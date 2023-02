Seattle Sounders FC contre Al Ahly – Rapport de match de football – 4 février 2023

Un tir dévié a permis aux Égyptiens d’Al Ahly de remporter la victoire tardive alors qu’ils ont battu les Sounders de Seattle 1-0 lors de la Coupe du monde des clubs au Maroc samedi pour réserver une demi-finale contre le Real Madrid la semaine prochaine.

Le rebond de Mohamed Afsha à la 88e minute, après qu’il ait d’abord frappé les boiseries, a pris une mauvaise déviation pour remporter le match du club égyptien et leur offrir un match de rêve contre les champions d’Europe.

Afsha a frappé un effort spéculatif à distance qui a fait une boucle sur le gardien de but de Seattle Stefan Frei et a plongé sur la barre transversale, rebondissant sur son chemin et lui permettant une volée qu’Alex Roldan a dirigée devant son propre gardien de but alors qu’il sortait son pied pour bloquer le tir.

“Je pensais que nous étions bons. Je pensais que nous étions à égalité. Quelques occasions. Mais la déviation sur le but, c’est malheureux”, a déclaré un entraîneur découragé de Seattle, Brian Schmetzer.

Al Ahly, qui participe à un huitième tournoi, rencontre désormais le Real Madrid à Rabat mercredi, après l’autre demi-finale de mardi entre Flamengo du Brésil et Al Hilal d’Arabie Saoudite.

Les champions d’Asie Al Hilal ont gagné plus tôt samedi contre l’équipe locale du Wydad Casablanca aux tirs au but d’après-match après un match nul 1-1.

Ce fut une fin déchirante pour Seattle, la première équipe de la Major League Soccer à participer à la Coupe du monde des clubs, et toujours dans sa pré-saison avant le début de sa campagne de ligue plus tard ce mois-ci.

“Ils ont tout mis dans le jeu. Ils ont tout mis dans la pré-saison”, a ajouté Schmetzer.

Le match a eu peu d’occasions même si les Égyptiens, demi-finalistes du dernier Mondial des clubs en 2021, ont eu beaucoup de possession.