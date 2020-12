Gustav Svensson a marqué sur un corner de Nicolas Lodeiro dans le temps d’arrêt de la deuxième mi-temps alors que le champion en titre de la Coupe MLS, Seattle Sounders, s’est remis d’un déficit de deux buts à la fin de la seconde mi-temps pour vaincre le Minnesota United FC 3-2 lundi soir dans la Finale de la Conférence Ouest.

Will Bruin et Raul Ruidiaz ont également marqué des buts tardifs pour les Sounders, deuxième tête de série, qui disputeront leur quatrième titre au cours des cinq dernières années.

Les Sounders affronteront le Columbus Crew en MLS Cup sur la route samedi. L’Équipage a avancé avec une victoire 1-0 sur la Révolution de la Nouvelle-Angleterre dimanche.

Tous les buts de Seattle lundi sont survenus à la 75e minute ou plus tard après que le Minnesota, quatrième tête de série, ait pris une avance de 2-0.

Emanuel Reynoso a marqué un but et une passe et Bakaye Dibassy a également marqué pour les Loons.

Svensson, qui a succédé en tant que remplaçant à la 77e minute, a dirigé le coin de Lodeiro depuis l’aile droite juste à l’intérieur du poteau le plus éloigné dans la troisième des quatre minutes supplémentaires.

Reynoso a ouvert le score à la 29e minute sur un coup franc de 27 mètres. Dibassy a porté le score à 2-0 à la 67e minute sur une tête sur coup franc de Reynoso.

Bruin, qui a succédé à la 73e minute, a marqué deux minutes plus tard pour commencer le retour. Il a ramassé un ballon perdu après que le tir de Ruidiaz ait été bloqué dans la surface de réparation et a mis un tir de 10 verges à l’intérieur du poteau gauche.

Les Sounders de Seattle célèbrent Abbie Parr / Getty Images

Ruidiaz a égalisé à la 89e minute après le corner de Lodeiro. Le ballon a flipper quelques joueurs devant avant de tomber sur Ruidiaz dans le coin droit de la surface de réparation. Il a lancé un tir devant le gardien de but recrue des Loons Dayne St. Clair pour porter le score à 2-2.

Reynoso a établi un record de la ligue en une seule saison avec sa septième aide des séries éliminatoires.

Ruidiaz a marqué un but à la 53e minute. Il a pris une passe en profondeur de Cristian Roldan, renversant le défenseur du Minnesota Michael Boxall dans le processus, avant de percer un tir de 18 verges dans le coin inférieur gauche du filet. L’arbitre Ismael Elfath n’a pas initialement sifflé une faute sur le jeu, mais a changé d’avis une fois qu’il a vérifié la critique de la vidéo.

Le gardien de Seattle Stefan Frei a effectué trois arrêts dans la victoire.