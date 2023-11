SeaWorld Entertainment, Inc. publie ses résultats du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2023

ORLANDO, Floride., 8 novembre 2023 /PRNewswire/ — SeaWorld Entertainment, Inc. (NYSE : LES MERS), l’une des principales sociétés de parcs à thème et de divertissement, a publié aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de l’exercice 2023.

Faits marquants du troisième trimestre 2023

La fréquentation s’est élevée à 7,1 millions d’invités, soit une diminution d’environ 0,2 million d’invités ou 2,8 % par rapport au troisième trimestre 2022.

Le revenu total était 548,2 millions de dollars une diminution de 17,0 millions de dollars soit 3,0% à partir du troisième trimestre 2022.

une diminution de soit 3,0% à partir du troisième trimestre 2022. Le bénéfice net était 123,6 millions de dollars une diminution de 11,0 millions de dollars soit 8,2% à partir du troisième trimestre 2022.

une diminution de soit 8,2% à partir du troisième trimestre 2022. EBITDA ajusté [1] était 266,4 millions de dollars une diminution de 7,8 millions de dollars soit 2,8% à partir du troisième trimestre 2022.

était une diminution de soit 2,8% à partir du troisième trimestre 2022. Revenu total par habitant[2] a diminué de 0,2% à 76 $ .90 à partir du troisième trimestre 2022. Admission par habitant[2] diminué de 1,6% à 42,05 $ tandis que les dépenses par habitant dans les parcs[2] a augmenté de 1,6% pour atteindre un record 34,85 $ à partir du troisième trimestre 2022.

Faits saillants des neuf premiers mois de 2023

La fréquentation s’est élevée à 16,6 millions d’invités, soit une baisse de 0,4 million d’invités ou 2,1 % par rapport aux neuf premiers mois de 2022.

Le revenu total était 1 337,6 millions de dollars une diminution de 3,1 millions de dollars soit 0,2% à partir des neuf premiers mois de 2022.

une diminution de soit 0,2% à partir des neuf premiers mois de 2022. Le bénéfice net était 194,1 millions de dollars une diminution de 48,0 millions de dollars soit 19,8% dès les neuf premiers mois de 2022.

une diminution de soit 19,8% dès les neuf premiers mois de 2022. L’EBITDA ajusté était 563,1 millions de dollars une diminution de 11,5 millions de dollars soit 2,0% à partir des neuf premiers mois de 2022.

une diminution de soit 2,0% à partir des neuf premiers mois de 2022. Le revenu total par habitant a augmenté de 1,9% pour atteindre un record 80,36 $ à partir des neuf premiers mois de 2022. Les admissions par habitant ont augmenté de 1,3 % pour atteindre un record 44,07 $ tandis que les dépenses par habitant dans les parcs ont augmenté de 2,7 % pour atteindre un record 36,29 $ dès les neuf premiers mois de 2022.

Autres faits saillants

Les dépenses totales par habitant ont augmenté d’un chiffre à un chiffre en octobre. Sur une base comparable, en tenant compte du décalage calendaire qui a entraîné un samedi de moins par rapport à l’année précédente, la société estime que les revenus et la fréquentation auraient augmenté d’un chiffre dans le bas de la fourchette.

Au cours du troisième trimestre, la Société a racheté 78 750 actions pour un total d’environ 3,9 millions de dollars laissant environ 38,5 millions de dollars restant dans le cadre du programme de rachat d’actions à la date 30 septembre 2023 .

laissant environ restant dans le cadre du programme de rachat d’actions à la date . Au cours du troisième trimestre 2023, la Société est venue en aide à 56 animaux sauvages dans le besoin. Le nombre total d’animaux que la société a aidés au cours de son histoire s’élève à plus de 40 000.

