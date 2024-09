Sebas Velasco reflète l’esprit de Brixton pour le London Mural Festival — Colossal

S’inspirant de photographies de paysages et de portraits cinématographiques, Sebastien VelascoLes peintures murales et les tableaux de ‘s capturent avec audace des personnes et des lieux. Pour 2024 Festival de peintures murales de Londresl’artiste a dévoilé une représentation à grande échelle d’un résident local de Brixton, où l’œuvre a récemment été installée à l’extrémité d’un immeuble résidentiel.

Représenté en train d’attendre la ligne de train de Brixton, le jeune homme du tableau de Velasco s’adosse à une balustrade en béton et regarde sur le côté, éclairé par les lumières de la gare, qui brillent également en arrière-plan. Intitulé « A Lasting Place », Velasco puise dans le sens du ralentissement du temps, de la contemplation et de la facilité.

Photo de José Delu

Velasco adore explorer et découvrir les lieux où il développe ses œuvres d’art public. Les compositions émergent de manière organique à mesure qu’il s’immerge dans l’environnement local et rencontre les gens qui vivent dans la région.

En collaboration avec son collaborateur de longue date José Delu, qui l’aide à créer des photographies très contrastées et vibrantes, Velasco s’inspire des conversations et des expériences de chaque lieu pour révéler quelque chose de son esprit à travers son travail. Il aborde souvent l’idée de connexion, qui est également le thème du festival de cette année.

Si vous êtes à Londres, vous pourrez découvrir plus de 100 peintures murales jusqu’au 29 septembre dans le cadre de l’événement, y compris des pièces familières aux lecteurs de Colossal comme Marija Tiurina. De nouvelles installations ont été créées cette année par Les douleurs d’Elseed, BAPE, D*Face, Betz Etam, Anna Ovneyet plus encore.

Retrouvez une carte sur le site du festival site webet pour approfondir le travail de Velasco, consultez son site web et Instagram.

Wedo Goas, 39, rue Lee Church

Bezt Etam, Domaine de Roundwood

Liam Bononi, 125, chemin South Lambeth

Zoe Power, Jo Hicks et Vanessa Scott, Canary Wharf

Collaboration BAPE x D*Face

Sophie Mess, La Scène, Shoreditch

Anna Ovney, bâtiment Leadenhall, Cité de Londres