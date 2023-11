SeaWorld Entertainment, Inc. (NYSE : SEAS) Transcription de l’appel sur les résultats du troisième trimestre 2023, 8 novembre 2023

SeaWorld Entertainment, Inc. dépasse les attentes en matière de bénéfices. Le BPA déclaré est de 1,92 $, les attentes étaient de 1,91 $.

Marc Swanson : Merci, Matthieu. Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous. Nous sommes heureux d’annoncer un autre trimestre de résultats financiers solides malgré l’impact des conditions météorologiques inhabituelles et considérablement défavorables au cours de notre haute saison d’exploitation sur la plupart de nos marchés. Nos résultats du troisième trimestre ont continué de démontrer la résilience de notre entreprise, l’efficacité de notre stratégie et les efforts inlassables de notre équipe exceptionnelle. Nous sommes particulièrement heureux de continuer à constater de solides résultats grâce à notre concentration, nos efforts et nos investissements dans nos offres dans les parcs, alors que nous avons augmenté les dépenses par habitant dans les parcs pour le 14e trimestre consécutif pour atteindre un niveau record au cours du trimestre. Nous sommes ravis de voir les résultats continus de notre travail en cours dans ce domaine et au cours des prochains trimestres jusqu’en 2024.

Notre concentration constante sur la gestion des coûts a également continué à porter ses fruits, car nous avons amélioré la marge du BAIIA ajusté d’une année sur l’autre pour le trimestre. Nous continuons à mettre en œuvre nos initiatives de coûts discutées précédemment et nous espérons continuer à voir les résultats de ces efforts au cours des prochains trimestres jusqu’en 2024. Je tiens à remercier nos ambassadeurs dans nos parcs pour leurs efforts dévoués pour accueillir et servir nos invités pendant la saison estivale chargée. Nous venons de terminer une autre saison d’Halloween réussie dans nos parcs, mettant en vedette nos événements d’Halloween primés. Nous sommes heureux d’avoir augmenté les dépenses par habitant en octobre. Et après ajustement du décalage calendaire qui a entraîné un samedi de moins par rapport à l’année précédente, nous estimons que la fréquentation et les revenus auraient également augmenté.

Nous sommes fiers de la force continue de nos événements d’Halloween et de la popularité qu’ils continuent de gagner auprès de nos invités. Nous sommes également fiers de la reconnaissance que ces événements reçoivent puisque SeaWorld Howl-O-Scream a été élu meilleur événement de parc à thème d’Halloween par les 10 meilleurs prix du choix des lecteurs de USA TODAY. Alors que nous entrons dans la période des fêtes, nous commencerons nos événements de Noël primés dans la plupart de nos SeaWorld, Busch Gardens et Sesame Parks plus tard cette semaine. Nos événements de Noël proposent des spectacles passionnants, des offres de restauration et de boissons délicieuses et uniques et des achats de Noël pour les invités de tous âges. Au-delà de la période des fêtes jusqu’en 2024, nous sommes heureux de constater que les réservations de revenus pour 2024 ont tendance à augmenter d’un pourcentage à deux chiffres par rapport à l’année précédente pour les groupes de 2024 et notre propriété Discovery Cove.

De plus, nous avons récemment lancé notre meilleur programme d’avantages en matière de pass, qui, nous l’espérons, contribuera à générer une augmentation des ventes de pass et à constituer une base solide de pass pour l’année prochaine. Nous continuons de progresser dans nos initiatives de croissance stratégique liées à l’hôtellerie, à l’expansion internationale et à nos activités numériques. Nous avons également réalisé des investissements supplémentaires significatifs dans nos parcs cette année, dont nous prévoyons de bénéficier pleinement au cours des prochains trimestres. Nous sommes impatients de partager davantage sur ces initiatives et investissements passionnants et créateurs de valeur au cours des prochains trimestres, jusqu’en 2024. Nous avons prouvé trimestre après trimestre que nous disposions d’un modèle commercial solide et résilient, et nous avons encore d’importantes opportunités d’améliorer et de développer notre chiffre d’affaires et rentabilité.

Nous opérons dans un secteur et sur des marchés où la demande est croissante sur le long terme, et nous disposons d’une capacité d’accueil disponible importante dans notre portefeuille de parcs. Nos niveaux de fréquentation sont toujours inférieurs aux niveaux de fréquentation totale que nous avons atteints en 2019, et bien en dessous de notre fréquentation historique élevée d’environ 25 millions d’invités enregistrée en 2008. Nous avons réalisé des investissements importants dans notre entreprise cette année, et nous continuerons à investir. pour améliorer l’expérience des clients, nous permettant de générer plus de revenus et de faire de nous une entreprise plus efficace et plus rentable. Nous nous attendons à ce que ces investissements génèrent des rendements très attractifs et nous prévoyons de nouvelles initiatives pour l’année prochaine qui feront de nous une entreprise encore plus forte, plus rentable et plus résiliente et qui, selon nous, conduiront à terme à une augmentation significative de la valeur pour les actionnaires.

