SeaWorld redevient effrayant avec Howl-O-Scream

Un autre événement majeur de plusieurs jours dans un parc à thème s’est déroulé dans le centre de la Floride. Le parc SeaWorld d’Orlando Hurlement-O-Cri a débuté vendredi soir et, malgré un début détrempé, a présenté des frayeurs de manière mythique, comique, agricole et industrielle.

C’est la quatrième année que SeaWorld organise un festival de la peur et le parc présente quatre nouvelles maisons hantées ainsi qu’une « favorite de retour » en plus de sept zones de peur réparties sur la propriété. La plupart des maisons hantées se trouvent dans des endroits où les visiteurs de jour ne séjournent généralement pas.

« Mettre en place quatre maisons cette année a été un véritable défi », a déclaré Kyle Smith, directeur des opérations créatives, avant que les tempêtes et les frayeurs ne commencent vendredi. « Mais c’est très cool de proposer de nouveaux concepts et de travailler avec des membres incroyables de notre équipe pour pouvoir construire ces lieux hantés. »

Cela est devenu un processus continu.

« Ce qui est amusant, c’est de se demander ce qui a fonctionné et comment nous pouvons l’étendre ? », a déclaré Smith.

« Mais ce que je préfère dans Howl-O-Scream, c’est que c’est le mélange parfait de sexy et d’horreur », a-t-il déclaré.

Cela est rapidement évident car les deux premières zones rencontrées présentent un groupe de sorcières suivi d’un quartier rouge.

Voici quelques entrées, sans trop spoiler, de notre carnet saturé Howl-O-Scream.

Nouveaux looks

Les nouvelles maisons ont des identités visuelles distinctes. Ultimate Gamble porte le thème du casino jusqu’à Elvis. Farm 51 nous offre d’emblée du maïs et des extraterrestres (ces squelettes ressemblant à du poulet frit persistent dans le cerveau le lendemain matin). L’atmosphère est bruyante et folle à l’intérieur du Water’s Edge Wellness Center.

Les artistes ont fait preuve d’un enthousiasme débordant tout au long du spectacle, en utilisant leur propre voix, et non des cris enregistrés, et en vous faisant face. Il y avait aussi beaucoup de frissons dans les zones de peur, alors que les personnages suivaient les invités en silence jusqu’à ce qu’ils soient détendus et vulnérables.

Zonage

Les zones effrayantes sont nombreuses à Howl-O-Scream, une combinaison de design et de nécessité. Vous devriez rencontrer quatre zones à elles seules entre l’entrée de l’événement et la maison Atlantis Journey Below, qui se trouve à proximité de la zone des requins.

« La façon dont notre parc est aménagé nous permet d’ajouter beaucoup plus facilement des zones de peur. C’est une grande empreinte », a déclaré Smith.

Les Terreurs des profondeurs, peuplées de pirates, étaient peuplées d’un épais brouillard. La jetée de CarnEvil est plus lumineuse et plus colorée avec des numéros de cirque déformés. Elle est située sous les montagnes russes Pipeline, qui se déroulent pendant Howl-O-Scream et ajoutent une couche supplémentaire de cris.

Conseil : consultez le plan de l’événement avant de vous déplacer. Le parc est plus difficile à parcourir la nuit et certaines sections sont délimitées par des cordes, notamment Sesame Street Land, ce qui rend les parcours habituels inaccessibles.

Alertes

Tendances aléatoires et avertissement : de gros accessoires/marionnettes pour l’effet, des obstacles suspendus de matériaux variés parfois accompagnés d’un éclairage stroboscopique et la consommation de chair, une tendance également observée à Les soirées d’horreur d’Halloween d’Universal en bas du chemin.

Oh, et la scène finale de la maison Ultimate Gamble nécessite une activité physique dans un espace qui pourrait déclencher la claustrophobie. Un interprète à proximité de cette scène dit quelque chose dans son personnage comme « tente ta chance ou abandonne » et c’est un indice qu’il existe une sortie latérale moins pénible. N’ayez pas peur de la tenter.

Comestibles

SeaWorld a fait de son mieux pour thématiser ses bars et ses plats à l’occasion de Howl-O-Scream. Le parc propose des plats comme le burger vampire (avec de la confiture de sang de vampire), des tacos zombies et le cocktail Funhouse Massacre.

Le kiosque Roadkill n’est pas un restaurant ordinaire, et il propose – OMD – trois types de hot-dogs, une tendance que nous avons également observée chez Festival international de la gastronomie et du vin d’Epcot.

Des trésors pas si cachés

D3LER1UM666, la seule maison qui revient, conserve son histoire de queue de sirène tordue, et elle est très SeaWorld. Une autre attraction du parc a un rôle de Howl-O-Scream à l’intérieur de la nouvelle maison Atlantis.

« De nombreux éléments de cette maison sont reproduits à partir de l’attraction Journey to Atlantis ici à SeaWorld », a déclaré Smith.

Le Howl-O-Scream de SeaWorld est un événement en dehors des heures d’ouverture, avec un billet supplémentaire, qui se déroule certains soirs jusqu’au 2 novembre. Spooktacular, l’événement de jour moins éprouvant et adapté aux enfants du parc, inclus dans le SeaWorld habituel, est également en cours. certains jours.

Pour les billets ou plus d’informations, rendez-vous sur seaworldorlando.com.

