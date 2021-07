Sebastian Coes sur les jeux du Japon

LONDRES – Les Jeux olympiques de Tokyo devraient avoir lieu car il n’y a pas de risque majeur pour la santé, selon Sebastian Coe, président de World Athletics et membre du Comité international olympique.

« Ils iront de l’avant et ils devraient aller de l’avant », a déclaré Coe à CNBC jeudi.

Alors que les cas de Covid continuent d’augmenter au Japon et dans de nombreux autres pays, environ 10 500 athlètes se préparent à se rendre au Japon pour participer aux Jeux olympiques de Tokyo cet été.

L’empereur japonais Naruhito a exprimé ses inquiétudes quant à la propagation potentielle du virus lors des jeux de la semaine dernière.

« L’empereur est extrêmement préoccupé par l’état actuel des infections à coronavirus », a déclaré Yasuhiko Nishimura, grand intendant de l’Agence de la maison impériale, lors d’une conférence de presse, selon The Guardian.

« Compte tenu des inquiétudes du public, il semble s’inquiéter de savoir si l’événement provoquerait la propagation des infections », a ajouté Nishimura.

Mais Coe a déclaré qu’il n’était « pas sûr qu’il y ait un risque énorme lié à cela », ajoutant qu’il ne pense pas que « aucun événement au cours des 40 ou 50 dernières années n’ait jamais eu autant de prévoyance accordée à la protection des actifs clés, dans notre cas, les athlètes, mais surtout, la protection des communautés locales qui vont accueillir nos événements. »

L’ancien athlète olympique, qui a remporté quatre médailles d’or pour la Grande-Bretagne dans les épreuves de course de demi-fond, a admis que si les jeux avaient lieu, ce ne serait pas comme d’habitude pour les athlètes.

« Il n’y aura pas de bars karaoké ni de visites du palais impérial », a-t-il déclaré.

« Si malheureusement, nous avons des athlètes qui, pour une raison quelconque, sont testés positifs après leur arrivée à Tokyo – parce qu’ils seront testés avant et quand ils atterriront – alors vous savez, nous avons presque des proportions d’hôpital de campagne, en termes de le contrôler », a-t-il déclaré.

Environ 70% des athlètes n’ont qu’une seule chance de participer aux Jeux olympiques au cours de leur carrière, a déclaré Coe, ajoutant qu’il s’agissait d’une statistique émotionnelle pour lui en ce moment.

Il a souligné que World Athletics avait organisé des centaines d’événements et deux championnats du monde au cours de l’année dernière, et « aucun de nos événements n’a été un super épandeur ».

Le Japon a signalé à ce jour plus de 800 000 cas de coronavirus et 14 750 décès. Mercredi, les nouvelles infections à Tokyo ont atteint 714, le nombre le plus élevé en plus d’un mois.