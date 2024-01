Seattle Seahawks News 1/29 : la recherche de l’entraîneur-chef des Seahawks devrait s’intensifier cette semaine

Maintenant que le dimanche du championnat est terminé, nos Seahawks de Seattle se trouvent en mesure d’accélérer le processus d’embauche de l’entraîneur-chef. Deux candidats prometteurs avec lesquels John Schneider semble enclin à discuter ont vu leur saison se terminer hier soir. Triste pour les équipes impliquées, mais pratique pour les Hawks. Une fois les entretiens avec Michael McDonald et Ben Johnson terminés (et tout deuxième entretien requis pour tous les candidats restants), les Seahawks agiront probablement rapidement pour nommer le prochain entraîneur-chef. Maintenant que Johnson et McDonald sont disponibles pour un entretien en personne, êtes-vous enthousiasmé par le processus d’embauche ? Dan Quinn suffira-t-il ou voulez-vous du sang neuf dans le bâtiment ? Qu’en est-il des postes pour OC et DC ? Avez-vous une préférence? Semaine intéressante à venir pour notre équipe. Voyons comment tout cela se déroule !







Nouvelles des Seahawks

Quel impact dimanche sur les Seahawks : Pete Carroll s’est-il viré ? -Joe du bord de mer

De plus, 2 coordinateurs deviennent disponibles pour des entretiens : Seaside Joe 1793

Les Seahawks doivent gagner la course pour Ben Johnson – Seahawks Draft Blog

Cette semaine, les Seahawks affrontent les leurs super Bowl. Ils jouent au Commandants de Washington. Le prix est l’opportunité d’embaucher Ben Johnson comme entraîneur-chef.

Rapport: les Seahawks de Seattle envisagent les Ravens DC et le Lions OC pour l’entraîneur – Seattle Sports

Adam Schefter d’ESPN a rapporté que les Seahawks de Seattle restent intéressés par deux candidats entraîneurs occupés avec les championnats de conférence dimanche.

Dan Quinn des Cowboys de Dallas contre Mike Macdonald des Ravens de Baltimore ? Les Seahawks de Seattle attendent une embauche « obscure » ? – Actualités, analyses et plus encore des Seahawks de Seattle de Sports Illustrated

Cowboys de Dallas” Dan Quinn contre. Corbeaux de Baltimore” Mike Macdonald ? Les Seahawks de Seattle attendent une embauche « obscure » ?

Actualités NFC Ouest

Parler de Budda Baker et de l’aperçu du week-end du championnat de la NFL, des affrontements et des paris sur les accessoires – La revanche des oiseaux

Parlez du Cardinaux de l’Arizona Pro Bowler et le NFC et Championnat AFC Jeux.

B/R : L’ancien DL des Cardinals de l’Arizona ferait un excellent entraîneur-chef – Sports Illustrated Arizona Cardinals News, Analysis and More

Calais Campbell pourrait bientôt arriver sur le terrain près de chez vous.

Les 49ers accèdent au Super Bowl après leur victoire contre les Lions – Sports Illustrated San Francisco 49ers News, Analysis and More

Un retour miraculeux, le plus important de tous les temps Championnat NFC histoire, au fil des Lions envoie le 49ers au Super Bowl.

Les 49ers se rassemblent pour battre les Lions et atteindre le Super Bowl contre les Chiefs – ESPN

Les exploits du troisième quart ont aidé San Francisco à remporter une victoire 34-31 contre Detroit lors du match de championnat NFC.

Les 49ers reviennent de 17 points pour battre les Lions et affronteront les Chiefs au Super Bowl LVIII – Yahoo Sports

Quelques décisions importantes de Detroit en quatrième essai ont aidé les 49ers à revenir.

