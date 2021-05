Seattle revient au n ° 1, la Nouvelle-Angleterre monte au n ° 2; Atlanta et Portland chutent

Ce fut un week-end pour de gros buts et de grosses victoires en Major League Soccer. Les champions de la Coupe MLS, Seattle Sounders, ont confortablement démonté le LA Galaxy « redémarré » et ont gardé Javier « Chicharito » Hernandez hors de la feuille de match. Le FC Dallas a marqué deux fois dans les 14 premières minutes en route vers une impressionnante victoire 4-1 contre les Timbers de Portland, San Jose a secoué DC United 4-1 grâce à plus d’héroïsme de la sensation adolescente Cade Cowell et d’un Orlando City SC dirigé par Nani. frappa le FC Cincinnati.

Soyez au courant de l’action du week-end et voyez où se situe votre équipe dans nos classements de puissance de la semaine 3.

Classement précédent: 2

Prochain match MLS: Dimanche à Portland, 15 h HE, ABC

Le doublé de Raul Ruidiaz a propulsé Seattle devant le Galaxy auparavant invaincu dans une victoire dominante 3-0. Le résultat place Seattle au sommet du classement de la Conférence Ouest avec sept points, à égalité avec le NYCFC pour le plus en MLS. – Bonagura

Les Sounders de Seattle célèbrent après que Raul Ruidiaz ait marqué le premier but de la journée. Abbie Parr / Getty Images

Classement précédent: 9

Prochain match MLS: Samedi à Nashville, 13h30 HE, ESPN +

Carles Gil était imparable lors de la victoire 2-1 de la Nouvelle-Angleterre sur Atlanta, que ce soit avec son passage ou son dribble. Son penalty s’est également avéré décisif. Oui, il est tôt, mais les Revs ont l’air d’un prétendant à la Coupe MLS si Gil peut rester en bonne santé. – Carlisle

Classement précédent: 1

Prochain match MLS: Samedi vs LAFC, 20 h HE, FS1

Après le début de saison de rêve, le Galaxy est revenu sur Terre lors d’une défaite 3-0 à Seattle. Après avoir marqué cinq fois lors des deux premiers matchs, Chicharito était limité à un seul tir – il est allé large – et maintenant l’accent se tourne vers celui de la semaine prochaine. El Trafico contre LAFC. – Bonagura

Classement précédent: 3

Prochain match MLS: Samedi vs DC United, 13h30 HE, ESPN +

Avec un long voyage sur la route à Monterrey qui faisait signe à la Ligue des champions de la CONCACAF, l’équipage était obligé d’essayer de conserver de l’énergie dans la chaleur contre Montréal. Gérer seulement trois tirs n’était probablement pas ce que Caleb Porter avait en tête, mais c’était quand même suffisant pour assurer un match nul 0-0. – Carlisle

Classement précédent: 5

Prochain match MLS: Samedi à LA Galaxy, 20 h HE, FS1

LAFC a accueilli le vainqueur du Golden Boot 2020, Diego Rossi, mais est resté sans Carlos Vela lors d’un match nul 1-1 à Houston. Bien qu’ils détiennent l’essentiel de la possession (61%), les Black and Gold se sont pour la plupart effondrés dans le dernier tiers et ont manqué de créativité. – Bonagura

Classement précédent: dix

Prochain match MLS: Vendredi vs San Jose, 21 h 30 HE, ESPN +

Un doublé de Rubio Rubin – l’ancienne star de la jeunesse américaine – a conduit RSL à une victoire 3-1 à domicile contre le Sporting KC. Avec deux victoires en deux matchs, RSL est la seule équipe de la MLS à avoir perdu un point cette saison. – Bonagura

jouer 1:34 L’ancien attaquant de l’USMNT Rubio Rubin marque ses deux premiers buts en MLS pour RSL alors que ses parents le regardent jouer professionnellement pour la première fois.

Classement précédent: 6

Prochain match MLS: Samedi à Vancouver, 15 h HE, ESPN +

Montréal est resté invaincu grâce à son match nul 0-0 avec Columbus, mais compte tenu de la rotation de l’équipe adverse, ce résultat est une déception. Le remplaçant Ahmed Hamdi était l’un des rares points positifs de l’attaque. – Carlisle

Classement précédent: 11

Prochain match MLS: Vendredi à Real Salt Lake, 21 h 30 HE, ESPN +

Alors que la star de Cade Cowell, 17 ans, continue de monter, les Quakes sont devenus des rendez-vous. Dans une victoire 4-1 contre DC United, Jackson Yueill a fourni un doublé – y compris un but de l’année – et Cowell a marqué et aidé. – Bonagura

jouer 1:29 Cade Cowell assiste le but de Javier Lopez à la 1ère minute et marque son propre but à la 26e minute.