“Nous sommes heureux d’annoncer un autre trimestre de résultats financiers solides malgré l’impact des conditions météorologiques inhabituelles et considérablement défavorables au cours de notre haute saison d’exploitation sur la plupart de nos marchés.” dit Marc Swansonprésident-directeur général de SeaWorld Entertainment, Inc. « Nos résultats du troisième trimestre continuent de démontrer la résilience de notre entreprise, l’efficacité de notre stratégie et les efforts inlassables de notre équipe exceptionnelle. Nous sommes particulièrement heureux de continuer à voir de solides résultats. de notre concentration, de nos efforts et de nos investissements dans nos offres dans les parcs, alors que nous avons augmenté les dépenses par habitant dans les parcs pour le 14e trimestre consécutif jusqu’à un niveau record au cours du trimestre. Nous sommes ravis de voir les résultats continus de notre travail en cours dans ce domaine. au cours des prochains trimestres jusqu’en 2024. Notre concentration constante sur la gestion des coûts a également continué à porter ses fruits, car nous avons amélioré la marge d’EBITDA ajusté d’une année sur l’autre pour le trimestre. Nous continuons à mettre en œuvre nos initiatives en matière de coûts évoquées précédemment et prévoyons de continuer voir les résultats de ces efforts au cours des prochains trimestres, jusqu’en 2024 », a déclaré Marc SwansonPDG de SeaWorld Entertainment, Inc. “Je tiens à remercier nos ambassadeurs dans nos parcs pour leurs efforts dévoués pour accueillir et servir nos invités pendant la saison estivale chargée.”

« Nous venons de terminer une autre saison d’Halloween réussie dans nos parcs, avec nos événements d’Halloween primés. Nous sommes heureux d’avoir augmenté les dépenses par habitant en octobre et après ajustement pour le décalage du calendrier qui a entraîné un samedi de moins par rapport à l’année précédente, nous estimons que la fréquentation et les revenus auraient également augmenté. Nous sommes fiers de la force continue de nos événements d’Halloween et de la popularité qu’ils continuent de gagner auprès de nos invités. Alors que nous entrons dans la période des fêtes, nous commencerons nos événements de Noël primés. dans la plupart de nos parcs SeaWorld, Busch Gardens et Sesame plus tard cette semaine. Nos événements de Noël proposent des spectacles passionnants, des offres de restauration et de boissons délicieuses et uniques et des achats de Noël pour les clients de tous âges.

[1] Ce communiqué de résultats comprend l’EBITDA ajusté, l’EBITDA ajusté des clauses restrictives et les flux de trésorerie disponibles, qui sont des mesures financières qui ne sont pas calculées conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis (« PCGR »). Voir la section « Déclaration concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et les principaux indicateurs de performance » et les tableaux des états financiers pour les définitions de l’EBITDA ajusté, de l’EBITDA ajusté des clauses restrictives et des flux de trésorerie disponibles et le rapprochement de ces mesures pour les périodes historiques avec leurs mesures financières respectives les plus comparables. calculé conformément aux PCGR. [2] Cette publication sur les résultats comprend des indicateurs de performance clés tels que les revenus totaux par habitant, les entrées par habitant et les dépenses par habitant dans les parcs. Voir la section « Déclaration concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et les principaux indicateurs de performance » pour les définitions et plus de détails.

« Au-delà de la période des fêtes jusqu’en 2024, nous sommes heureux de constater que les réservations de revenus 2024 ont tendance à augmenter d’un pourcentage à deux chiffres par rapport à l’année précédente pour les groupes 2024 et notre propriété Discovery Cove. De plus, nous avons récemment lancé notre meilleur programme d’avantages pass jamais conçu. nous espérons que cela contribuera à augmenter les ventes de laissez-passer et à constituer une base solide de laissez-passer pour l’année prochaine”, a poursuivi Swanson.