Nouvelles des 49ers : Brock Purdy mène un retour historique pour battre les Lions 34-31 – Niners Nation

Un autre jeu sur la tension artérielle est dans les livres. Brock Purdy et les 49ers de San Francisco ont survécu à Jared Goff et aux Lions de Détroit

12 candidats qui pourraient remplacer Zac Robinson en tant qu’entraîneur des Rams QB – Turf Show Times

Les Rams devraient-ils se tourner vers Jon Gruden, Byron Leftwich ou même Dan Orlovsky comme entraîneur QB pour remplacer Robinson ?

L’assistant des Rams de Los Angeles, Jake Peetz, passera un entretien pour le poste de coordonnateur offensif des Buccaneers de Tampa Bay – Sports Illustrated LA Rams News, Analysis and More

Un autre membre du Rams de Los Angeles” L’équipe d’entraîneurs offensifs pourrait être en mouvement.

Autour de la NFL

Dan Campbell a un commentaire en deux mots sur l’effondrement des Lions – Larry Brown Sports

Dan Campbell a fait un commentaire en deux mots sur l’effondrement de ses Lions de Détroit lors du match de championnat NFC, en disant que “ça pique”.

Patrick Mahomes et les Chiefs reviennent au Super Bowl après avoir battu les Ravens pour le titre de l’AFC – Yahoo Sports

Une fois de plus, Patrick Mahomes et les Chiefs se rendent au Super Bowl.

Lamar Jackson sur sa défaite au Championnat de l’AFC : je ne suis pas frustré, je suis en colère – NBC Sports

Pour la deuxième fois en cinq saisons, les Corbeaux ont vécu une année particulière.

49ers-Chiefs : pronostics, choix, cotes du Super Bowl LVIII – ESPN

49ers. Chefs. Super Bowl 58. Le match est défini et nous avons les premières prédictions, un aperçu du match, des questions imminentes et la répartition des équipes pour le grand match.

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, est de retour dans le Super Bowl et ne pourra jamais être compté – Andscape

BALTIMORE – L’appelant avait prévu d’entamer une discussion réfléchie sur la confrontation entre Chefs de Kansas City le quart-arrière Patrick Mahomes et Baltimore R…

Pour le quart-arrière des Ravens de Baltimore, Lamar Jackson, il n’y a plus d’excuses

BALTIMORE – Un quart après le début du match de championnat de l’AFC, il semblait que Lamar Jackson et les Ravens de Baltimore allaient enfin surmonter l’obstacle. Après à…

Playoffs de la NFL : ce que nous avons appris de la victoire des 49ers contre les Lions lors du match de championnat NFC – NFL.com

Les 49ers de San Francisco ont comblé un déficit de 17 points à la mi-temps pour vaincre les Lions de Détroit, 34-31, dimanche et se qualifier pour le Super Bowl LVIII.

Projections du Super Bowl LVIII : les Chiefs rencontrent les 49ers lors d’un match revanche du match de 2020 – The Athletic

Les 49ers ont une chance de gloire et de vengeance. Les Chiefs ont une chance de devenir une dynastie incontestée. La scène du Super Bowl est plantée.

Super Bowl 2024 : 10 raisons pour lesquelles les Chiefs se rendent à Las Vegas après avoir battu les Ravens au championnat de l’AFC

KC participera à son quatrième grand match en cinq ans

Les Ravens ne parviennent pas à atteindre le Super Bowl après s’être flétris sur la grande scène lors de leur défaite contre les Chiefs : “C’est nul” – The Athletic

Baltimore a laissé filer une opportunité majeure et fait désormais face à une intersaison de regrets qui devrait résonner dans tout le vestiaire.

Ravens vs Chiefs: la NFL obligée de suspendre brièvement le match de championnat de l’AFC pour une raison particulière

L’arbitre Shawn Smith a annoncé que le match serait arrêté en raison d’un temps mort administratif.

Récapitulatif du match de championnat de conférence de la NFL : Chiefs de Kansas City 17, Ravens de Baltimore 10 | Actualités, classements et statistiques de la NFL | PFF

Consultez ce récapitulatif du match pour découvrir les meilleurs joueurs de la victoire des Chiefs de Kansas City contre les Ravens de Baltimore.

