Seattle toujours n ° 1, Chicharito et LA Galaxy n ° 2 après avoir battu LAFC

Seattle continue de gagner, le Minnesota continue de perdre et les stars de la Major League Soccer continuent de briller alors que nous récapitulons une autre ronde d’action agréable. Où commencer? Javier « Chicharito » Hernandez a aidé LA Galaxy à assommer LAFC lors de la dernière manche de « El Trafico », tandis que les Sounders conservaient la première place (et la première place de la MLS) avec une victoire sur leur plus grand rival, Portland. Ailleurs, San Jose a continué d’être une télévision incontournable alors qu’elle montait en flèche, et il y avait des victoires impressionnantes pour Nashville SC, les Red Bulls de New York et Vancouver.

Suivez l’action du week-end et voyez où se situe votre équipe dans nos classements de puissance de la semaine 4.

Classement précédent: 1

Prochain match MLS: 12 mai à San Jose, 22 h 30 HE, ESPN +

Meilleure équipe incontestée de la MLS pendant quatre semaines, les Sounders ont obtenu des buts en deuxième mi-temps de Raul Ruidiaz et Fredy Montero pour remporter une victoire 2-1 contre son rival Portland. Seattle est la seule équipe invaincue de la Conférence Ouest et mène la MLS avec 10 points. – Bonagura

Quelqu’un peut-il arrêter Seattle? Il ouvre la voie en MLS en tant que seule équipe invaincue. Troy Wayrynen-USA TODAY Sports

Classement précédent: 3

Prochain match MLS: 15 mai vs Austin, 15 h 30 HE

Chicharito et Jonathan Dos Santos ont inscrit le score dans une victoire 2-1 contre LAFC à « El Trafico », ajoutant encore une autre victoire mémorable pour le Galaxy dans la rivalité. Jusqu’à présent, l’arrivée de l’entraîneur Greg Vanney à Los Angeles a été l’acquisition la plus importante de l’intersaison en MLS. – Bonagura

Classement précédent: 4

Prochain match MLS: 12 mai à Toronto (à Orlando, Floride), 19 h HE, ESPN +

La victoire 3-1 de ce week-end contre DC United a été rapidement éclipsée par les informations selon lesquelles l’équipe se lance dans un changement de nom – six mois seulement après avoir remporté la Coupe MLS – dans laquelle elle abandonnera le surnom Crew de son nom officiel d’équipe. C’est un cas classique de faire quelque chose parce que vous pouvez, pas parce que vous devriez. – Carlisle

jouer 0:39 Major League Soccer: Lucas Zelarayan (20 ‘) Columbus Crew SC 1-0 DC United

Classement précédent: 8

Prochain match MLS: 12 mai vs Seattle, 22 h 30 HE, ESPN +

Quelle est l’équipe la plus amusante de la ligue? Les tremblements de terre ont certainement un cas. Chris Wondolowski, intemporel, est sorti du banc pour marquer dans un doublé tardif alors que San Jose a effacé un déficit de 1-0 pour gagner 2-1 au Real Salt Lake. – Bonagura

Classement précédent: 9

Prochain match MLS: 15 mai vs Toronto, 13 h HE, ESPN +

Valentin « Taty » Castellanos est devenu le cinquième joueur de l’histoire de la MLS à ouvrir la saison avec quatre buts lors de ses quatre premiers matchs. Le NYCFC a également montré un peu d’acier en revenant pour assurer un match nul sur la route à Orlando sans Maxi Moralez. Le résultat signifie que les Cityzens sont en tête de la Conférence Est. – Carlisle

Classement précédent: 2

Prochain match MLS: 12 mai à Philadelphie, 19 h 30 HE, ESPN +

Une mauvaise première mi-temps – et même le début de la deuxième – a condamné la Nouvelle-Angleterre à une défaite 2-0 contre Nashville, offrant aux Revs leur première défaite de la saison. Gustavo Bou a montré un peu de rouille à son retour dans l’alignement, mais cela devrait se dissiper avec le temps. – Carlisle

jouer 0:21 Major League Soccer: CJ Sapong (24 ‘) Nashville SC 1-0 Révolution de la Nouvelle-Angleterre

Classement précédent: dix

Prochain match MLS: 12 mai à Houston, 20 h 30 HE, ESPN +

Le SKC a été mené 1-0 pendant la majeure partie du match, mais a marqué deux buts tardifs pour gagner 2-1 contre l’Austin FC à 10 joueurs. Le vainqueur est venu à la 90e minute sur une tête de Gadi Kinda. – Bonagura

Classement précédent: 11

Prochain match MLS: 12 mai au Minnesota, 21 h HE, ESPN +

Un derby canadien en Utah n’a pas le même charme, mais les trois points des Whitecaps de leur victoire 2-0 contre le Montreal CF comptent la même chose. Cristian Dajome a marqué un doublé en seconde période alors que les Whitecaps continuent de montrer une amélioration significative par rapport à la saison dernière. – Bonagura