Classement précédent: 16

Prochain match MLS: Samedi à Orlando, 18 h HE, ESPN

Si Taty Castellanos était contrarié par son transfert contrarié à Palmeiras, il l’a canalisé de la bonne manière, absorbant un coup sûr (qui a abouti à un carton rouge pour Jose Martinez de Philly), puis marquant sur un rabona pour sceller la victoire 2-0 du NYCFC. Le réveil de Jésus Médine se poursuit également. – Carlisle

Classement précédent: 4

Prochain match MLS: Dimanche vs Austin FC, 19 h 30 HE, FS1

Alan Pulido a fait son premier départ et a marqué son premier but de la saison, mais après avoir grimpé 1-0 à la 17e minute, SKC a glissé vers une défaite dégonflante 3-1 contre le Real Salt Lake. – Bonagura

Classement précédent: 7

Prochain match MLS: Samedi vs CF Montréal à Salt Lake City, 15 h HE, ESPN +

Les Whitecaps ont transformé 57,9% de possession en seulement quatre tirs dans une défaite 1-0 édentée contre le Colorado. Vancouver a failli être renfloué avec une pénalité tardive, seulement pour la voir inversée (correctement) par VAR. – Bonagura

Classement précédent: 12

Prochain match MLS: Dimanche vs Atlanta United, 13 h HE, ABC

Miami méritait probablement mieux, même si les frères Higuain ont raté le match nul 0-0 avec Nashville après avoir assisté aux funérailles de leur mère en Argentine. Miami a l’air beaucoup plus compétitif pour sa deuxième saison. – Carlisle

Classement précédent: 18

Prochain match MLS: Dimanche vs Austin FC, 19 h 30 HE, FS1

Le deuxième but de Diego Fagundez en deux matchs a été le vainqueur de la victoire 1-0 d’Austin au Minnesota United. Avec six points en trois matchs, Austin a pris un bon départ dans son existence en MLS – et est notamment en avance sur les deux autres équipes du Texas au classement. – Bonagura

Classement précédent: 17

Prochain match MLS: Samedi vs New York City FC, 18 h HE, ESPN

Toute victoire contre Cincinnati devrait être prise avec une cuve de sel à ce stade, mais l’attaque des Lions semble beaucoup mieux avec Mauricio Pereyra sur le terrain. Le deuxième golazo de Nani en autant de semaines était également un spectacle à voir. – Carlisle

jouer 1:03 Major League Soccer: Luis Nani (19e) Orlando City 2-0 FC Cincinnati

Classement précédent: 8

Prochain match MLS: Dimanche à l’Inter Miami, 13 h HE, ABC

Atlanta se sentira durement fait en raison de l’appel de pénalité serré contre les Five Stripes. Cela dit, l’équipe de Gabriel Heinze a été dominée pendant la majeure partie du match. Maintenant, il tentera de combler un déficit de trois buts contre Philadelphie dans la CCL. – Carlisle

Classement précédent: 14

Prochain match MLS: Samedi au FC Dallas, 15h30 HE, Univision / Twitter

Houston a bien fait pour étouffer l’attaque du LAFC et après avoir pris du retard 1-0 à la 55e minute, a égalisé les scores grâce à Tyler Pasher deux minutes plus tard. C’était un bon point pour le Dynamo avant le voyage de la semaine prochaine à Dallas. – Bonagura

Classement précédent: 15

Prochain match MLS: Samedi à Chicago Fire, 13 h HE, ESPN +

D’accord, donc l’Union a un match plus important dans la CCL cette semaine, mais la manière de la défaite 2-0 de Philadelphie contre le NYCFC va toujours déranger Jim Curtin après avoir vu Jose Martinez donner le match avec un carton rouge stupide. La discipline sera à l’ordre du jour lors du match retour de mardi contre Atlanta. – Carlisle

Classement précédent: 21

Prochain match MLS: Samedi vs Minnesota United, 22 h HE, ESPN +

Un beau but sur coup franc de Diego Rubio a fait la différence alors que les Rapids battaient Vancouver, 1-0, pour remporter leur première victoire de la saison. Sam Vines a fait ses débuts dans la saison, ce qui a permis à Kellyn Acosta de revenir au milieu de terrain central, où il a joué un rôle plus avancé. – Bonagura

Classement précédent: 23

Prochain match MLS: Samedi vs Toronto FC, 13 h HE, ESPN +

Le nouvel attaquant Fabio n’a pas encore de but, mais il a fait beaucoup de sale boulot en établissant les deux buts de Red Bull lors d’une victoire 2-0 contre Chicago, Gerhard Struber en tant que manager de la RBNY. Pendant ce temps, Caden Clark continue d’éblouir, marquant son deuxième but en trois matchs. – Carlisle

jouer 0:39 L’Américain Caden Clark, âgé de 17 ans, marque un autre but impressionnant pour mettre les Red Bulls de New York en avant 2-0 contre Chicago Fire.

