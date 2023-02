Seattle Sounders portant la bannière de la MLS lors de la Coupe du monde des clubs

Bien avant d’aider les Sounders de Seattle à remporter la Ligue des champions de la CONCACAF 2022 et à se qualifier pour l’actuelle Coupe du monde des clubs, l’attaquant Jordan Morris n’était qu’un autre enfant de la ville d’Emerald, enraciné pour ses joueurs préférés.

“Je me souviens même avant d’être sur le [Seattle] équipe et regarder [CONCACAF] matchs de la Ligue des champions, je voulais qu’ils gagnent le tournoi et soient la première équipe MLS à le faire”, a déclaré le joueur de 28 ans à ESPN.

Morris et le reste de l’équipe des Sounders ont accompli au moins une partie de cette aspiration d’enfance, remportant une séquence de 13 titres CCL consécutifs pour les équipes de la Liga MX. Avec une victoire cumulée de 5-2 à Lumen Field contre Pumas UNAM lors de la finale de mai dernier, Seattle est entrée dans l’histoire en tant que toute première équipe de la Major League Soccer à remporter la compétition nord-américaine à son époque moderne.

Samedi, ce conte de fées se poursuivra et pourrait conduire à un affrontement convoité contre le Real Madrid.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

La Coupe du monde des clubs, organisée cette année au Maroc, réunit les champions de chaque continent pour un tournoi à élimination directe. Les Sounders feront leurs débuts contre les Egyptiens d’Al-Ahly au stade Ibn Batouta de Tanger. Le vainqueur affrontera ensuite Madrid en demi-finale. De l’autre côté du tableau, les champions d’Afrique du Wydad Casablanca affronteront les Saoudiens d’Al-Hilal, qui rencontreront ensuite les Brésiliens de Flamengo.

Certes, la saison régulière de la MLS ne commençant pas avant trois semaines, les Sounders disputeront leurs premiers matchs de compétition de l’année.

“Cela a certainement été plus difficile en termes de renforcement de la forme physique et de la netteté au sein du groupe”, a déclaré Morris, qui a passé une pré-saison raccourcie de quatre semaines avec ses coéquipiers dans la ville espagnole de Marbella. “Vous devez vous mettre en forme, en vitesse et en netteté beaucoup plus rapidement.”

Les Sounders de Seattle sont la première équipe MLS à participer à la Coupe du monde des clubs. Images des États-Unis aujourd’hui

Alors que d’autres équipes de la MLS attendent de commencer la saison régulière le 25 février, les Sounders ont dû accélérer leurs efforts. Ils ont fait des entraînements au cours desquels les joueurs ont été poussés plus que la normale, ont participé à des deuxièmes séances en cas de besoin et ont disputé deux matches amicaux en 24 heures samedi dernier – un match nul 0-0 avec l’Autrichien Wolfsberger AC et un Défaite 3-2 contre les Suédois de Hammarby Cela dit, il y a eu peu de plaintes concernant leur emplacement en bord de mer.

“Eh bien, Marbella contre Tucson”, a plaisanté l’entraîneur-chef Brian Schmetzer à propos de la différence dans le camp de pré-saison de cette année. « Sans oublier Tucson, en Arizona, nous avons passé de bons jours là-bas.

“Cela donne juste un peu plus de saveur, un peu plus de piquant, un peu plus de cohésion d’équipe lorsque vous êtes dans un pays étranger, c’est juste différent. Les joueurs sont stimulés.”

DIFFUSEZ FUTBOL AMERICAS SUR ESPN+ Herculez Gomez et Sebastian Salazar débattent des plus grands scénarios et décomposent les meilleurs moments forts que le football dans les Amériques a à offrir. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Le gardien vétéran Stefan Frei était également satisfait de son dernier environnement.

“La météo a été bonne, les terrains ont été fantastiques, les terrains d’entraînement sont vraiment proches de notre hôtel. Donc, tout est très, très pratique”, a déclaré Frei.

Que l’emplacement du camp ait été choisi simplement pour sa proximité avec le Maroc ou pour la nature idyllique de la région de Marbella, cela semble être la bonne décision pour Seattle compte tenu de l’accumulation immédiate et des attentes qui leur sont imposées en tant que première équipe MLS de la Coupe du monde des clubs. .

Ne regardant plus de loin après que la Liga MX ait représenté la région de la CONCACAF lors de chaque édition précédente du tournoi, les Sounders auront enfin une chance de se vanter de ce que l’une des meilleures équipes de la MLS peut réaliser sur la scène mondiale. Pour l’avenir, Schmetzer était ouvert sur ce poids sur les épaules de son équipe.

“Nous ne voulons pas passer tout ce temps et voyager, et tout ça, pour venir au Maroc et ne pas très bien jouer, ne pas être compétitifs. Il y a ce petit supplément de pression individuellement et collectivement, c’est sûr”, a-t-il déclaré. .

En remportant la Ligue des champions de la CONCACAF en mai dernier, Seattle s’est assuré une place en Coupe du monde des clubs. Getty Images

Avec cette pression, il y a aussi une immense fierté pour les joueurs de faire partie d’un paysage de football en évolution en Amérique. La Coupe du monde 2022 étant terminée, l’attention se tourne maintenant vers les États-Unis, qui co-organiseront la Coupe du monde 2026 avec le Mexique et le Canada. Dans les premiers jours d’un nouveau cycle, le succès à la Coupe du monde des clubs pourrait aider à relancer un intérêt encore plus croissant pour le sport dans le pays.

“Je pense que cela continue d’ajouter à l’excitation et à la croissance du football dans ce pays”, a déclaré Morris, qui faisait partie de l’équipe de Coupe du monde de l’USMNT au Qatar. “Être la première équipe MLS à jouer dans ce tournoi, pouvoir représenter Seattle, représenter la MLS, est quelque chose qui est un grand honneur. … C’est une chose unique dans une vie.”





