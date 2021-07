Seattle Sounders FC vs Houston Dynamo FC – Rapport de match de football – 7 juillet 2021

Kelyn Rowe a marqué son premier but de la saison pour briser une égalité sans but et les Sounders de Seattle sont entrés dans l’histoire avec une victoire 2-0 sur le Houston Dynamo en visite mercredi soir.

Les Sounders ont établi un nouveau record MLS de 13 résultats consécutifs sans défaite pour commencer une saison. Le LA Galaxy (1996, 2010), les Kansas City Wizards (2000) et le Real Salt Lake (2014) ont tous débuté avec des séquences de 12 matchs sans défaite.

Raul Ruidiaz a ajouté son 10e but de la saison dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps pour égaliser pour la tête de la ligue, et le gardien de Seattle Stefan Cleveland a effectué trois arrêts pour enregistrer son troisième blanchissage de l’année.

Le Dynamo est tombé à 0-2-4 au cours de ses six derniers matches. Le gardien de Houston Marko Maric a effectué quatre arrêts.

Le Dynamo a eu une chance d’égaliser à la 89e minute, mais le tir du pied droit de Maximiliano Urruti est allé droit au milieu de Cleveland au centre du filet.

Houston a obtenu un coup de pied de coin dans la deuxième minute du temps d’arrêt de la deuxième mi-temps, mais Fredy Montero de Seattle a dégagé le ballon loin du filet.

Ruidiaz a ensuite mis le match à l’écart à la quatrième minute supplémentaire lorsqu’il a marqué le but. Il a reçu la passe de Brad Smith et a tapé du pied droit devant Maric pour le décompte décisif.

Seattle détenait une avance de 19-11 au chapitre des tirs. Les Sounders en ont mis six sur la cible tandis que Houston en avait quatre.

Seattle a dominé Houston 10-6 en première mi-temps et a eu trois occasions de premier plan.

Ruidiaz a envoyé un pied gauche sur le poteau droit à la septième minute et a également fait passer un pied droit à bout portant juste à côté de la gauche à la 24e minute. Montero a été mis en place pour une tête à la 21e minute, mais Maric a fait l’arrêt.

Memo Rodriguez de Houston a eu deux bonnes occasions, mais sa tentative du pied droit à la 17e minute et du pied gauche à la 29e ont tous deux été sauvés par Cleveland.