Nous avons récemment annoncé notre gamme partielle de nouveaux manèges, attractions, événements et améliorations pour 2024. Cette gamme comprend, entre autres, Penguin Truck, une aventure familiale inoubliable sur les montagnes russes à SeaWorld Orlando ; Phoenix Rising, des montagnes russes suspendues à Busch Gardens Tampa Bay ; des montagnes russes du monstre du Loch Ness entièrement restaurées avec de tout nouveaux éléments thématiques et expérientiels à Busch Gardens Williamsburg ; Joyaux de la mer, la gelée s’adapte : Jellyfish Experience, un tout nouvel aquarium immersif à SeaWorld San Diego ; Catapult Falls, les premières montagnes russes de lancement au monde à SeaWorld San Antonio. Permettez-moi maintenant de vous tenir au courant des progrès de certaines de nos initiatives stratégiques. Premièrement, nous progressons bien dans nos travaux liés aux coûts et à l’efficacité et continuons de mettre en œuvre ces opportunités de réduction des coûts, comme en témoigne la marge d’EBITDA ajusté du troisième trimestre de 48,6 %, qui a dépassé celle de l’année précédente malgré une baisse des revenus.

L’équipe continue de trouver des moyens de s’approvisionner et de s’organiser plus efficacement, de mieux utiliser le capital et la technologie, ainsi que d’améliorer la planification pour accroître l’efficacité de la main-d’œuvre et éliminer les dépenses inutiles et/ou redondantes. Nous prévoyons et sommes convaincus que ces initiatives de réduction des coûts, ainsi que l’amélioration de nos revenus, entraîneront une augmentation des marges au fil du temps. Deuxièmement, sur le front de la transformation numérique, nous continuons à développer nos capacités CRM, qui en sont encore à leurs balbutiements, et déployons et améliorons notre application mobile. En ce qui concerne l’application mobile, nous sommes heureux qu’elle soit utilisée par un nombre croissant de visiteurs dans nos parcs pour améliorer leur expérience dans le parc. L’application a désormais été téléchargée plus de 7,5 millions de fois, contre 6,3 millions à la fin du deuxième trimestre.

Les revenus totaux générés sur l’application ont augmenté de 136 % par rapport à l’année précédente, et nous constatons désormais une augmentation de 26 % de la valeur moyenne des transactions pour les achats de nourriture et de boissons effectués via l’application par rapport aux commandes au point de vente. La commande mobile fonctionne dans environ 75 % de nos restaurants cibles. Nous sommes enthousiasmés par le potentiel de l’application et sa capacité à améliorer l’expérience des clients dans le parc, à générer une augmentation des revenus et une diminution des coûts. Nous continuons d’affiner les capacités actuelles et de développer des capacités supplémentaires pour accroître encore l’engagement et optimiser l’expérience. Troisièmement, comme vous le savez, nous avons stratégiquement augmenté nos investissements en matière de retour sur investissement spécifiques au parc cette année dans le but de générer des revenus supplémentaires et/ou de réduire les coûts en élargissant, en améliorant et en améliorant notre offre de restauration et de vente au détail, l’infrastructure et l’esthétique du parc et en améliorant de manière générale. l’expérience client et le voyage dans nos parcs et installations.

Comme nous l’avons dit au dernier trimestre, certaines de ces rénovations et mises à niveau ont pris plus de temps que prévu, ce qui a eu un impact négatif sur le nombre d’utilisateurs de parcs au troisième trimestre. Cependant, ces lieux sont désormais ouverts et nous réalisons les bénéfices de ces investissements. Nous avons des projets supplémentaires prévus en 2024 qui amélioreront encore l’expérience client et devraient générer un retour sur investissement attrayant. En discutant avec certains de nos investisseurs, nous avons appris qu’il peut y avoir une certaine confusion quant à ces dépenses en capital supplémentaires. Pour rappel, nous divisons nos dépenses en capital en deux catégories : les CapEx de base et les CapEx d’expansion/ROI. Core CapEx est le montant de CapEx que nous pensons devoir dépenser pour maintenir nos actifs actuels et mettre en œuvre notre stratégie annuelle de manèges et d’attractions, par exemple en ouvrant de nouveaux manèges et attractions dans nos parcs chaque année.

Le montant moyen que nous…