Un moment très significatif et inestimable les attendrait également en demi-finale s’ils obtenaient cette victoire immédiate contre Al-Ahly.

Bien que les joueurs et l’entraîneur aient tous insisté sur l’idée de prendre les choses match par match – Schmetzer lui-même a déclaré qu’il avait envoyé un message à son alignement “que nous n’y arriverons jamais à moins de battre notre premier adversaire” – il y a un frisson indéniable pour tous. impliqué pour éventuellement affronter les 14 fois vainqueurs de l’UEFA Champions League.

“J’ai eu la chance de jouer contre le Real Madrid lors de matches amicaux, une fois avec le Toronto FC, une fois dans un match des étoiles de la MLS, et c’est très bien, mais pour pouvoir réellement jouer dans une compétition significative dans un jeu significatif , c’est un autre niveau”, a déclaré Frei.

Ce n’est plus un enfant qui regarde les matchs de la CCL et espère que Seattle réussira, Morris savait que lui et ses coéquipiers pourraient éventuellement affronter une équipe européenne de haut niveau à la Coupe du monde des clubs. “C’était une expérience cool, mais le sentiment est que nous devons y arriver en premier. Nous devons nous concentrer sur ce premier match”, a déclaré Morris.

Si Seattle gagne son match samedi, son prochain affrontement sera contre le Real Madrid. Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

Dans une compétition aussi courte et compressée que la Coupe du Monde des Clubs, les mesures de succès et de déception ont énormément varié par rapport aux précédents participants de la Liga MX de la CONCACAF, et souvent définies par seulement 90 minutes de jeu.

En 2018, il y a eu un sentiment d’échec après que Chivas ait sans doute dominé l’équipe japonaise Kashima Antlers avant de perdre 3-2 au premier tour. En 2019, il y a eu de nombreux éloges pour une équipe de Monterrey qui a remporté de justesse son premier match, puis s’est battue lors d’une courte défaite 2-1 contre Liverpool en demi-finale. Des distinctions similaires ont été décernées aux Tigres lors de l’édition 2020 pour deux victoires serrées, puis une défaite 1-0 contre le Bayern Munich en finale.

La gestion des attentes et des ambitions sera la clé, mais encore une fois, ce qui a aidé les Sounders à atteindre le niveau auquel ils se trouvent actuellement, c’est grâce aux attentes élevées qu’ils se sont imposées.

EN DIRECT SUR ESPN+ (JEUX SÉLECTIONNÉS) Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ JEUDI FÉV. 2 (toutes les heures ET)

• Z Waregem contre Malines (15h00)

• Real Madrid vs Valence (14h30) VENDREDI FÉV. 3 (toutes les heures HE)

• Augsbourg contre Leverkusen (14h20)

• Ostende vs Anderlecht (14h40)

• Athletic Club contre Cadix (15h00)

“Notre mantra a toujours été que nous prenons chaque match, que ce soit un match d’entraînement, n’importe quoi, nous voulons gagner. Nous sommes compétitifs de cette façon”, a déclaré Schmetzer.

“Toutes ces expériences que nous avons eues – gagner des coupes MLS, gagner [U.S.] Open Cups, gagner le championnat CCL — nous aidera certainement à cet égard. Les gars sont super concentrés, ils sont préparés. C’est le cours normal des affaires pour cette franchise.”

Seattle a été présenté comme l’un des clubs modèles de la ligue depuis qu’il a rejoint la MLS en 2007 en tant que franchise d’expansion. L’équipe a remporté deux titres de la Coupe MLS et quatre victoires à la Coupe de l’US Open tout en continuant d’être parmi les meilleures en termes de fréquentation.

“Notre mentalité est toujours de gagner des trophées. Nous sommes un club qui en est fier, et c’est une nouvelle opportunité, un nouveau défi, mais encore une fois, cela revient à prendre match par match”, a déclaré l’attaquant.

Si les clubs de Liga MX ont déjà été proches, si des équipes du Japon, des Émirats arabes unis, du Maroc, de l’Équateur et de la République démocratique du Congo ont toutes eu une opportunité lors des finales précédentes, alors pourquoi pas Seattle ?

Comme présenté dans le CCL l’année dernière, Frei continue d’avoir les réflexes pour changer à lui seul les résultats des matchs, le milieu de terrain offensif Nicolas Lodeiro était capable de fournir des buts et des passes décisives, et en haut, il y a peu de joueurs dans le club de football de la CONCACAF qui ont été aussi accrocheurs dans les grands moments que l’attaquant péruvien Raul Ruidiaz. En soutien, d’autres comme Morris et Cristian Roldan ont été brillants. De plus, si le milieu de terrain Joao Paulo est de retour en pleine forme cette semaine, cela fournira également un coup de pouce supplémentaire.

Des joueurs comme ceux-ci ont adhéré non seulement à la réussite avec les Sounders, mais aussi à faire partie de ce qui pourrait être une histoire riche en histoire.

“Lorsque vous traversez une salle des trophées du Bayern Munich ou de l’AC Milan, vous voyez la photo en noir et blanc de l’équipe qui a remporté ses trophées pour la toute première fois”, a déclaré Frei.

“Nous l’avons fait en 2016 [with an MLS Cup]nous l’avons fait en remportant la Ligue des champions de la CONCACAF, et maintenant nous pouvons représenter notre communauté, notre club, Seattle en tant que ville, nos familles et aussi la ligue.”

Même s’ils ne gagnent pas tout, même s’ils perdent ce premier match, il pourrait y avoir un autre jeune fan qui regarde de chez lui, souhaitant un jour les voir soulever ce titre.