« Nous continuons de progresser dans nos initiatives de croissance stratégique liées aux hôtels, à l’expansion internationale et à nos activités numériques. Nous avons également réalisé des investissements supplémentaires significatifs dans nos parcs cette année dont nous prévoyons de bénéficier pleinement au cours des prochains trimestres. partager davantage sur ces initiatives et investissements passionnants et créateurs de valeur au cours des prochains trimestres jusqu’en 2024. »

« Nous avons prouvé trimestre après trimestre que nous disposions d’un modèle commercial solide et résilient et nous disposons encore d’opportunités significatives pour améliorer et accroître nos revenus et notre rentabilité. Nous opérons dans un secteur et sur des marchés avec des tendances de demande croissantes sur le long terme et nous avons capacité d’accueil disponible importante dans notre portefeuille de parcs. Nos niveaux de fréquentation sont toujours inférieurs aux niveaux de fréquentation totale que nous avons atteints en 2019 et bien en dessous de notre fréquentation historique élevée d’environ 25 millions de visiteurs enregistrée en 2008. Nous avons réalisé des investissements importants dans notre entreprise cette année et Nous continuerons à investir pour améliorer l’expérience client, ce qui nous permettra de générer plus de revenus et de faire de nous une entreprise plus efficace et plus rentable – nous espérons que ces investissements produiront des rendements très attractifs. Et nous prévoyons de nouvelles initiatives pour l’année prochaine qui rendront nous faisons de nous une entreprise encore plus forte, plus rentable et plus résiliente qui, nous l’espérons, conduira à terme à une augmentation significative de la valeur actionnariale”, a conclu Swanson.

La société a annoncé sa gamme partielle de nouveaux manèges, attractions, événements et améliorations pour 2024. Cette gamme comprend, entre autres :

Randonnée des Pingouins une aventure familiale inoubliable en montagnes russes à SeaWorld Orlando

une aventure familiale inoubliable en montagnes russes à SeaWorld Orlando Phénix s’élevant des montagnes russes suspendues à Busch Gardens Tampa Bay

des montagnes russes suspendues à Busch Gardens Tampa Bay Un entièrement restauré Monstre du Loch Ness montagnes russes avec de tout nouveaux éléments thématiques et expérientiels à Busch Gardens Williamsburg

montagnes russes avec de tout nouveaux éléments thématiques et expérientiels à Busch Gardens Williamsburg Joyaux de la mer : l’attraction Jellyfish Experience à SeaWorld San Diego

: l’attraction Jellyfish Experience à SeaWorld San Diego Chutes de catapulteles premières montagnes russes lancées au monde à SeaWorld San Antonio

Les résultats d’exploitation de la Société pour les neuf premiers mois des exercices 2023 et 2022 ont continué d’être touchés par la pandémie mondiale de COVID-19, en partie en raison d’une baisse de la fréquentation internationale par rapport aux niveaux historiques.

Résultats du troisième trimestre 2023

Au troisième trimestre 2023, la Société a accueilli environ 7,1 millions d’invités et généré un chiffre d’affaires total de 548,2 millions de dollarsrésultat net de 123,6 millions de dollars et EBITDA ajusté de 266,4 millions de dollars. La fréquentation a diminué d’environ 207 000 invités par rapport au troisième trimestre 2022. La diminution de la fréquentation était principalement due à des conditions météorologiques particulièrement défavorables, notamment une combinaison de chaleur inhabituelle et/ou de pluie, sur la plupart de nos marchés, y compris pendant les périodes de forte fréquentation.

La diminution du chiffre d’affaires total de 17,0 millions de dollars par rapport au troisième trimestre 2022 est principalement dû à une baisse de la fréquentation, partiellement compensée par une augmentation des dépenses par personne dans le parc (définies comme la nourriture, les marchandises et autres revenus divisés par la fréquentation totale). Le nombre d’admissions par habitant a diminué principalement en raison de l’impact net de la composition des produits d’admission, partiellement compensé par la réalisation de prix plus élevés pour nos produits d’admission résultant de nos efforts stratégiques en matière de tarification par rapport au trimestre de l’exercice précédent. Les dépenses par habitant dans les parcs se sont améliorées principalement en raison des initiatives de tarification, partiellement compensées par des facteurs tels que les conditions météorologiques, la gamme de produits d’entrée, les fermetures et les perturbations liées aux retards de construction dans certains emplacements des parcs par rapport au troisième trimestre 2022. L’EBITDA ajusté a été principalement touché par une diminution des revenus.