Seattle trébuche alors que la course invaincue se termine, et la montée en puissance des Revs n’est pas suffisante pour déloger le Sporting KC du n ° 1

Quel week-end dramatique en Major League Soccer. Gabriel Heinze ? Ce n’est plus le manager d’Atlanta United. Une série de 13 matchs sans défaite, le record de la ligue des Sounders de Seattle ? Cassé. Deux des clubs canadiens de la ligue sont rentrés chez eux pour jouer devant des fans pour la première fois en plus d’un an, le CF Montréal accueillant à nouveau ses supporters avec une victoire folle sur le FC Cincinnati. Pendant tout ce temps, le Sporting Kansas City s’est reposé les bras croisés et est resté notre n ° 1.

Alors rattrapons-nous avec le reste de l’action et voyons où se situe votre équipe dans nos classements de puissance de la semaine 11.

– Diffusez FC Daily sur ESPN+

– MLS sur ESPN+ : diffusez des matchs en direct et des rediffusions (États-Unis uniquement)

Classement précédent : 1

Prochain match MLS : 21 juillet contre San José, 20 h 30 HE, ESPN+

Le Sporting Kansas City est inactif depuis une victoire 2-0 contre le Galaxy le 4 juillet. – Bonagura

Classement précédent : 4

Prochain match MLS : 21 juillet à l’Inter Miami, 19h30 HE, ESPN+

Une séquence de trois matchs sans victoire était la preuve que les Revs avaient eu un peu de mal, mais Gustavo BouLe vainqueur du match contre Atlanta United a permis à la Nouvelle-Angleterre de retrouver le chemin de la victoire et de maintenir une certaine séparation au sommet de la Conférence Est. –Carlisle

Classement précédent : 2

Prochain match MLS : 22 juillet à Austin FC, 21 h 30 HE, ESPN

Cela a pris 14 matchs, mais c’est finalement arrivé : les Sounders ont perdu un match de championnat. Cela devait arriver et, peut-être, la défaite 1-0 contre Minnesota United enlève un peu de pression à Seattle après le début du record. – Bonagura

Classement précédent : 13

Prochain match MLS : 21 juillet à Portland, 22 h 30 HE

Les choses commencent à cliquer pour le favori de la MLS de pré-saison. Dans une victoire de 2-1 samedi, les Black and Gold ont dominé le Real Salt Lake 29-3 et ont accueilli à nouveau le joueur désigné. Brian Rodriguez dans l’équipe pour la première fois cette saison. – Bonagura

jouer 0:54 Ligue majeure de football : Carlos Vela (79′) LAFC 2-1 Real Salt Lake

Classement précédent : 5

Prochain match MLS : 21 juillet contre FC Dallas, 20 h HE, ESPN+

Avec trois de ses meilleurs joueurs — Kellyn Acosta, Sam Vines et Jonathan Lewis – avec les États-Unis à la Gold Cup, le Colorado a tout de même réussi à marquer un point lors d’un match nul 1-1 contre San Jose. Cole Bassett a marqué l’égalisation de la deuxième mi-temps. – Bonagura

Classement précédent : 7

Prochain match MLS :21 juillet contre Nashville SC, 19 h 30 HE, ESPN +

Darlington Nagbe ne marque pas souvent, mais quand il le fait, les mâchoires tombent et sa délicieuse puce contre NYCFC ne fait pas exception. Après trois matchs nuls consécutifs, la victoire 2-1 était un développement bienvenu pour l’équipe de Caleb Porter. –Carlisle

Classement précédent : 16

Prochain match MLS : 21 juillet au New York City FC, 19 h 30 HE, ESPN+

Montréal a célébré son retour au Stade Saputo avec une folle victoire de 5-4 contre le FC Cincinnati, la troisième victoire consécutive de l’équipe, ce qui a porté son invincibilité à six matchs. La course place maintenant CFMTL à égalité au troisième rang de la Conférence de l’Est, soulignant le travail impressionnant que Wilfried Nancy a accompli cette saison en tant que manager. –Carlisle

Classement précédent : 9

Prochain match MLS :21 juillet à Columbus Crew, 19 h 30 HE, ESPN +

C’était une nuit inoubliable pour Hany Moukhtar, alors que son tour du chapeau dans une période stupéfiante de six minutes de la première mi-temps a propulsé NSC à une victoire de 5-1 sur Chicago. Les sept nuls de Nashville – à égalité avec Atlanta pour la plupart dans la ligue – ont rendu difficile l’évaluation de la qualité de l’équipe, mais des performances comme celles du week-end dernier transformeront certains sceptiques en croyants. –Carlisle

jouer 1:17 Hany Mukhtar complète un tour du chapeau dans les 16 premières minutes du match avec un coup franc incroyable alors que le Nashville SC bat Chicago 5-1.