Classement précédent: 13

Prochain match MLS: Dimanche vs Seattle, 15 h HE, ABC

Jouant une équipe en rotation entre les matchs de la Ligue des champions de la CONCACAF en milieu de semaine contre le Club America, les Timbers ne se sont jamais mis en marche lors d’une défaite 4-1 contre le FC Dallas. La bonne nouvelle: Jeremy Ebobisse a fait ses débuts de saison sur le banc, après avoir été écarté d’une blessure aux ischio-jambiers. – Bonagura

jouer 0:51 Ryan Hollingshead du FC Dallas se retrouve comme s’il allait lancer le ballon à l’entraîneur des Portland Timbers, Gio Savarese, ce qui a provoqué un échange houleux.

Classement précédent: 24

Prochain match MLS: Samedi vs Houston, 15 h 30 HE, Univision / Twitter

Après deux performances médiocres pour ouvrir la saison, le FC Dallas a semblé dangereux dans une victoire 4-1 contre Portland qui mettait en vedette le premier but en MLS de Dante Sealy, âgé de 18 ans, très vanté. Paxton Pomykal a bien joué sur le banc alors qu’il continue de retrouver sa forme physique. – Bonagura

Classement précédent: 20

Prochain match MLS: Samedi contre New England Revolution, 13 h 30 HE, ESPN +

Pour la première fois de son existence en MLS, Nashville ne répond pas aux attentes, avec trois matchs nuls à domicile en trois matches. Il a également survécu à un autre démarrage lent, mais cette fois, le gardien de but Joe Willis est venu à la rescousse de Nashville. – Carlisle

jouer 0:46 L’Inter Miami est tenu à un match nul sans but au Nashville SC après une paire d’arrêts précoces du gardien Joe Willis.

Classement précédent: 22

Prochain match MLS: Samedi aux Red Bulls de New York, 19 h HE, ESPN +

Les Reds ont eu le week-end de congé, pour mieux se préparer pour la CCL où il a la lourde tâche de combler un déficit de deux buts contre Cruz Azul. Le manager Chris Armas espère qu’une plus grande partie de sa formation retrouvera une santé suffisante. – Carlisle

Classement précédent: 19

Prochain match MLS: Samedi à Columbus Crew, 13h30 HE, ESPN +

Le fait de n’avoir que quatre joueurs de champ sur le banc témoigne de la liste de plus en plus longue de blessures pour Hernan Losada, et cela a entraîné une défaite déséquilibrée contre San Jose. Losada a raison de s’en tenir à ses armes philosophiques, mais les plaintes concernant le manque de forme de ses joueurs ne le mèneront que si loin. – Carlisle

Classement précédent: 25

Prochain match MLS: Samedi contre Philadelphia Union, 13 h HE, ESPN +

Vous savez que votre attaque est édentée lorsque votre deuxième meilleure chance de la journée est une tentative de coup de pied à vélo depuis l’extérieur de la surface de réparation. La défense n’était pas beaucoup mieux. Mais il en va de même pour le Fire, qui est toujours à la recherche de sa première victoire de la saison après sa défaite face aux Red Bulls. – Carlisle

Classement précédent: 26

Prochain match MLS: Dimanche 16 mai vs Inter Miami, 16 h HE

FCC semble en fait avoir fait un pas en arrière par rapport à la saison dernière, ce qui demande du travail étant donné qu’ils n’étaient pas si bons au départ. Jaap Stam doit revenir à la planche à dessin défensive après la défaite 3-0 de Cincinnati contre Orlando. – Carlisle

Classement précédent: 27

Prochain match MLS: Samedi contre Colorado, 22 h HE, ESPN +

Le début de saison désastreux des Loons s’est poursuivi dans une défaite 1-0 contre l’Austin FC, les laissant comme la seule équipe de la MLS sans point jusqu’à la troisième semaine. – Bonagura