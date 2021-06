Seattle sera plus chaud que Miami

« Nous allons chercher des records de tous les temps à certains endroits. »

Dans la ville de Seattle, des records devraient s’envoler.

Une surveillance de la chaleur excessive a été émise pour une grande partie de l’Oregon et de Washington.

Le nord-ouest du Pacifique, normalement doux, est confronté à une vague de chaleur potentiellement historique et record ce week-end: les températures avoisinent ou dépassent 100 degrés dans des villes comme Portland et Seattle.

C’est plus chaud qu’à Miami, où des sommets dans les années 80 sont attendus, ont déclaré les prévisionnistes.

« Nous allons rechercher des records de tous les temps à certains endroits », a averti le météorologue d’AccuWeather, Bernie Rayno, pour une partie du pays où la climatisation n’est pas un élément de base dans les maisons.

Le météorologue de Weather.com, Chris Dolce, qui met en garde contre des « températures dangereusement chaudes », a déclaré que Portland pourrait approcher le record de 107 degrés de la ville. Le bureau de prévision du National Weather Service à Portland a écrit que « Trois mots décriront la météo pour les régions intérieures de ce week-end au début de la semaine prochaine… CHAUD, TRÈS CHAUD.

Plus au nord, l’aéroport de Seattle-Tacoma devrait approcher son record absolu de juin de 96 degrés, et il pourrait se rapprocher de quelques degrés de son record absolu de 103 degrés établi en juillet 2009, a déclaré Dolce.

Et à Seattle, des records devraient être explosés, a déclaré AccuWeather. Les pics des deux jours de ce week-end à Seattle devraient avoisiner les 96 degrés, ce qui dépassera facilement les précédents records de 90 établis en 2006 et de 92 établis en 2015.

Une surveillance de la chaleur excessive a été émise pour une grande partie de l’Oregon et de Washington. Le bureau du National Weather Service à Seattle fourni des conseils pour garder les maisons qui n’ont pas de climatisation au frais pendant une vague de chaleur.

« La chaleur extrême augmentera considérablement le potentiel de maladies liées à la chaleur, en particulier pour ceux qui travaillent ou participent à des activités de plein air », a averti le bureau des services météorologiques de Seattle.

Selon le Capital Weather Gang, les deux tiers de la région de Seattle et près d’un tiers des maisons de Portland manquent de climatisation.

La chaleur augmentera vendredi et durera jusqu’au début de la semaine prochaine. « De fortes hautes pressions sur le nord-ouest du Pacifique apporteront une période de temps anormalement chaud dans une grande partie du sud-ouest de Washington et du nord-ouest de l’Oregon à partir de vendredi et jusqu’à au moins lundi prochain », a déclaré le service météorologique. « Les températures élevées seront de 20 à 25 degrés au-dessus de la normale fin juin à de nombreux endroits. »

Peu ou pas de précipitations devraient atténuer la chaleur, a déclaré le service météorologique, ajoutant aux menaces de sécheresse et d’incendie de forêt.

Le changement climatique de la planète est au moins en partie responsable de la chaleur extrême, ont déclaré les experts.

« Le changement climatique nous met les dés de la météo contre nous », a déclaré à CNN Katharine Hayhoe, chercheuse en climatologie et scientifique en chef de Nature Conservancy. « Nous avons toujours un risque de chaleur extrême, en particulier en été : mais à mesure que le monde se réchauffe, nous constatons que les vagues de chaleur estivales arrivent plus tôt, durent plus longtemps et deviennent plus chaudes et plus intenses. »