Classement précédent : dix

Prochain match MLS : 22 juillet à Orlando City SC, 19 h 30 HE, ESPN, ESPN Deportes

L’Union continue de répartir les richesses en termes d’efficacité offensive. Cette semaine c’était Sergio Santos avec un but et une passe décisive lors de la victoire 2-1 contre DC United. Daniel Gazdag avait aussi un assistant. Peut-il faire passer l’offensive de l’Union à la vitesse supérieure ? –Carlisle

Classement précédent : 12

Prochain match MLS : 24 juillet contre Portland, 20 h HE, ESPN +

Robin LodLe but tardif de Minnesota United a permis à Minnesota United de s’imposer 1-0 contre Seattle, qui était auparavant invaincu, et a mis fin à une séquence de 13 invincibilités consécutives des Sounders en début de saison. – Bonagura

Classement précédent : 3

Prochain match MLS : 22 juillet contre Philadelphia Union, 19 h 30 HE, ESPN, ESPN Deportes

Un match nul sur la route contre Toronto, en particulier le soir du retour émouvant du TFC sur le terrain de BMO, n’est pas le pire résultat, mais il a prolongé la séquence sans victoire des Lions à trois matchs. Nani converti un penalty pour son septième but de la saison, ce qui est déjà plus que tout ce qu’il avait l’an dernier. Peut-il maintenir cette forme dans la seconde moitié de la saison? –Carlisle

Classement précédent : 6

Prochain match MLS :21 juillet à Real Salt Lake, 22 h HE, ESPN +

Une défaite choc 2-1 contre Vancouver est survenue sans Javier Hernandez, mais même sans l’attaquant vedette du Mexique, les Whitecaps sont simplement une équipe contre laquelle Galaxy devrait s’attendre à obtenir un résultat à chaque fois. – Bonagura

jouer 1:04 Rayan Raveloson marque son deuxième but en deux matchs pour donner au LA Galaxy une avance rapide contre Vancouver.

Classement précédent : 11

Prochain match MLS : 21 juillet au Toronto FC, 19 h 30 HE; ESPN+

Les Red Bulls envisageaient ce qu’ils pensaient être une soirée à trois points contre l’Inter Miami, seulement pour que le match soit reporté en raison du mauvais temps. Du côté positif, cela donne Caden Clark une autre semaine pour guérir. –Carlisle

Classement précédent : 8

Prochain match MLS : 21 juillet c. CF Montréal, 19 h 30 HE; ESPN+

La frustration commence à s’installer pour le NYCFC après sa chute face à Columbus 2-1 dans un match dans lequel il pensait qu’il méritait plus. Certainement le gardien de but sur Lucas ZelarayanLe vainqueur du jeu avait l’air suspect. Valentin CastellanosLa période de sécheresse devant le but – aucun but lors de ses huit dernières apparitions – n’aide pas non plus. –Carlisle

Classement précédent : 16

Prochain match MLS : 21 juillet à Chicago Fire, 20h, ESPN+

Les moyens pressants d’Hernan Losada ont commencé à prendre racine à DC, ce qui a rendu d’autant plus surprenant que les Noirs et les Rouges se sont fait prendre sur une simple longue balle qui a permis à Philly de remporter le match. Espérons que pour Losada, le trio de joueurs qui sont partis en raison d’une blessure – y compris Russell Canous et Steve Birnbaum – ne sortira pas à long terme. –Carlisle

Classement précédent : 18

Prochain match MLS : 21 juillet contre LAFC, 22 h 30 HE

Un retard Jérémy Ebobisse but a donné aux Timbers une victoire 1-0 contre le FC Dallas et les place directement sur la ligne des séries éliminatoires. – Bonagura

jouer 0:19 Jeremey Ebobisse marque un but à la 84e minute pour donner aux Timbers une victoire 1-0 sur le FC Dallas.

