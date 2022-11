Seattle Seahawks 16-21 Tampa Bay Buccaneers: Tom Brady mène Bucs à une victoire historique contre les Seahawks à Munich | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Tom Brady dit que c’était une atmosphère électrique pour le premier match de la NFL en Allemagne, après que son équipe des Bucs ait battu les Seahawks 21-16

Tom Brady a renforcé sa liste étincelante de jalons de carrière en menant les Buccaneers de Tampa Bay à une victoire 21-16 sur les Seahawks de Seattle lors du premier match de saison régulière de la NFL à se jouer en Allemagne.

Le joueur de 45 ans a terminé 22 des 29 passes pour 258 verges et a lancé des passes de touché à Julio Jones et Chris Godwin ainsi qu’une interception, tandis que Leonard Fournette a marqué un score pour aider Tampa à s’améliorer à 5-5 l’année suivant le spectaculaire victoire à la dernière seconde de la semaine précédente contre les Rams de Los Angeles.

Ce faisant, Brady est également devenu le premier joueur de la NFL à remporter un match dans quatre pays différents, après avoir remporté la victoire aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Mexique et maintenant en Allemagne. Il était également à l’origine de la première passe de touché de la NFL en Allemagne, s’associant à Jones pour donner l’avantage aux Bucs en première mi-temps.

L’Allianz Arena jouait la scène du premier d’au moins quatre matchs organisés en Allemagne et alternait entre Munich et Francfort jusqu’en 2025, la ligue ayant reçu plus de trois millions de demandes de billets pour le concours de dimanche. L’intérêt a été égalé par une atmosphère bruyante au domicile du Bayern Munich, où les interprétations de «Hey Baby» ont évoqué des souvenirs des jours de la NFL Europe.

Les deux équipes étaient arrivées accompagnées de récits contrastés par rapport à ceux projetés au moment de l’annonce du match: Geno Smith est entré dans le quart-arrière devenu candidat au MVP à la tête d’une équipe des Seahawks prospère dans l’ère post-Russell Wilson, tandis que Brady s’est retrouvé à soigner une infraction boiteuse des Bucs.

Seattle a menacé de renverser un déficit de 18 points lorsque Smith a lancé une passe de touché de 19 verges à la plongeuse Marquise Goodwin au quatrième et un pour porter le score à 21-16 avec quatre minutes à jouer.

Le secondeur Cody Barton avait mis en place la finition tendue pour les Bucs sur le disque précédent en infligeant la première interception de Brady en 400 tentatives sur une passe destinée à Mike Evans.

Quelques instants plus tôt, Seattle avait marqué le premier des 13 points sans réponse en cinq minutes du quatrième quart grâce à la frappe de touché de 21 verges de Smith contre Tyler Lockett. Les Seahawks ont par la suite échoué lors de la tentative de conversion en deux points.

Tampa a augmenté 21-3 avec 11 minutes à jouer dans le quatrième lorsque Brady a lancé une passe de touché basse de quatre verges à Godwin à la fin d’un entraînement de 11 jeux stimulé par une rafale de 29 verges du porteur de ballon recrue Rachaad White et Cade Otton’s Réception de 25 mètres.

Seattle avait gaspillé une occasion de se remettre dans le match sur la possession précédente alors que Smith avait perdu un échappé sur la ligne des 13 verges des Bucs.

Cela a suivi un appel de jeu bizarre du coordinateur offensif de Tampa Byron Leftwich alors qu’il menait 14-3 dans le troisième, Fournette prenant le claquement direct sur les 22 de Seattle avant de lancer en direction de Brady, qui a glissé pendant son parcours sur la ligne de touche pour inviter le quart-arrière recrue. Tariq Woolen pour une interception facile.

Résumé de la notation PREMIER QUART DEUXIÈME QUARTIER Seahawks 0-7 boucaniers Tom Brady passe TD de 31 verges à Julio Jones (point supplémentaire) Seahawks 0-14 boucaniers Leonard Fournette TD d’un mètre au sol (point supplémentaire) TROISIÈME QUART Seahawks 3-14 boucaniers Jason Myers panier de 55 verges QUATRIÈME TRIMESTRE Seahawks 3-21 boucaniers Tom Brady passe TD de quatre verges à Chris Godwin (point supplémentaire) Seahawks 9-21 boucaniers Geno Smith passe TD de 21 verges à Tyler Lockett (la conversion en deux points a échoué) Seahawks 16-21 boucaniers Geno Smith passe TD de 19 verges à Marquise Goodwin (point supplémentaire)

Les Bucs ont sorti l’impasse au début du deuxième quart lorsque Jones a récupéré la passe de Brady sur une route de passage en dessous avant de s’enfuir pour un touché de 31 verges pour mettre Tampa en tête après le premier raté de Ryan Succop.

Une réponse rapide à trois et un retrait a ouvert la voie à Tampa pour étendre son avance grâce à la course de touché d’un mètre de Fournette à la fin d’un entraînement de 13 jeux qui a suivi, au cours duquel Brady s’était connecté avec Godwin et Scotty Miller pour des gains respectifs de 19 et 22 mètres.

Seattle a lancé deux fois de plus avant la fin d’une première mi-temps qui les a vus gérer seulement 57 verges au total en attaque alors que le porteur de ballon recrue Kenneth Walker était limité à huit verges en sept courses face à une défense grouillante de Todd Bowles.

Les premiers points des Seahawks sont survenus au troisième quart grâce au panier de 55 verges de Jason Myers.

Bucs back White a réglé tous les nerfs tardifs avec des courses de 12 et 18 verges pour ronger le temps lors du dernier trajet après le touché de Godwin, clôturant sa première sortie en carrière à trois chiffres alors qu’il terminait avec 105 verges au sol en 22 courses.