Classement précédent: 14

Prochain match MLS: 16 mai à DC United, 20 h HE, ESPN +

Nani continue de remonter le temps avec un autre but accrocheur, mais ce n’était pas suffisant pour conclure l’affaire. En fait, les Lions avaient besoin de quelques héros tardifs de la part du gardien Pedro Gallese pour assurer un match nul avec le NYCFC. – Carlisle

jouer 0:44 Major League Soccer: Jonathan dos Santos (79 ‘) LA Galaxy 2-1 LAFC

Classement précédent: 5

Prochain match MLS: 16 mai à Seattle, 21 h 30 HE, ESPN +

Les Black and Gold ont bien joué pendant de longues périodes, mais un but de Jonathan Dos Santos contre le cours du jeu a renvoyé LAFC à la maison avec sa première défaite de la saison. Sans Carlos Vela pour un troisième match consécutif – et toujours sans troisième joueur désigné, étant donné que Brian Rodriguez est prêté en Espagne, LAFC n’a pas créé les types d’occasions auxquels il était habitué. – Bonagura

Classement précédent: 6

Prochain match MLS: 15 mai vs Nashville, 21 h 30 HE, ESPN +

Un but brillant de Rubio Rubin a donné l’avantage à RSL juste avant la mi-temps, mais a marqué absent sur le meilleur buteur de tous les temps de la ligue – deux fois! – a permis à Chris Wondolowski et San Jose de prendre les trois points. C’était la première défaite de RSL de l’année. – Bonagura

Classement précédent: 22

Prochain match MLS: 15 mai à Salt Lake, 21 h 30 HE, ESPN +

Le manager Gary Smith a joué un peu en commençant par une formation à deux attaquants et cela a payé car le NSC a finalement mis en place un match complet, battant la Nouvelle-Angleterre auparavant invaincue 2-0. Nashville prend la route pour la première fois la semaine prochaine contre RSL. – Carlisle

jouer 2:08 Le Sporting Kansas City prend un but en première mi-temps, mais avec l’aide d’un carton rouge en seconde période, il marque deux fois et bat l’Austin FC 2-1.

Classement précédent: 13

Prochain match MLS: 15 mai à LA Galaxy, 15 h 30 HE

Le défi maladroit d’Alex Ring de se faire expulser avec un deuxième carton jaune s’est avéré trop difficile à surmonter lors d’une défaite 2-1 au Sporting KC. Austin menait 1-0 lorsque Ring a obtenu le carton rouge à la 67e minute et ses coéquipiers n’ont pas pu survivre à l’attaque au cours des 10 dernières minutes. – Bonagura

Classement précédent: 18

Prochain match MLS: 15 mai contre Houston, 21 h HE, ESPN +

Kellyn Acosta, Cole Bassett et Danny Wilson ont tous marqué des buts en deuxième période alors que le Colorado a effacé un déficit de 2-0 à la mi-temps pour choquer le Minnesota, 3-2. Le but d’Acosta – le premier des trois – était une frappe particulièrement impressionnante, la volée du ballon dans le trafic, et il convient de noter que les trois buts sont intervenus après l’entrée de Bassett en tant que remplaçant. – Bonagura

Classement précédent: 7

Prochain match MLS: 12 mai à Miami, 19 h 30 HE, ESPN +

On dit que les buts changent les jeux. On peut donc gaspiller des occasions, et Montréal a dû payer pour une mauvaise finition lors de sa défaite 2-0 contre Vancouver. CFM a dépassé les attentes jusqu’à présent, mais une paire d’inclinaisons de route cette semaine contre Miami et Atlanta révélera si leur solide départ est durable à long terme. – Carlisle

jouer 0:57 Philadelphia Union remporte une victoire durement disputée 2-0 sur Chicago Fire, en partie grâce à ce but stellaire de Cory Burke.

Classement précédent: 17

Prochain match MLS: 12 mai vs Nouvelle-Angleterre, 19 h 30 HE, ESPN +

Maintenant que ses efforts en Ligue des champions de la CONCACAF sont prévus pour les trois prochains mois environ, jusqu’aux demi-finales, Philadelphie peut se concentrer sur la ligue, et l’équipe de Jim Curtin a semblé forte pour prendre soin de Chicago 2-0 sur la route. – Carlisle

Classement précédent: 19

Prochain match MLS: 15 mai à Philadelphie, 19 h 30 HE, ESPN +

Flash info: Caden Clark peut également marquer des buts décousus, bondissant sur un rebond pour consolider une victoire de 2-0 contre Toronto. Pendant ce temps, le milieu de terrain Frankie Amaya semble s’installer rapidement, marquant son premier but pour le club depuis son échange par le FC Cincinnati début avril. – Carlisle

