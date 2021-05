Seb de Coronation Street fait jibe effronté Piers Morgan laissant les fans dans l’hystérie

CORONATION Les téléspectateurs de rue sont laissés dans l’hystérie alors que l’ancien présentateur de Good Morning Britain, Piers Morgan, a reçu un cri effronté.

Le brandon a été mentionné lors d’une discussion entre Seb Franklin et Roy Cropper au Roy’s Café.

6 Seb mentionne Piers Morgan dans un empannage effronté

6 Roy offre des conseils à Seb sur Nina

Corrie, le pilier Roy, a demandé à Seb: « Puis-je être franc avec vous? »

Ce à quoi Seb a répondu: « Ouais, tu peux être qui tu veux, tant que ce n’est pas Piers Morgan parce qu’il fait ma noix! »

Inquiet que Roy puisse penser qu’il a une mauvaise influence sur sa petite amie actuelle Nina Lucas, Roy le rassura que ce n’était pas le cas.

Offrant des conseils à Seb sur sa relation actuelle avec Nina, Roy a conseillé à Seb de ne pas précipiter les choses et l’a informé que Nina pouvait «prendre de l’avance sur elle-même».

6 Piers Morgan se fait remarquer sur le savon basé à Manchester Crédits: Rex

Pendant ce temps, les téléspectateurs se sont rendus sur Twitter pour partager leurs réactions au jibe de Piers, comme l’a écrit un téléspectateur: « Je pardonnerai les cheveux de Seb maintenant qu’il a appelé Piers Morgan #Corrie, »

Un autre écrit: « Tellement vrai de Seb pour ardoise morgan comme ça #corrie. »

Un troisième a déclaré: « @piersmorgan Vous serez heureux d’apprendre que vous avez obtenu une mention sur #Corrie. »

La semaine prochaine dans Coronation Street, Kelly Neelan déclenche une vile attaque contre Nina et Seb.

6 Nina a récemment demandé à Seb d’emménager avec elle Crédit: ITV

6 Roy a informé Seb qu’il pensait avoir une influence positive sur Nina

Kelly va trop loin et finit par gifler Nina sur le visage.

Alors que Seb et Nina tentent de s’échapper, Corey et son gang courent après eux et attaquent le couple.

Plus tard, la police interrompt la fête d’Abi’s Hen et annonce la terrible nouvelle que Nina et Seb ont été attaqués – et qu’ils se battent pour leur vie à l’hôpital.

À l’hôpital, l’infirmière explique à Roy que Nina a subi plusieurs coups et subit actuellement une opération.

6 Seb et Nina seront en difficulté la semaine prochaine Crédit: PA

Abi est horrifiée quand elle prend conscience de l’étendue des blessures de Seb et demande à Kevin d’annuler leur mariage, disant à Seb qu’elle l’aime alors qu’il s’éloigne pour son scan.

Plus tard, Nina reprend conscience et dit à Roy et Abi que, bien qu’elle se souvienne d’avoir vu Corey et ses amis, elle ne se souvient pas de l’attaque.

Kelly et Corey s’en tireront-ils avec l’attaque?

Coronation Street continue mercredi sur ITV à 19h30.