Classement précédent : 17

Prochain match MLS : 21 juillet contre LA Galaxy, 22 h HE, ESPN +

RSL a été complètement dépassé par LAFC dans une défaite 2-1 et semble destiné à une bataille pour atteindre les séries éliminatoires. Gardien de but David Ochoa a réalisé une solide performance pour garder le jeu serré. – Bonagura

Classement précédent : 15

Prochain match MLS : 20 juillet contre Vancouver à Sandy, Utah, 22 h HE, ESPN+

Le Dynamo cherchera à éviter de perdre la victoire pendant plus de deux mois lorsqu’il reviendra d’une pause de 13 jours contre Vancouver mardi. Cette séquence se situe à six matchs avec quatre nuls pris en sandwich entre une paire de défaites contre SKC et Seattle. – Bonagura

Classement précédent : 19

Prochain match MLS : 22 juillet contre Seattle, 21 h 30 HE, ESPN

Austin est absent de la ligue depuis une défaite 2-0 contre LAFC le 7 juillet, mais a accueilli les Tigres UANL en match amical mardi, s’inclinant 3-1. Rodney Redes a marqué le but en prêt d’Austin. – Bonagura

Classement précédent : 21

Prochain match MLS : 20 juillet contre Houston à Sandy, Utah, 22 h HE, ESPN +

Les Whitecaps ont effacé un déficit de 1-0 au début avec une paire de buts en deuxième mi-temps pour battre le Galaxy 2-1. Un signe des choses à venir ou un résultat ponctuel rare ? – Bonagura

Classement précédent : 20

Prochain match MLS : 21 juillet au Colorado, 21 h HE, ESPN +

À la suite de Tanneur Tessmanntransfert au Venezia FC en Serie A italienne, le FC Dallas a obtenu une performance encourageante de Paxton Pomykal, mais est tombé 1-0 à Portland et a chuté à la dernière place de la Conférence Ouest. – Bonagura

Classement précédent :27

Prochain match MLS :21 juillet contre DC United, 20 h HE, ESPN +

La modeste séquence de trois matchs sans défaite des Fire s’est terminée par un bruit sourd dans un martelage de 5-1 aux mains de Nashville, faisant de Chicago 0 pour 5 sur la route. Souhaitant au manager de Chicago Raphael Wicky force alors qu’il s’occupe d’un problème de santé familiale en Suisse. –Carlisle

jouer 1:41 Le premier match à domicile du Toronto FC en 16 mois se termine 1-1 contre Orlando City après que Jozy Altidore et Nani ont tous deux marqué en retard.

Classement précédent : 27

Prochain match MLS : 21 juillet contre New York Red Bulls, 17 h 30 HE, ESPN+

Toronto montre enfin des signes de vie, avec une victoire sur la Nouvelle-Angleterre et un match nul à domicile avec Orlando – son premier match à domicile au BMO Field devant des fans en 15 mois – au cours duquel l’attaquant a rappelé Jozy Altidore inscrit sur la feuille de match. –Carlisle

Classement précédent : 24

Prochain match MLS : 21 juillet contre Atlanta United, 20 h HE, ESPN Deportes

Japp Stam a besoin de Maalox pour un an après que FCC a gaspillé deux fois son avance de deux buts pour s’incliner 5-4 contre Montréal. C’était après avoir perdu une autre avance de deux buts alors qu’un homme affrontait Columbus dans le derby Hell is Real. Protéger l’objectif ne devrait pas être aussi difficile. –Carlisle

jouer 2:03 Ahmed Nabeel marque deux buts en retard dans une victoire de 5-4 pour le CF Montréal lors de son premier match à domicile depuis février 2020.

Classement précédent : 22

Prochain match MLS :21 juillet au Sporting Kansas City, 20 h 30 HE, ESPN +

Cade Cowell reste un point positif pour les Quakes, mais un match nul 1-1 avec le Colorado en infériorité numérique cette semaine a prolongé leur séquence sans victoire à neuf. L’ambition organisationnelle reste le plus gros problème et s’oppose à tout optimisme pour un revirement. – Bonagura

Classement précédent :23

Prochain match MLS :21 juillet au FC Cincinnati, 20 h HE, ESPN Deportes

S’il y avait un classement MLS Drama Power, les Five Stripes seraient les meilleurs. La réalité est qu’à la suite d’une défaite 1-0 à domicile contre la Nouvelle-Angleterre, ils recherchent un nouveau manager après avoir limogé Gabriel Heinze. Après avoir reniflé deux embauches de cadres d’affilée, est-il certain que Darren Eales et Carlos Bocanegra réussiront celui-ci ? –Carlisle

Classement précédent : 26

Prochain match MLS : 21 juillet contre New England Revolution, 19 h 30 HE, ESPN +

Les Herons ont fait une pause lorsque les intempéries ont reporté leur match contre les New York Red Bulls. Hélas, avec le drame d’Atlanta United maintenant terminé, l’attention reviendra probablement sur la misère de la saison de Miami. –Carlisle