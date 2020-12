Le défenseur Shane O’Neill a marqué son deuxième but en sept saisons de la Major League Soccer alors que le champion en titre Seattle Sounders se qualifiait pour la finale de la Conférence Ouest avec une victoire 1-0 contre le FC Dallas mardi soir.

Nicolas Lodeiro a établi un record de la MLS avec une aide à son sixième match consécutif en séries éliminatoires, battant la marque établie par David Beckham du Los Angeles Galaxy en 2011-12. Les Sounders ont prolongé leur record de la ligue avec leur 14e victoire consécutive en séries éliminatoires à domicile.

Les Sounders, deuxième tête de série, rencontreront le vainqueur du match de jeudi entre le n ° 1 Sporting Kansas City et le n ° 4 Minnesota United lors de la finale de la conférence lundi. L’équipe la mieux classée sera à domicile.

Le match convenait aux deux équipes défensives les plus avares de la conférence. Le gardien de Seattle, Stefan Frei, n’a pas eu à faire un arrêt en signant son 10e blanchissage en séries éliminatoires en carrière, et son homologue de Dallas, Jimmy Maurer, a été contraint de faire un seul arrêt.

Le but d’O’Neill est sorti d’un corner de Lodeiro à la 49e minute. La puissante tête d’O’Neill depuis le haut de la surface de réparation de 6 mètres au premier poteau s’est dirigée vers l’autre côté du but et Maurer n’a pu mettre le bout des doigts que légèrement sur le tir avant qu’il n’atteigne le fond du filet.

Dallas, sixième tête de série, a eu deux chances d’égaliser le score à la 63e minute.

Michael Barrios, qui a remplacé cinq minutes plus tôt, a pris un centre de l’aile gauche de Ryan Hollingshead au deuxième poteau. Le tir de Barrios a traversé la bouche du but et a ricoché sur le poteau gauche pour remonter directement sur le terrain, où le tir d’Andres Ricaurte à 12 mètres a été effacé de la ligne de but par le défenseur de Seattle Yeimar Gomez Andrade.

Seattle a battu Dallas 14-10, mais seulement deux des tentatives des Sounders étaient au but.

C’était la seule rencontre de la saison écourtée entre les équipes. Seattle a éliminé Dallas des séries éliminatoires la saison dernière avec une décision de 4-3 en prolongation derrière le tour du chapeau de Jordan Morris.