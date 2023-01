Sebastian Buhler termine avec succès l’étape 5 du rallye Dakar

Sebastian Buhler, pilote du Hero MotoSports Team Rally, a terminé avec succès l’étape 5 du Rallye Dakar 2023, terminant le tronçon exténuant de 650 km avec le 13e meilleur temps ici.

L’Allemand était le meilleur des trois pilotes Hero en compétition dans l’épreuve, suivi de l’Argentin Franco Caimi en 18e position et du Botswanais Ross Branch en 21e position dans la catégorie Rally GP.

Buhler et Branch ont dû partir plus tard dans la journée vers l’arrière du groupe en raison des pertes de temps de l’étape précédente, mais le duo a négocié les pistes sablonneuses et les vastes étendues de dunes et d’herbe à chameau, faisant preuve d’une grande habileté à manœuvrer.

Les pistes ont été cassées et ont été aggravées par des concurrents qui sont allés plus tôt. Mais Buhler a bien roulé, terminant à seulement 14 minutes du vainqueur d’étape, et a amélioré son classement général à la 18e place de sa catégorie.

“L’étape était difficile car elle était pleine de sections hors-piste et de pistes cassées. J’ai commencé vers l’arrière du groupe à cause de mes problèmes dans l’étape précédente, donc le parcours était en mauvais état, ce qui le rendait physiquement exigeant. Dans l’ensemble, la moto fonctionnait bien, donc je me suis amusé et j’attends avec impatience les étapes à venir”, a déclaré Buhler.

Caimi a eu un incident inhabituel avec un fil s’emmêlant dans la roue arrière, coupant la conduite de frein de la moto. Il a été contraint de parcourir les 150 derniers kilomètres de l’étape avec prudence. Il a perdu du temps dans le processus mais a quand même réussi à atteindre la ligne d’arrivée en temps utile.

Caimi occupe actuellement la 14e position au classement général de la classe Rally GP.

“Aujourd’hui, c’était une étape difficile, mais je me sentais bien sur la moto et j’ai apprécié les pistes du désert. Cependant, j’ai rencontré un petit problème avec mon vélo et j’ai dû rouler avec prudence pendant les 150 derniers kilomètres de l’étape. Heureusement, j’ai pu amener la moto jusqu’à la ligne d’arrivée, et j’espère une meilleure journée demain. , et perdu du temps. Il espère de meilleures étapes à venir, avec les changements que l’équipe apporte à sa moto.

Pendant ce temps, l’étape 6, qui devait initialement être la plus longue étape de la course à 876 km, a été écourtée d’environ 100 km en raison de fortes pluies et d’inondations dans la région.

