour avoir répété des théories du complot démystifiées sur l’élection présidentielle.

Gorka, qui a occupé le poste d’assistant adjoint du président en 2017, a interviewé Lindell, un autre partisan de Trump, tout en remplaçant le présentateur de Newsmax Greg Kelly lundi soir.

Lindell, qui a publiquement soutenu les affirmations de Trump selon lesquelles l’élection avait été « volée » par les démocrates, a été invitée à peser sur la bataille juridique en cours du président pour annuler les résultats.

Cependant, l’homme d’affaires de 59 ans a été rapidement fermé lorsqu’il a commencé à répéter des allégations selon lesquelles la société de technologie électorale, Dominion Voting Systems, s’était livrée à une fraude pour aider Joe Biden à remporter la course à la présidentielle.

«Eh bien, je crois en ce président, et je vais vous dire quoi. Personne ne se rend compte de quelque chose, quel miracle nous avons eu le soir des élections à 11 h 15 », a commencé Lindell.

«Vous savez, vous avez parlé de toute cette fraude, docteur. La plus grande fraude concerne les machines Dominion. Et le soir de l’élection à 11 h 15, notre grand président… »Lindell a poursuivi avant d’être interrompu par Gorka.

« Mike, Mike, nous n’allons pas entrer dans les moindres détails », intervint Gorka.

«Je veux vous demander, parce que cette émission parle de courage. Il est hébergé par un ancien Marine. Je veux savoir pourquoi vous, Mike Lindell, soutenez le président dans ces affaires judiciaires?

«Parce que tout est en jeu ici, tout est en jeu, nos libertés, mon rêve américain que j’ai vécu, le rêve américain de tout le monde», a répondu Lindell.

Il a ensuite répété ses allégations de fraude électorale une fois de plus, alléguant que les démocrates avaient volé des millions de voix.

Si vous les laissez voler ça, je sais à 100% que c’est ce qu’ils ont fait. C’est plus de six millions de votes qui ont été inversés, plus de six millions », a déclaré Lindell.

Gorka a répondu, cette fois en accord avec les remarques de Lindell.

«Vous avez réussi, Mike, vous avez réussi. C’est le plus grand crime politique que nous ayons jamais eu pour y mettre un terme », a-t-il déclaré. «Et sans des gens comme vous, ce serait impossible. Dieu te bénisse.’

L’interview est intervenue après que Fox News et Newsmax aient été forcés de rejeter leurs propres allégations diffusées sur la question, au milieu des menaces juridiques de Dominion et Smartmatic, une autre société de technologie électorale.

Les deux sociétés ont été mentionnées dans la suggestion de la campagne selon laquelle le décompte des voix dans les États swing a été manipulé à l’avantage du président élu Joe Biden.

Les entreprises ont nié plusieurs déclarations faites à leur sujet et il n’y a aucune preuve qu’un système de vote ait changé ou supprimé des votes lors des élections de 2020.

Dans leur déclaration, Newsmax a déclaré qu’il y avait « plusieurs faits que nos téléspectateurs et lecteurs devraient être conscients », parmi lesquels l’absence de relations d’affaires entre les deux sociétés ou le fait que Dominion avait une relation de propriété avec George Soros, la présidente de la Chambre des communes Nancy Pelosi et d’autres.

Trump a affirmé à plusieurs reprises que l’élection avait été truquée en faveur de son adversaire et a lancé plusieurs batailles juridiques pour renverser les résultats

« Aucune preuve n’a été fournie que Dominion ou Smartmatic ont utilisé un logiciel ou un logiciel reprogrammé qui a manipulé les votes lors des élections de 2020 », a déclaré Newsmax.

Le porte-parole de la société, Anthony Rizzo, a déclaré que Newsmax lui-même n’avait jamais fait de réclamation pour irrégularité, mais que d’autres étaient apparus sur le réseau pour soulever des questions sur Smartmatic.

«Comme tout média majeur, nous fournissons un forum pour les préoccupations et les discussions publiques», a-t-il déclaré.

Un segment préenregistré de près de deux minutes a également été diffusé au cours du week-end sur un programme Fox Business Network animé par Lou Dobbs et Fox News Channel avec Maria Bartiromo et Jeanine Pirro.

Cela est arrivé quelques jours après que Smartmatic a envoyé une lettre menaçant de poursuites judiciaires à Fox et à deux autres réseaux populaires auprès des partisans de Trump, Newsmax et One America News Network.

Fox News a diffusé un dossier d’information démystifiant les allégations de fraude électorale faites par ses propres hôtes après qu’une société de vote électronique ait envoyé au réseau une menace juridique fulgurante. Le paquet a été diffusé pour la première fois vendredi lors de l’émission de Lou Dobbs (photo) sur Fox Business Network

Le dossier de nouvelles a été partagé juste après que Smartmatic (image de fichier) a été ciblé par des alliés de Trump qui ont affirmé que la société avait contribué à inverser les élections de 2020 pour Joe Biden. Smartmatic a répondu avec la menace de poursuites judiciaires

Les segments Fox de deux minutes ont été diffusés sous la forme d’une session de questions-réponses entre une voix hors écran et Eddie Perez, un expert en technologie de vote à l’Institut non partisan de technologie électorale Open Source.

« Je n’ai vu aucune preuve que le logiciel Smartmatic a été utilisé pour supprimer, modifier ou modifier tout ce qui concerne les tableaux de vote », a déclaré Perez.

La société a déclaré que son seul travail ayant impliqué les élections américaines de 2020 avait eu lieu à Los Angeles.

L’avocat de Trump, Rudy Giuliani, a faussement affirmé que Smartmatic avait été fondée au Venezuela par l’ancien dictateur Hugo Chavez dans le but de fixer les élections. Smartmatic a été lancé en Floride en 2000.

Son fondateur est vénézuélien, mais la société a déclaré que Chavez n’avait jamais été impliqué et que son dernier travail au Venezuela a eu lieu en 2017 lorsque son logiciel a découvert que le gouvernement avait signalé de faux chiffres de participation.

Après la diffusion du segment dimanche dans l’émission de Bartiromo, elle a déclaré: « C’est donc là où nous en sommes en ce moment. Nous continuerons d’enquêter.

Perez a également déclaré qu’il n’y avait aucune relation commerciale apparente entre Smartmatic et Dominion; Les avocats de Trump ont affirmé sans preuve que le système de comptage des votes de Dominion utilisé à certains endroits lors des élections américaines avait utilisé le logiciel de Smartmatic.

Interrogé lundi sur les segments, l’avocat de Smartmatic, J. Erik Connolly, a déclaré que la société « ne pouvait pas commenter la récente diffusion par Fox News en raison d’un litige potentiel ».

Le réseau n’a pas commenté au-delà des segments en ondes diffusés au cours du week-end.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.