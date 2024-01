SeaWorld Entertainment, Inc. change sa raison sociale pour United Parks & Resorts Inc.

La société commence la nouvelle année avec un nouveau nom réunissant son portefeuille primé de parcs et d’expériences emblématiques de classe mondiale.

ORLANDO, Floride., 30 janvier 2024 /PRNewswire/ — SeaWorld Entertainment, Inc. (NYSE : LES MERS), une société leader dans le domaine des parcs à thème et du divertissement, a annoncé aujourd’hui qu’elle changerait son nom pour United Parks & Resorts Inc., à compter de 12 février 2024. Le nouveau nom rassemble le portefeuille de classe mondiale de sept marques de la société réparties dans 13 parcs en les États Unis et Abou Dhabi.

Le symbole boursier de la Société à la Bourse de New York passera de SEAS à PRKS, et les négociations sous le nom de PRKS commenceront. 13 février 2024.

Le changement de nom affecte uniquement le nom de la société mère – SeaWorld Entertainment, Inc. Le portefeuille de parcs primés de la société – SeaWorld, Busch Gardens, Discovery Cove, Sesame Place, Water Country Etats-UnisAdventure Island et Aquatica – conservent leurs noms de parc respectifs.

« Notre nouveau nom d’entreprise, United Parks & Resorts Inc., reflète mieux que nous avons été et continuerons d’être une collection diversifiée de marques et d’expériences de parcs. Chacun de nos parcs emblématiques, y compris les quatre parcs SeaWorld de Orlando, San Antonio, San Diego et Abou Dhabi, continuera à opérer sous les mêmes noms que nos clients connaissent et aiment. Ce qui reste également inchangé, c’est notre profond engagement à créer des expériences qui comptent pour nos clients et à les inciter à contribuer à la protection des animaux et des merveilles sauvages du monde”, a déclaré Marc SwansonDirecteur Général de la Société.

La société possède 12 parcs à travers les États Uniset un 13ème parc, SeaWorld Abu Dhabi, ouvert dans le Emirats Arabes Unis en 2023.

Dans le cadre du changement de nom, les domaines du site Web principal de la société et du site Web des investisseurs deviendront UnitedParks.com et UnitedParksInvestors.com le 13 février 2024.

Des copies de ce communiqué et d’autres communiqués de presse ainsi que des informations supplémentaires sur SeaWorld Entertainment, Inc. peuvent être obtenues en ligne à l’adresse www.seaworldentertainment.com. Les actionnaires et les investisseurs potentiels peuvent également s’inscrire pour recevoir automatiquement les communiqués de presse, les documents déposés auprès de la SEC et autres avis de la société par courrier électronique en s’inscrivant sur ce site Web.

Énoncés prospectifs

Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse concernant la Société qui ne sont pas des faits historiques sont des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières et sont basées sur les attentes, convictions, estimations et projections actuelles, ainsi que sur diverses hypothèses, dont beaucoup, par leur nature, sont par nature incertains et échappent au contrôle de la direction. Toutes les attentes, convictions, estimations et projections sont exprimées de bonne foi et la Société estime qu’elles reposent sur une base raisonnable. Cependant, rien ne garantit que les attentes, convictions, estimations et projections de la direction se concrétiseront ou seront réalisées et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ce qui est exprimé ou indiqué dans les déclarations prospectives. Pour une discussion sur les risques et incertitudes supplémentaires, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ceux contenus dans les déclarations prospectives, consultez les documents déposés par la Securities and Exchange Commission (« SEC ») de la société, y compris, mais sans s’y limiter, les facteurs de risque. et Note spéciale concernant les déclarations prospectives présentées dans ces documents et toute mise à jour de ces facteurs de risque et Note spéciale concernant les déclarations prospectives contenues dans les rapports ultérieurs sur formulaire 10-K, formulaire 10-Q ou formulaire 8-K.

CONTACTS:

Relations avec les investisseurs:

Matthieu Stroud

Relations avec les investisseurs

888-410-1812

[email protected]

Médias:

Libby Panke

Communications

314-719-7521

[email protected]

SOURCESeaWorld Entertainment, Inc.