Seattle Sounders FC vs LA Galaxy – Rapport de match de football – 2 mai 2021

Raul Ruidiaz a marqué deux fois et Brad Smith a ajouté un but et une aide alors que les Sounders de Seattle battaient le LA Galaxy en visite 3-0 dimanche soir.

Le gardien Stefan Frei a effectué deux arrêts pour réaliser son deuxième blanchissage en trois matchs pour les Sounders, qui sont passés à la première place de la Conférence Ouest.

Le Galaxy a subi sa première défaite après avoir ouvert la saison avec deux victoires consécutives pour la première fois depuis 2010.

Javier « Chicharito » Hernandez de Los Angeles a été écarté de la feuille de match pour la première fois cette saison. Hernandez avait marqué cinq fois lors des deux premiers matchs, égalant le record de la MLS établi par Brian Ching de Houston en 2006. Hernandez n’a pas réussi à égaler ou à surpasser Ante Razov de Chicago, qui a établi le record de trois matchs de six buts en 1999.

Ruidiaz et Smith ont marqué à trois minutes d’intervalle au milieu de la première mi-temps.

Ruidiaz a ouvert le score à la 20e minute, en prenant un centre de Smith sur l’aile gauche et en faisant voler le ballon à 10 mètres dans le côté droit du filet, juste hors de portée du gardien de plongée Galaxy Jonathan Bond.

Smith a frappé à la 23e minute. Il a pris un centre de Cristian Roldan sur l’aile droite et a mis un tir au but arrêté par Bond. Mais alors que deux défenseurs de Galaxy regardaient, Smith les a dépassés et a frappé à son propre rebond à cinq mètres.

Ruidiaz a couronné le score dans le temps d’arrêt de la deuxième mi-temps, prenant un centre de Jimmy Medranda et mettant un tir du pied gauche devant Bond à huit mètres.

Le meilleur arrêt de Frei est intervenu à la 27e minute, alors que Efrain Alvarez de Los Angeles envoyait une passe au-dessus de la ligne défensive des Sounders à son coéquipier Samuel Grandsir en haut de la surface de réparation. Grandsir a réglé le ballon mais son tir de 15 mètres a été dévié du filet par un Frei qui chargeait.

Le capitaine des Sounders, Nicolas Lodeiro, a fait ses débuts en tant que remplaçant à la 66e minute après avoir raté les deux premiers matches à cause d’un quadriceps gauche tendu.

Les Sounders portaient pour la première fois leur kit de remplacement Jimi Hendrix.