Seattle sera un sanctuaire pour les fournisseurs d’avortement et les patients

SEATTLE (AP) – Le conseil municipal de Seattle a voté mardi pour faire de la ville un sanctuaire pour les fournisseurs d’avortement et les patients, ce qui signifie que la police de Seattle ne coopérera pas aux arrestations ou aux enquêtes liées aux interdictions d’avortement dans d’autres États.

Le projet de loi, que le membre du conseil Kshama Sawant a présenté lors d’une conférence de presse le jour où la Cour suprême des États-Unis a abrogé des protections constitutionnelles vieilles de plusieurs décennies sur l’avortement, considère Seattle comme une «ville sanctuaire» pour ceux qui demandent ou pratiquent l’avortement, a rapporté le Seattle Times.

Alors que l’avortement reste légal dans tout l’État de Washington, la nouvelle législation interdit à la police de Seattle d’arrêter des personnes sur des mandats délivrés dans d’autres juridictions ou d’aider à des enquêtes liées à la recherche ou à la pratique d’avortements. Il suit le modèle de l’Initiative 75 de Seattle, qui a également empêché le département de police de Seattle de poursuivre des accusations fondées sur le cannabis, qui reste illégal au niveau fédéral.

“Les lois violant l’autonomie corporelle fondamentale et criminalisant les soins de santé reproductive sont fondamentalement injustes et nous ne devrions pas permettre à Seattle d’être complice”, a déclaré Sawant mardi, vantant le soutien de 5 500 membres de la communauté qui ont signé une pétition soutenant la législation.

Le mois dernier, le gouverneur de l’État de Washington, Jay Inslee, s’est joint à l’Oregon et à la Californie pour refuser l’extradition non fugitive des personnes faisant l’objet de poursuites pénales pour avoir reçu des services de soins de santé génésique et élargir l’accès aux soins d’avortement. Cependant, la mesure d’extradition d’Inslee ne s’appliquait qu’à la police d’État.

Les trois États prévoient un afflux de personnes cherchant à se faire avorter à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis du 24 juin annulant Roe v. Wade, la décision de 1973 qui avait prévu un droit constitutionnel à l’avortement, d’autant plus que les États voisins tels que l’Idaho passent à l’interdiction ou restreignent le plus souvent la procédure.

Sawant a déclaré qu’elle espérait que Seattle donnerait l’exemple de la manière de protéger les personnes privées de soins de santé génésique ailleurs, notant que les membres du conseil de Minneapolis et de Chicago avaient tendu la main, indiquant leur intention d’adopter des politiques similaires.

“Si l’amener ici peut l’aider à se propager à d’autres villes et États, l’impact pourrait être vraiment profond”, a déclaré Sawant avant le vote.

Le projet de loi a été approuvé par les six membres du conseil lors de la réunion de mardi, alors que trois étaient absents.

Le maire Bruce Harrell a déclaré en juin que la police de Seattle ne poursuivrait pas les arrestations liées «qui sont incompatibles avec les lois de Washington et, surtout, avec nos valeurs», mais Sawant est la première protection concrète établie dans la ville depuis la décision de la Cour suprême des États-Unis.

Le conseil en août examinera deux projets de loi visant à protéger ceux qui recherchent des soins d’avortement contre la discrimination et à pénaliser les personnes qui interfèrent avec les soins de santé, y compris les avortements et les soins affirmant le genre. Les projets de loi ont été présentés la semaine dernière par les membres du conseil Lisa Herbold et Tammy Morales.

“J’ai vraiment hâte de travailler pour trouver des moyens d’élargir l’accès à l’avortement et de protéger ce qu’on ne peut appeler que des réfugiés médicaux, des personnes qui viennent ici et qui ne peuvent pas recevoir de soins de santé de base dans leur pays d’origine”, a déclaré Herbold mardi.

The Associated Press