Classement précédent: 16

Prochain match MLS: 12 mai contre Kansas City, 20 h 30 HE, ESPN +

Un match nul 1-1 avec le rival du Texas, le FC Dallas, n’est pas le pire résultat, mais le Dynamo en a créé suffisamment pour peut-être remporter une victoire à la fin. Fafa Picault a marqué pour entrer dans l’histoire – il est le premier joueur de l’histoire de la MLS à marquer pour les deux côtés de cette rivalité, ayant changé de club en décembre – et était toujours menaçant malgré le match nul. Marko Maric a également été vif entre les poteaux alors que le Dynamo cherche sa première victoire depuis son ouverture de saison. – Bonagura

Classement précédent: 15

Prochain match MLS: 15 mai vs Montréal, 19 h HE, ESPN +

Le premier but de Josef Martinez en MLS en plus de 18 mois réchaufferait le cœur de presque tous les fans étant donné son long chemin de retour d’un LCA déchiré. Hélas, un penchant pour donner le ballon a obligé les Five Stripes à se contenter d’un match nul 1-1. – Carlisle

jouer 0:51 La star d’Atlanta United, Josef Martinez, marque pour la première fois depuis qu’il a déchiré son ACL alors que les Five Stripes prennent les devants à l’Inter Miami.

Classement précédent: 12

Prochain match MLS: 12 mai vs Montréal, 19 h 30 HE, ESPN +

La semaine dernière, Phil Neville était élogieux de l’arbitrage. Ce n’est pas le cas cette fois, après avoir pensé que son équipe aurait dû gagner une pénalité tardive. Au moins, Lewis Morgan continue de s’appuyer sur la forme qu’il a montrée la saison dernière, marquant l’égalisation de Miami. La blessure de Blaise Matuidi sera cependant quelque chose à surveiller. – Carlisle

Classement précédent: 20

Prochain match MLS: 15 mai au Minnesota, 20 h HE, ESPN +

Après une sortie de quatre buts il y a une semaine, Dallas a eu du mal à créer des occasions de qualité lors d’un match nul 1-1 avec Houston alors que l’ailier Jader Obrian a marqué son deuxième but en autant de matchs. Dallas a une bonne occasion de rebondir la semaine prochaine avec un voyage dans le Minnesota sans victoire. – Bonagura

Classement précédent: 21

Prochain match MLS: 15 mai à San Jose, 22 h HE, ESPN +

Les Timbers sont au milieu de l’une des périodes de planification les plus difficiles que toute équipe de la MLS verra toute l’année et sont sans victoire lors de leurs quatre derniers matchs, y compris deux matchs contre le Club America en Ligue des champions de la CONCACAF (1 match nul, 1 défaite). Ce n’est pas beaucoup plus facile avec un voyage à San Jose brûlant samedi. – Bonagura

Classement précédent: 23

Prochain match MLS: 12 mai contre Columbus (à Orlando, Floride), 19 h HE, ESPN +

Ce fut un retour malheureux à la Red Bull Arena pour l’ancien manager de New York Chris Armas alors que le TFC tombait 2-0. L’aide est en cours via l’arrière extérieur Kemar Lawrence, et le milieu de terrain offensif Yeferson Soteldo a montré quelques éclairs lors de ses débuts, mais cela suffira-t-il à arrêter le début de saison décevant? – Carlisle

Classement précédent: 24

Prochain match MLS: 13 mai vs Chicago, 20 h HE, ESPN +

Le Noir et Rouge est venu à Columbus avec des cadeaux sous la forme de deux buts contre son camp et cela a prouvé la différence dans une défaite pour l’équipage. Au moins Ola Kamara est revenu sur la feuille de match, bien que cela ne signifie pas grand-chose car DCU continue de lutter violemment contre les blessures. – Carlisle

Classement précédent: 25

Prochain match MLS: 13 mai à DC, 20 h HE, ESPN +

La saison semble déjà s’éloigner du Fire, qui n’a semblé capable de marquer que tard dans sa défaite contre Philadelphie. Depuis les 15 premières minutes du match d’ouverture contre la Nouvelle-Angleterre, Chicago a été dominée 9-1. – Carlisle

Classement précédent: 26

Prochain match MLS: 16 mai vs Miami, 16 h HE

Un week-end de congé signifie que Cincinnati n’a pas perdu, ce qui lui a donné une autre chance de résoudre ses problèmes défensifs. Geoff Cameron, 35 ans, est-il la réponse? FCC a été lié à l’ancien international américain. La semaine prochaine verra l’ouverture tant attendue du TQL Stadium. – Carlisle

Classement précédent: 27

Prochain match MLS: 12 mai vs Vancouver, 21 h HE, ESPN +

Une défaite 3-2 contre le Colorado fait quatre défaites en quatre matchs. Ce sera peut-être un échantillon de quatre matchs malchanceux à la fin de la saison, mais il est déjà temps de commencer à s’inquiéter de manquer les séries éliminatoires. – Bonagura