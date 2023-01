Seattle Sutton s’engage dans sa mission d’alimentation saine – Shaw Local

Seattle Sutton Healthy Eating à Ottawa a changé de propriétaire en novembre 2018, mais la mission initiale de l’entreprise demeure son moteur.

Originaire de Marseille et infirmière diplômée, Seattle Sutton, a lancé l’entreprise de plats préparés il y a plus de trois décennies avec l’idée d’améliorer la santé des gens en préconisant qu’ils mangent correctement.

Le président/propriétaire René Ficek, diététiste et nutritionniste, son mari et vice-président Mike Ficek et le PDG Ray Anderes cherchent à améliorer et à développer l’entreprise, mais ils restent attachés à la santé des gens avant tout.

“Nous n’allons pas prendre de raccourcis”, a déclaré Ficek.

L’approche de l’entreprise a touché une corde sensible auprès des clients. Les repas sont expédiés à travers les États-Unis et disponibles dans plus de 30 emplacements, y compris des points de ramassage dans les YMCA du comté de La Salle.

“Tous les aliments sont frais et jamais congelés”, a déclaré Anderes. « Nous ne sommes pas disposés à faire des compromis là-dessus.

Un plan de repas fournit le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner sans édulcorants artificiels, sans colorants artificiels, sans additifs nocifs, sans gras trans et sans sirop de maïs à haute teneur en fructose.

Marcus Mooney, chef exécutif de Seattle Sutton’s Healthy Eating, et son personnel. (Photo fournie par Seattle Sutton’s Healthy Eating)

Sur une période de cinq semaines, il y a 105 repas différents, conçus non seulement pour aider les clients à perdre du poids, mais aussi pour bien manger tout en contrôlant leur sucre et leur sodium. Les repas sont adaptés par des nutritionnistes diététistes agréés et créés par des chefs professionnels, ce qui permet aux clients d’équilibrer facilement leur alimentation tout en appréciant les repas, la variété et les saveurs.

“Il n’y a pas de gadgets”, a déclaré Mike Ficek. « C’est manger plus sainement, manger comme on est censé le faire. Et si vous faites ça, ça change la vie.

La société Seattle Sutton Healthy Eating partage un certain nombre de témoignages, des clients qui perdent du poids en mangeant les repas aux personnes âgées capables de conserver leur indépendance tout en mangeant sainement. Des vidéos de témoignages récemment enregistrées peuvent être visionnées sur leur site Web. Ces vidéos montrent des récits de première main des résultats qui changent la vie de l’inversion du diabète, de la guérison du foie gras, de la progression de la sédentarité à la course à pied de 10 km.

“Ce qui nous distingue, c’est la qualité”, a déclaré Anderes. « Nous avons repensé notre menu. Nous avons différentes offres pour la saison, mais tout respecte nos normes nutritionnelles. »

René Ficek a déclaré que les diététistes sont disponibles pour tout client à consulter, car la mission de l’entreprise est d’améliorer la santé des gens. Sutton, une infirmière autorisée qui a travaillé dans le cabinet médical de son mari à Marseille, IL pendant 22 ans, voulait aider les patients de son mari à apprendre à bien manger pour lutter contre les problèmes de santé et se remettre d’une maladie.

“Si vous souhaitez appeler et demander comment nos repas peuvent vous aider dans une certaine condition, ou quel plan calorique vous devriez choisir pour atteindre vos objectifs, nous sommes là pour vous aider”, a déclaré Rene Ficek. “Il y a des clients qui nous appellent que nous connaissons par leur prénom et nous en sommes très fiers.”

Seattle Sutton a également gardé à l’esprit la durabilité au fur et à mesure de sa croissance. L’entreprise est soucieuse des ingrédients d’origine locale et sert ses aliments dans des contenants et des sacs recyclables.

L’entreprise est également attachée à son ancrage local. Les Ficeks et Anderes sont originaires de la région de La Salle-Pérou et ont une formation en nutrition, en restauration et en restauration.

Le nouveau groupe de direction est ravi de développer la mission de Seattle Sutton, car ils voient la différence que cela peut faire, ainsi que l’aspect pratique et la demande de repas nutritionnels.

“Nous enseignons aux gens à quoi ressemble la santé”, a déclaré Rene Ficek. “C’est ainsi que vous devriez manger pour le reste de votre vie.”